Katar Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Pierre Gasly bu sezon dördüncü kez dördüncü oldu ancak rakiplerinin aldığı cezalar sonrası, kariyerinde ilk kez ilk çizgiden kalktı.

Yuki Tsunoda sekizinci oldu ve AlphaTauri, son beş Grand Prix'de dördüncü kez, sıralama turlarında iki araçla birden son bölüme kaldı.