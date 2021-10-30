Katar GP podyumunda şampanyaya izin verilmeyecek

Formula 1'de, her yarışın ardından ilk üç sürücünün katılımıyla bir podyum kutlaması yapılıyor ve bu kutlama esnasında her sürücüye birer şampanya veriliyor.

Bazı ülkeler, kültürleri gereği şampanya yerine gül suyu kullanıyor ve bu ülkeler arasında Bahreyn gibi Arap ülkeleri var.

Katar, Kasım ayında ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve podyum kutlamasına şampanya kullanımına izin vermeleri beklenmiyordu.

Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Abdulrahman Al-Mannai bu düşünceleri doğruladı.

Al-Mannai, "Bizim kendi değerlerimiz, kendi kültürümüz var ve diğer milletlerin kültürüne saygı duyuyoruz." "Podyumda şampanya olmayacak. Fakat sürücülerin başarılarını kutlayabilmesi için bir alternatif sunacağız." dedi. Katar, pandemiye rağmen tribünleri tamamen açacak ve tribünlerin dolması bekleniyor. Al-Mannai, "Elbette tribünlerin dolmasını bekliyoruz, çünkü yarışla ilgili açıklamadan bu yana bilet talebi sürekli artıyor." "İnsanlar, Katar prosedürlerine göre aşılanmışsa veya gerekli antikora sahipse yarışa katılabiliyorlar." dedi. Katar, sadece 2021 yılında değil, sonrasında da F1'e ev sahipliği yapacak ve mevcut anlaşma önümüzdeki 10 yılı kapsayacak. Al-Mannai, "Yarışı son dakikada kabul etmeye karar verdik çünkü onlara yardım etmek istedik. Formula 1 ile uzun vadeli bir ilişki kurmak niyetindeyiz." "Bölgemizde, birkaç yarış gerçekleştiriliyor motor sporlarını seven gençler için mükemmel fırsatlar sunuyor." "Ortadoğu'da birden fazla yarışın olması gençlere ilham veriyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, spray Champagne on the podium Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images