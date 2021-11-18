Katar GP saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Saati ile akşam gerçekleştirilen Amerika, Meksika ve Brezilya GP'nin ardından Katar Grand Prix'si, nispeten daha normal bir hafta sonu gibi olacak.

Heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, TSi 13:30'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden Türkçe şekilde izleyebilirsiniz.

2. antrenman seansı aynı gün 17:00'de başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 14:00'de başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 17:00'de yapılacak. Her iki seansı da S Sport 2'den canlı şekilde seyredebilirsiniz.

Pazar günkü yarış ise 17:00'de başlayacak ve yine S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, derecelere anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.

Katar GP hafta sonu programı:

Cuma

1. Antrenman: 13:30 - F1 TV / S Sport Plus

2. Antrenman: 17:00 - F1 TV / S Sport Plus

Cumartesi

3. Antrenman 14:00 - F1 TV / S Sport 2

Sıralama turları: 17:00 - F1 TV / S Sport 2

Pazar

Yarış: 17:00 - F1 TV / S Sport 2