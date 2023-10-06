Katar GP'ye sadece üç takım güncelleme getirdi
Katar Grand Prix'si öncesinde FIA tarafından yayınlanan listeye göre sadece Alpine, AlphaTauri ve Alfa Romeo Katar GP'ye güncelleme getirdi.
FIA'nın bugün yayınladığı listede Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Haas ve Williams'ın araçlarına herhangi bir güncelleme getirmediğine yer verildi.
AlphaTauri, performansı arttırmak amacıyla yeni bir taban kenarı getirdi.
Alfa Romeo performans amacıyla yeni bir kiriş kanat getirirken, Alpine yeni bir taban gövdesi, soğutma panjuru ve arka tambur getirdi.
Takımların getirdiği güncellemeler:
Red Bull: -
Mercedes: -
McLaren: -
Ferrari: -
Aston Martin: -
Haas: -
Williams: -
Alfa Romeo: Kiriş kanat
AlphaTauri: Taban kenarı
Alpine: Taban gövdesi, soğutma panjuru, arka tambur
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