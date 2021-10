Katar GP podyumunda şampanyaya izin verilmeyecek

Formula 1'de, her yarışın ardından ilk üç sürücünün katılımıyla bir podyum kutlaması yapılıyor ve bu kutlama esnasında her sürücüye birer şampanya veriliyor.

Bazı ülkeler, kültürleri gereği şampanya yerine gül suyu kullanıyor ve bu ülkeler arasında Bahreyn gibi Arap ülkeleri var.

Katar, Kasım ayında ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve podyum kutlamasına şampanya kullanımına izin vermeleri beklenmiyordu.

Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Abdulrahman Al-Mannai bu düşünceleri doğruladı.

"Bölgemizde, birkaç yarış gerçekleştiriliyor motor sporlarını seven gençler için mükemmel fırsatlar sunuyor."

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, spray Champagne on the podium

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images