Katar Grand Prix'sinin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi

Katar'daki yarışta en hızlı pit stopu, Red Bull Racing mekanikerleri yaptı. Avusturyalı ekip, yarışın 41. turunda Max Verstappen'in lastiklerini 2.19 saniyede değiştirdi.

Takımlar toplamda 30 pit stop yaparken, en yavaş pit stop Mercedes'ten geldi.

Katar GP'deki pit stoplar: Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. Red Bull M. Verstappen 2.19 41 25 2. Ferrari C. Sainz 2.29 27 18 3. Red Bull M. Verstappen 2.29 17 4. Mercedes L. Hamilton 2.31 18 15 5. McLaren D. Ricciardo 2.32 26 12 6. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.35 30 10 7. Mercedes L. Hamilton 2.37 42 8. McLaren L. Norris 2.40 25 8 9. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.45 32 6 10. Ferrari C. Leclerc 2.47 27 4 11. AlphaTauri P. Gasly 2.48 13 2 12. Alpine E. Ocon 2.50 24 1 13. Red Bull S. Perez 2.55 41 14. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.62 9 15. Red Bull S. Perez 2.71 19 16. Haas M. Schumacher 2.72 22 17. Red Bull M. Verstappen 2.72 55 18. Alpine F. Alonso 2.76 23 19. Williams N. Latifi 2.85 18 20. Williams G. Russell 2.88 17 21. AlphaTauri P. Gasly 3.04 35 22. Alfa Romeo K. Raikkonen 3.07 on 23. Alfa Romeo A. Giovinazzi 3.07 15 24. Haas N. Mazepin 3.08 31 25. Aston Martin L. Stroll 3.23 23 26. McLaren L. Norris 3.37 49 27. Aston Martin S. Vettel 3.42 26 28. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.66 34 29. Williams G. Russell 8.59 49 30. Mercedes V. Bottas 11.49 33

Pit stop şampiyonasında Red Bull 504 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 293 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ferrari puanını 230'a çıkardı ve bitime iki yarış kala üçüncülük yolunda önemli bir adım attı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. Red Bull 504 2. Mercedes 293 3. Ferrari 230 4. Williams 189 5. Aston Martin 188 6. Alfa Romeo 183 7. Alpine 130 8. McLaren 119 9. AlphaTauri 82 10. Haas 1

Sezonun en hızlı pit stopu, 1.88 saniye ile Red Bull'a ait.

Şu anda en hızlı 10 pit stoptan 9'u Red Bull'a, bir tanesi ise Aston Martin'e ait.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. Red Bull M. Verstappen Macaristan 1,88 2. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 1,93 3. Red Bull M. Verstappen Macaristan 1,96 4. Red Bull M. Verstappen Bakü 1,98 5. Red Bull M. Verstappen Portekiz 1,98 6. Red Bull S. Perez Bahreyn 2,00 7. Red Bull M. Verstappen Monako 2,02 8. Red Bull S. Perez Fransa 2,04 9. Aston Martin L. Stroll Portekiz 2,08 10. Red Bull M. Verstappen Steiermark 2,09