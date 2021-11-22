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Katar Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2021 Katar Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
2021 Formula 1 sezonunun 20. yarışı Losail'de gerçekleşti ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton baskın bir zafer elde etti.
Bu ilginç hafta sonunun ardından bazı ilgi çekici istatistikler de ortaya çıktı.
İşte o istatistiklerden bazıları:
Sıralama turları
- Lewis Hamilton, Katar'da bu yılki dördüncü ve kariyerinde 102. pole pozisyonunu kazandı. Losail pisti, Hamilton'ın yarıştığı 35. farklı pistti ve İngiliz pilotun pole pozisyonu aldığı 31. farklı pist oldu.
- Max Verstappen, sarı bayrak nedeniyle turunun iptal edilmesinin ardından, pole pozisyonu derecesinin 0,597 saniye gerisinde kaldı. Bu, 2021 sezonunda kuru bir pistte birinci ve ikinci sıra arasındaki en büyük farktı.
- Valtteri Bottas, bu yıl yedinci kez sıralama turlarını üçüncü bitirdi. Bu, Finlandiyalı sürücünün bu yılki en popüler start pozisyonu. Fakat aldığı ceza sonrası altıncı başladı.
- Pierre Gasly bu sezon dördüncü kez dördüncü oldu ancak rakiplerinin aldığı cezalar sonrası, kariyerinde ilk kez ilk çizgiden kalktı. Yuki Tsunoda sekizinci oldu ve AlphaTauri, son beş Grand Prix'de dördüncü kez, sıralama turlarında iki araçla birden son bölüme kaldı.
- Fernando Alonso'nun sıralama turlarındaki beşinciliği, bu yılki en iyi sonucu oldu. Alonso, öndeki isimlerin cezasıyla birlikte yarışa üçüncü sıradan başladı ve 2013 Brezilya'dan sonra en iyi start pozisyonunu elde etti.
- Sebastian Vettel 10. oldu ve bu sezon sekizinci kez ilk ona girdi.
- Bu sezon beşinci kez, her iki Alfa Romeo sürücüsü de sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.
Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates in Parc Ferme
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Yarış
- Lewis Hamilton, Katar Grand Prix'sinde bu sezonki yedinci ve kariyerinin ise 102. galibiyetini kazandı. Losail pisti, İngiliz pilotun kariyeri boyunca kazandığı 30. farklı pist oldu. Hamilton, Katar'da 180. kez podyuma çıkarken, kariyerinde 23. kez bir yarışı baştan sona lider götürdü.
- Hamilton, sezonun bitimine iki yarış kala, Verstappen ile puan farkını sekize indirdi.
- Max Verstappen ikinci olarak, kariyerinin 58. podyumunu aldı. Bir podyum daha alırsa, Nigel Mansell'ı yakalayacak.
- Verstappen kariyerinde 15. kez, bu sezon ise dördüncü kez yarışın en hızlı turunu attı.
- Fernando Alonso, Alpine ile ilk podyumunu, kariyerinin ise 98. podyumunu aldı. İspanyol pilot, son olarak 2014 Macaristan'da Ferrari ile podyuma çıkmıştı ve o günden bu yana tam 7 yıl 3 ay 25 gün geçti. Bu, bir sürücünün iki podyumu arasındaki en uzun süreydi. Bu alanda ilk sırada Alex Wurz yer alıyor. Wurz, 1997 Büyük Britanya yarışında podyuma çıkmış ve bir sonraki podyumu için tam 7 yıl 9 ay 11 gün beklemişti. Beklediği podyumu 2005 San Marino'da aldı.
- Alonso, 98. podyumunu 40 yaşında aldı. Son 35 yıla bakıldığında, 40 yaşını aşmış sadece iki pilot podyuma çıkabildi: Mick Schumacher (2012 Avrupa - 43 yaşında) ve Nigel Mansell (1994 Avusturya - 41 yaşında).
- Alonso'nun üçüncülüğü ve Esteban Ocon'un beşinciliği, Alpine toplam 25 puan getirirken, şampiyonada puan farkını 25 puana çıkardılar.
- Lance Stroll'ün altıncılığı, Kanadalı sürücünün bu sezonki en iyi sonucuydu.
- Yedinci olan Carlos Sainz, üst üste 13 yarışla kariyerinin en başarılı puan serisini yakaladı. Ferrari, 10 puan kazanarak, McLaren'la puan farkını 39.5 puana yükseltti.
- McLaren, 900. Grand Prix'sinde Lando Norris ile iki puan alırken, takım arkadaşı Daniel Riccardo arka arkaya üçüncü kez puan alamadı. Takım, son üç yarışta sadece dört puan toplayabildi.
Lewis Hamilton, Mercedes
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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Katar Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
paylaşım
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