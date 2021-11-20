Katar GP: Hamilton sekiz yarış aradan sonra ilk kez pole pozisyonunda!

Arka kanat tartışmalarının gölgesinde başlayan sıralama turlarında gözler yine Mercedes ve Red Bull pilotlarındaydı.

Mercedes, güçlü formunu sıralama turlarına da taşıdı ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Max Verstappen'in önünde en hızlı zamanı yaparak 2021 Formula 1 Katar Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Startta Hamilton'ın yanında şampiyona lideri Verstappen olacak.

Yarış gridi:

Sir Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3: Hamilton, 102. kez pole pozisyonunda

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Alpine ve AlphaTauri pilotlarının yanı sıra Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris ve Sebastian Vettel mücadele etti.

Son bölümün ilk dakikalarında, 10 pilotun tamamı piste çıktı ve ilk turların ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:21.262 yaparak ilk sıraya yerleşti. Onu 0.162 saniye geriden Verstappen ve 0.216 saniye geriden Valtteri Bottas takip etti.

Mercedes pilotu Hamilton, son denemesinde derecesini 0.435 daha geliştirdi ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Bu, Hamilton'ın bu yılki dördüncü pole pozisyonu olurken, aynı zamanda sekiz yarış aradan sonraki ilk pole pozisyonu da oldu.

İngiliz pilot, son olarak Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazanmıştı. Bu, aynı zamanda kariyerinin 102. pole pozisyonu da oldu.

Seansın son anlarında AlphaTauri pilotu Pierre Gasly bordürlere fazla taşıp ön kanadını kırdı ve lastik patlattı ve bundan ötürü son sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar vardı.

Max Verstappen, derecesini geliştirmesine rağmen 0.455 saniye geride kaldı ve pazar günkü yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti.

Mercedes'in Fin pilotu Bottas, son anlarda derecesini geliştirememesinin ardından 0.651 saniye geride üçüncü oldu.

İlk turunda dördüncü olan Gasly, ikinci turunda bordürlerden geçerken lastik patlattığı için derecesini geliştiremeyip dördüncü oldu.

Sıralama turlarının yıldızlarından olan Fernando Alonso, attığı harika turla beşinci olup, bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilerken, McLaren'dan Lando Norris altıncı ve Ferrari'den Carlos Sainz yedinci oldu.

İlk onu Yuki Tsunoda, Esteban Ocon ve Sebastian Vettel tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, leads Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Hamilton yine lider, Perez elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotları orta lastiklerle piste çıktılar.

Fakat sadece dört pilot orta lastikle son bölüme kaldı: Bu isimler Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas ve Carlos Sainz'dı. Bu dört isim yarışa orta lastikle başlayacak.

Lewis Hamilton, orta lastikle attığı 1:21.682'lik turuyla bu bölümü ilk sırada tamamlarken, yumuşak lastikle 0.046 saniye geride kalan Pierre Gasly ikinci, 0.212 saniye geride kalan Fernando Alonso üçüncü ve 0.302 saniye geride kalan Max Verstappen dördüncü oldu.

Bu bölüm sürprizlerle doluydu.

Perez, ilk turunu orta lastikle attı ve ilk onun dışına düştü. Sonrasında yumuşak lastiğe geçse de, 1:22.346 yaparak 11. oldu ve ikinci bölümde elenmiş oldu.

Aston Martin pilotu Lance Stroll 12. olurken, hem orta lastikle hem de yumuşak lastikle epey geride kalan Charles Leclerc 13. oldu ve o da ikinci bölümde elenmiş oldu. Monakolu sürücü hatasız ve temiz turlar atmasına rağmen neden yavaş kaldığını anlayamadığını birçok kez takıma söyledi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 14. olup hayal kırıklığı yaşarken, George Russell da 15. sırada yer aldı. Bu 15 isim sadece 1.1 saniye içinde dizildi.

İkinci bölüm sonucu:

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Hamilton, Verstappen'in önünde lider

Katar'daki ilk sıralama turları akşam saatlerinde gerçekleştirildi ve pist sıcaklığı 30 dereceye kadar indi.

Geçiş yapmak veya yol vermek çok zor olduğu için, sıralama turlarının ilk bölümünde trafiğin büyük bir problem olması bekleniyordu. Ancak ciddi bir sorun yoktu.

İlk bölümün son anlarında Lewis Hamilton 1:21.901 yaptı ve bu bölümü lider tamamlayan isim oldu.

Max Verstappen 0.095 saniye geride ikinci olurken, Valtteri Bottas 0.115 saniye geride üçüncü ve Carlos Sainz 0.403 saniye geride dördüncü oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde büyük bir sürpriz yoktu.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, 1:23.156'lik turuyla 1.255 saniye geride 16. oldu ve ilk bölümde elendi. Nicholas Latifi 17. olup iki Alfa Romeo'nun arasına girdi.

Antonio Giovinazzi 18. olurken, Mick Schumacher 19. ve hem 2. hem de 3. antrenman seansını kaçıran Nikita Mazepin 20. sırada yer aldı.

İlk bölüm sonucu: