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Formula 1 / Katar GP Haberler

Katar Grand Prix'sinde tek DRS bölgesi olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bu hafta sonu Formula 1 Katar Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak Losail pistinde sadece bir DRS bölgesi olacağını duyurdu.

Katar Grand Prix'sinde tek DRS bölgesi olacak

Katar, uzun süren spekülasyonların ardından nihayet ilk Formula 1 yarışına bu hafta sonu ev sahipliği yapacak.

Losail pisti daha önce hiç F1'e ev sahipliği yapmadı ve pistte DRS açılabilecek çok az kısım olduğu için, tek DRS bölgesi olması bekleniyordu.

Bugün yayınlanan FIA belgelerinde, pistte sadece tek bir DRS bölgesi olacağı doğrulandı.

Buna göre DRS algılama noktası son virajdan 125 metre önce yer alırken, aktivasyon noktası ise son virajdan 200 metre sonra yer alacak.

 

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Katar GP saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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