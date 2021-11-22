Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vettel: "İlk turda Bottas'ın arkasında sıkışıp kalmak, tüm yarışı mahvetti" Sonraki / Perez: "Podyum cebimizdeydi"
Formula 1 / Katar GP Haberler

Katar Grand Prix'sinin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, Katar Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yaptı ve pit stop şampiyonasında üçüncü sıraya geri döndü.

Katar Grand Prix'sinin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi

Katar'daki yarışta en hızlı pit stopu, Red Bull Racing mekanikerleri yaptı. Avusturyalı ekip, yarışın 41. turunda Max Verstappen'in lastiklerini 2.19 saniyede değiştirdi.

Takımlar toplamda 30 pit stop yaparken, en yavaş pit stop Mercedes'ten geldi.

Katar GP'deki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull M. Verstappen 2.19 41 25
2. Ferrari C. Sainz 2.29 27 18
3. Red Bull M. Verstappen 2.29 17  
4. Mercedes L. Hamilton 2.31 18 15
5. McLaren D. Ricciardo 2.32 26 12
6. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.35 30 10
7. Mercedes L. Hamilton 2.37 42  
8. McLaren L. Norris 2.40 25 8
9. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.45 32 6
10. Ferrari C. Leclerc 2.47 27 4
11. AlphaTauri P. Gasly 2.48 13 2
12. Alpine E. Ocon 2.50 24 1
13. Red Bull S. Perez 2.55 41  
14. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.62 9  
15. Red Bull S. Perez 2.71 19  
16. Haas M. Schumacher 2.72 22  
17. Red Bull M. Verstappen 2.72 55  
18. Alpine F. Alonso 2.76 23  
19. Williams N. Latifi 2.85 18  
20. Williams G. Russell 2.88 17  
21. AlphaTauri P. Gasly 3.04 35  
22. Alfa Romeo K. Raikkonen 3.07 on  
23. Alfa Romeo A. Giovinazzi 3.07 15  
24. Haas N. Mazepin 3.08 31  
25. Aston Martin L. Stroll 3.23 23  
26. McLaren L. Norris 3.37 49  
27. Aston Martin S. Vettel 3.42 26  
28. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.66 34  
29. Williams G. Russell 8.59 49  
30. Mercedes V. Bottas 11.49 33  

 

Pit stop şampiyonasında Red Bull 504 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 293 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ferrari puanını 230'a çıkardı ve bitime iki yarış kala üçüncülük yolunda önemli bir adım attı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 504
2. Mercedes 293
3. Ferrari 230
4. Williams 189
5. Aston Martin 188
6. Alfa Romeo 183
7. Alpine 130
8. McLaren 119
9. AlphaTauri 82
10. Haas 1

 

Sezonun en hızlı pit stopu, 1.88 saniye ile Red Bull'a ait.

Şu anda en hızlı 10 pit stoptan 9'u Red Bull'a, bir tanesi ise Aston Martin'e ait.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull M. Verstappen Macaristan 1,88
2. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 1,93
3. Red Bull M. Verstappen Macaristan 1,96
4. Red Bull M. Verstappen Bakü 1,98
5. Red Bull M. Verstappen Portekiz 1,98
6. Red Bull S. Perez Bahreyn 2,00
7. Red Bull M. Verstappen Monako 2,02
8. Red Bull S. Perez Fransa 2,04
9. Aston Martin L. Stroll Portekiz 2,08
10. Red Bull M. Verstappen Steiermark 2,09
paylaşım
yorumlar
Vettel: "İlk turda Bottas'ın arkasında sıkışıp kalmak, tüm yarışı mahvetti"
Önceki haber

Vettel: "İlk turda Bottas'ın arkasında sıkışıp kalmak, tüm yarışı mahvetti"
Sonraki haber

Perez: "Podyum cebimizdeydi"

Perez: "Podyum cebimizdeydi"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Katar GP: Pilot performans puanları Katar GP
Formula 1

Katar GP: Pilot performans puanları

Perez: "Podyum cebimizdeydi" Katar GP
Formula 1

Perez: "Podyum cebimizdeydi"

Vettel: "İlk turda Bottas'ın arkasında sıkışıp kalmak, tüm yarışı mahvetti" Katar GP
Formula 1

Vettel: "İlk turda Bottas'ın arkasında sıkışıp kalmak, tüm yarışı mahvetti"

Son Haberler

Horner: "Lafı doğrudan söylemek benim tarzım"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Lafı doğrudan söylemek benim tarzım"

Katar GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Katar GP: Pilot performans puanları

Perez: "Podyum cebimizdeydi"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Podyum cebimizdeydi"

Katar Grand Prix'sinin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi
Formula 1 Formula 1

Katar Grand Prix'sinin en hızlı pit stopu Red Bull'dan geldi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.