Formula 1 Katar GP
Katar GP'de Verstappen'in yarış mühendisi yine Tom Hart olacak
Max Verstappen, bu hafta sonu Katar Grand Prix'sinde 2027 yarış mühendisi Tom Hart ile çalışacak.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 08:00
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Sezonun son altı yarışında Gianpiero Lambiase ve Tom Hart, dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in yarış mühendisliği görevlerini dönüşümlü olarak üstlenerek 2027 sezonu için hazırlık yapıyordu.
Verstappen'in performans mühendisi Hart, ABD, Sao Paulo ve Las Vegas Grand Prix'lerinde yarış mühendisliği görevini üstlenmişti. Lambiase'nin ise Meksika, Katar ve Abu Dhabi yarışlarında bu görevleri üstlenmesi planlanıyordu.
Ancak Lambiase, bu hafta sonu Katar Grand Prix'sini kaçıracak ve yerine bir kez daha Hart görev yapacak.
Lambiase'nin kişisel nedenlerle yarışta yer almayacağı öğrenilirken, Abu Dabi'deki sezon finalinde Verstappen'in yarış mühendisliğini son kez üstlenip üstlenmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing
Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images
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