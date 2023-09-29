Katar GP öncesi pistteki yenileme çalışmaları tamamlandı

2021 yılında ilk kez F1'e ev sahipliği yapan Katar, bir yıllık aranın ardından takvime geri dönüş yapıyor. Uzun süreli bir anlaşması olan pistin organizatörleri, 6-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek yarışta çok sayıda taraftarın katılımını beliyor.

Tribün kapasitesi 40 bine çıkarılırken yeni otopark alanları da eklendi. F1 Paddock Club alanı da dahil olmak üzere yeni taraftar alanları hazırlandı.

Bunlara ek olarak, yeni basın ve sağlık merkeziyle birlikte garajları da içeren padok tesisleri yenilendi.

Pistte şu an 50 adet garaj bulunuyor. Organizatörler takvimdeki en fazla garaj bulunan pist olduğunu söylerken, personel ve taraftarların ulaşımını kolaylaştırmak için yollar da iyileştiriliyor.

Lusail International Circuit update Fotoğraf: Laliberte Media

Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu ve Losail Uluslararası Pisti'nin başkanı Abdulrahman bin Abdullatif bin Monnai çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Bu kapsamlı tadilat, aylarca süren sıkı çalışmanın, hırsın ve hayal gücünün ürünüdür. Heyecan verici bir motor sporları haftasına giriş niteliğinde bir çalışma oldu.”

“F1 ile yaptığımız uzun süreli anlaşma, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma konusunda ün kazanan Katar için önemli bir gelişme.”

İsviçreli Geobrugg şirketi pist kenarına 2.5 kilometrelik yeni çitler yerleştirdi. Bu yeni çitler FIA 1. Sınıf Pist Güvenliği standartlarına uygun olarak ve seyircilerin pisti daha rahat görebileceği şekilde yerleştirildi.

Lusail Uluslararası Pisti CEO’su ve Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu İcra kurulu başkanı Amro al Hamad ise güvenlik iyileştirmeleriyle ilgili şunları söyledi: “Katar GP’sine çok sayıda taraftarın katılımını beliyoruz. Bu sebeple seyirci güvenliği bizim için büyük önem taşıyor. Pistte en üst düzey güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladık.”

Pistin iki yarış disiplini için de uygun hale getirmek amacıyla ışık panelleri ve hakem kulübeleri yenilendi. Tüm bu iyileştirmeler hem FIA hem de FIM ile birlikte koordinasyon halinde gerçekleştirildi.

Lusail International Circuit update Fotoğraf: Laliberte Media

Pistin güvenlik simülasyonları, pistin her iki yönetim organizasyonunun güvenlik standartlarına uygun olarak pistin yenileme çalışmalarından önce tamamlandı.

2031 yılına kadar MotoGP ile anlaşması bulunan Losail, gelecek yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonasının açılış yarışına da ev sahipliği yapacak.

Geobrugg motor sporları sorumlusu Lochen Braunwarth güvenlik önlemleriyle ilgili şunları söyledi: “Losail Uluslararası Pist’inin tel örgü çalışmalarını yaptığımız için gurur duyuyoruz.”

“Pist en önemli otomobil ve motosiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden pistin en iyi tel örgü güvenliğine sahip olması büyük önem taşıyor.”

Çeviri: Burak Yasul