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Formula 1 Haberler

Katar GP'de sıcak hava etkili olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar Grand Prix'sinde sıcak hava etkili olacak.

Katar GP'de sıcak hava etkili olacak

Katar bu hafta sonu Losail pistiyle birlikte ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve yarış akşama doğru gerçekleştirilecek.

Beklendiği üzere epey sıcak bir hafta sonu olması bekleniyor. Cuma günü 1. antrenman seansının başında hava sıcaklığı 28 dereceyi bulurken, ikinci seansta 24 derece kadar inecek.

Rüzgar ise 18 km/s hızda esecek.

Cuma günkü 3. antrenman seansı yine 28 derece sıcaklıkta yapılacak ve sıralama turlarında sıcaklık 25 dereceye inecek.

Pazar günü ise hava, yarışın yapılacak saatlerde 28 derece olacak. Cumartesi günü rüzgar 14 km/s hızda eserken, pazar günü 21 km/s'e çıkacak.

Üç günde de yağmur ihtimali bulunmuyor.

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