Formula 1 Katar GP
Katar GP'ye sadece bir takım güncelleme getirdi
2026 sezonunda ilk kez takımların yarış hafta sonu için hazırladığı güncellemelerin sayısı bu kadar düşük kaldı. Katar Grand Prix’si öncesinde yalnızca Audi, FIA’ya bir güncelleme bildirdi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 12:43
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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Audi, Nico Hülkenberg ve Gabriel Bortoleto’nun araçlarının ön bölümünde, fren hava kanallarına yerleştirilen deflektörlerin geometrisini değiştirdi.
Alman ekip, bu değişikliğin hava akışını daha verimli kontrol etmek amacıyla yapıldığını açıkladı. Boyutları bir miktar küçültülen deflektörlerin, “aracın diğer bölgelerine yönlendirilen hava akışının kalitesini iyileştirmesi” hedefleniyor.
Şampiyonadaki diğer 10 takım ise Katar GP’si öncesinde herhangi bir güncelleme bildirmedi.
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- Motorsport.com Ekibi
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