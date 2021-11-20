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Formula 1 / Katar GP Sıralama turları raporu

Katar GP: Hamilton sekiz yarış aradan sonra ilk kez pole pozisyonunda!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Katar Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Katar GP: Hamilton sekiz yarış aradan sonra ilk kez pole pozisyonunda!

Arka kanat tartışmalarının gölgesinde başlayan sıralama turlarında gözler yine Mercedes ve Red Bull pilotlarındaydı.

Mercedes, güçlü formunu sıralama turlarına da taşıdı ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Max Verstappen'in önünde en hızlı zamanı yaparak 2021 Formula 1 Katar Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti. 

Startta Hamilton'ın yanında şampiyona lideri Verstappen olacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'20.827  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'21.282 0.455
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'21.478 0.651
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'21.640 0.813
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'21.670 0.843
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'21.731 0.904
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'21.840 1.013
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'21.881 1.054
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'22.028 1.201
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'22.785 1.958
11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'22.346 1.519
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'22.460 1.633
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'22.463 1.636
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'22.597 1.770
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'22.756 1.929
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'23.156 2.329
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'23.213 2.386
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'23.262 2.435
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'23.407 2.580
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 1'25.859 5.032
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Sir Lewis Hamilton, Mercedes

Sir Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3: Hamilton, 102. kez pole pozisyonunda

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Alpine ve AlphaTauri pilotlarının yanı sıra Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris ve Sebastian Vettel mücadele etti.

Son bölümün ilk dakikalarında, 10 pilotun tamamı piste çıktı ve ilk turların ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1:21.262 yaparak ilk sıraya yerleşti. Onu 0.162 saniye geriden Verstappen ve 0.216 saniye geriden Valtteri Bottas takip etti.

Mercedes pilotu Hamilton, son denemesinde derecesini 0.435 daha geliştirdi ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Bu, Hamilton'ın bu yılki dördüncü pole pozisyonu olurken, aynı zamanda sekiz yarış aradan sonraki ilk pole pozisyonu da oldu.

İngiliz pilot, son olarak Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonunu kazanmıştı. Bu, aynı zamanda kariyerinin 102. pole pozisyonu da oldu.

Seansın son anlarında AlphaTauri pilotu Pierre Gasly bordürlere fazla taşıp ön kanadını kırdı ve lastik patlattı ve bundan ötürü son sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar vardı.

Max Verstappen, derecesini geliştirmesine rağmen 0.455 saniye geride kaldı ve pazar günkü yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde etti.

Mercedes'in Fin pilotu Bottas, son anlarda derecesini geliştirememesinin ardından 0.651 saniye geride üçüncü oldu.

İlk turunda dördüncü olan Gasly, ikinci turunda bordürlerden geçerken lastik patlattığı için derecesini geliştiremeyip dördüncü oldu.

Sıralama turlarının yıldızlarından olan Fernando Alonso, attığı harika turla beşinci olup, bu yılki en iyi performanslarından birisini sergilerken, McLaren'dan Lando Norris altıncı ve Ferrari'den Carlos Sainz yedinci oldu.

İlk onu Yuki Tsunoda, Esteban Ocon ve Sebastian Vettel tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'20.827  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'21.282 0.455
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'21.478 0.651
4 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 5 1'21.640 0.813
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'21.670 0.843
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'21.731 0.904
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'21.840 1.013
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'21.881 1.054
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'22.028 1.201
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'22.785 1.958
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, leads Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, leads Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Hamilton yine lider, Perez elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Mercedes, Ferrari, Red Bull ve McLaren pilotları orta lastiklerle piste çıktılar.

Fakat sadece dört pilot orta lastikle son bölüme kaldı: Bu isimler Lewis Hamilton, Max Verstappen, Valtteri Bottas ve Carlos Sainz'dı. Bu dört isim yarışa orta lastikle başlayacak.

Lewis Hamilton, orta lastikle attığı 1:21.682'lik turuyla bu bölümü ilk sırada tamamlarken, yumuşak lastikle 0.046 saniye geride kalan Pierre Gasly ikinci, 0.212 saniye geride kalan Fernando Alonso üçüncü ve 0.302 saniye geride kalan Max Verstappen dördüncü oldu.

Bu bölüm sürprizlerle doluydu.

Perez, ilk turunu orta lastikle attı ve ilk onun dışına düştü. Sonrasında yumuşak lastiğe geçse de, 1:22.346 yaparak 11. oldu ve ikinci bölümde elenmiş oldu.

Aston Martin pilotu Lance Stroll 12. olurken, hem orta lastikle hem de yumuşak lastikle epey geride kalan Charles Leclerc 13. oldu ve o da ikinci bölümde elenmiş oldu. Monakolu sürücü hatasız ve temiz turlar atmasına rağmen neden yavaş kaldığını anlayamadığını birçok kez takıma söyledi.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 14. olup hayal kırıklığı yaşarken, George Russell da 15. sırada yer aldı. Bu 15 isim sadece 1.1 saniye içinde dizildi.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'21.682  
2 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'21.728 0.046
3 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'21.894 0.212
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'21.984 0.302
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'21.991 0.309
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'22.012 0.330
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'22.058 0.376
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'22.146 0.464
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 8 1'22.216 0.534
10 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'22.241 0.559
11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'22.346 0.664
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'22.460 0.778
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'22.463 0.781
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 7 1'22.597 0.915
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 6 1'22.756 1.074
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Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Hamilton, Verstappen'in önünde lider

Katar'daki ilk sıralama turları akşam saatlerinde gerçekleştirildi ve pist sıcaklığı 30 dereceye kadar indi.

Geçiş yapmak veya yol vermek çok zor olduğu için, sıralama turlarının ilk bölümünde trafiğin büyük bir problem olması bekleniyordu. Ancak ciddi bir sorun yoktu.

İlk bölümün son anlarında Lewis Hamilton 1:21.901 yaptı ve bu bölümü lider tamamlayan isim oldu.

Max Verstappen 0.095 saniye geride ikinci olurken, Valtteri Bottas 0.115 saniye geride üçüncü ve Carlos Sainz 0.403 saniye geride dördüncü oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde büyük bir sürpriz yoktu.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, 1:23.156'lik turuyla 1.255 saniye geride 16. oldu ve ilk bölümde elendi. Nicholas Latifi 17. olup iki Alfa Romeo'nun arasına girdi.

Antonio Giovinazzi 18. olurken, Mick Schumacher 19. ve hem 2. hem de 3. antrenman seansını kaçıran Nikita Mazepin 20. sırada yer aldı.

İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'21.901  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'21.996 0.095
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'22.016 0.115
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 9 1'22.304 0.403
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'22.398 0.497
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'22.422 0.521
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 6 1'22.458 0.557
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 8 1'22.535 0.634
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 9 1'22.549 0.648
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 9 1'22.551 0.650
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'22.565 0.664
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'22.688 0.787
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'22.742 0.841
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'22.839 0.938
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 10 1'22.863 0.962
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 9 1'23.156 1.255
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 10 1'23.213 1.312
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 8 1'23.262 1.361
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 9 1'23.407 1.506
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 9 1'25.859 3.958
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