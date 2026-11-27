Formula 1 Katar GP

Katar GP öncesi lastik uyarısı: Pirelli'den 27 turluk stint sınırı, geçişler zorlaşabilir

Las Vegas GP'de sezonun en fazla geçiş yapılan yarışına tanıklık edilirken Katar'da çok daha durağan bir hafta sonu yaşanabilir. Lusail pistinde lastiklerin %100 aşınma riskine karşı Pirelli, her stint için 27 tur sınırı getirdi. Ancak yüksek lastik basınçları ve iki pit stop zorunluluğu, yarışta geçiş yapmayı daha da zorlaştırabilir.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 08:12

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Pirelli 2026 F1 tyres

Fotoğraf: Pirelli Graphics

Formula 1, Las Vegas'taki bol geçişli yarışın ardından Katar'da çok farklı bir mücadeleye hazırlanıyor. Lusail pistinin karakteri, enerji yönetimi ve Pirelli'nin lastik kullanımına yönelik kısıtlamaları, hafta sonunun büyük ölçüde sıralama turlarında şekillenmesine neden olabilir.

Katar'da takımların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri lastik aşınması. Pirelli, lastiklerin yüzde 100 aşınma seviyesine ulaşarak iç yapılarının açığa çıkması riskine karşı bazı önlemler aldı. Bu önlemler güvenliği hedeflese de yarışta geçiş yapmayı zorlaştırabilecek bir stratejik tablo ortaya çıkarıyor.

Katar'da lastik aşınması yeniden gündemde

Lusail pisti, lastiklerin dayanıklılığı açısından daha önce de endişe yaratmıştı. Ancak bu kez asıl sorun, piramit biçimindeki keskin kerbler değil, lastik sırtında meydana gelen bölgesel aşınma.

Katar pistindeki hızlı virajlar, lastikleri yüksek yüklere maruz bırakıyor. Bu nedenle Pirelli, sezonun en sert hamurlarını tercih etti: C1, C2 ve C3.

İtalyan üretici bununla birlikte yılın en yüksek lastik basıncı değerlerini de belirledi. Ön lastiklerde 29,0 psi, arka lastiklerde ise 27,5 psi basınç uygulanacak.

Bu değerler, pilotların sezon boyunca sık sık şikâyet ettiği “balon etkisini” yeniden gündeme getirecek. Yüksek basınçla çalışan lastikler daha az mekanik tutuş sunarken daha sert hale geliyor ve aşırı ısınmaya daha yatkın oluyor.

Pist yüzeyinin pürüzsüz olması ve yüksek sıcaklıklar da kabarcıklanma riskini artırıyor. Lastiğin yüzeyinde meydana gelen mekanik aşınma, belirli koşullarda yüzde 100 seviyesine ulaşabiliyor. Böyle bir durumda lastiğin iç yapısı açığa çıkıyor. Bu durum doğrudan performans kaybına yol açmasa da bir kerb, küçük bir taş veya pist üzerindeki en ufak bir parçanın lastiği patlatması için yeterli olabiliyor.

Pirelli bu riske karşı her lastik setinin kullanılabileceği stint uzunluğunu 27 turla sınırlandırdı. Bu, önceki Katar yarışlarına kıyasla iki turluk bir artış anlamına geliyor. Mevcut lastiklerin güçlendirilmiş yapısı ve 2026 araçlarının daha sınırlı performansı bu artışa imkân tanısa da uygulama, yarış stratejilerini ve geçişleri etkileyecek.

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İki pit stop zorunluluğu geçişleri zorlaştırabilir

Formula 1'de lastik performansının yarış boyunca değişmesi, pilotlar arasındaki tempo farklarını artırarak geçiş fırsatları yaratabiliyor. Ancak Katar'da uygulanacak iki pit stop zorunluluğu, bu açıdan farklı bir tablo ortaya çıkarabilir.

Mevcut Formula 1 araçları arasında tur başına farklar genellikle saniyenin onda biri seviyesinde. Bu kadar küçük farklar, öndeki aracı pist üzerinde geçmek için çoğu zaman yeterli olmuyor. Lastik aşınmasının yarattığı tempo farklılıkları ise pilotların birbirlerine yaklaşmasını ve pozisyon mücadelesine girmesini kolaylaştırabiliyor.

Lusail'de stint sınırı nedeniyle pilotlar iki pit stop yapmak zorunda kalacak. Üstelik lastiklerin yüzeyindeki aşınmanın doğrudan performans kaybına dönüşmesi beklenmediğinden sürücüler, yarış boyunca daha istikrarlı bir tempoyla ilerleyebilecek.

Bu da araçlar arasındaki hız farklarının açılmasını zorlaştırarak geçiş fırsatlarını azaltabilir.

Enerji yönetimi de Las Vegas'tan farklı olacak

Katar'da geçişleri zorlaştırabilecek bir diğer unsur enerji yönetimi. Lusail'de enerji kullanımının kritik bir sorun olması beklenmiyor. Takımların elektrik enerjisini ağırlıklı olarak ana düzlükte kullanması öngörülüyor.

Las Vegas'ta ise takımlar batarya enerjisini pistin farklı bölümlerinde kullanmak zorundaydı. Bu durum, pilotların enerji yönetimi tercihlerinden kaynaklanan tempo farklılıkları yaratarak pozisyon değişikliklerine zemin hazırlamıştı.

Katar'da ana düzlük sonunda yer alan virajın sert bir frenaj noktası olmaması da geçiş ihtimalini azaltıyor. Brembo'nun tahminlerine göre pilotlar bu viraja 170 km/s'nin üzerinde bir hızla girecek.

Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde Lusail'de geçiş yapmak, normal şartlarda bile zor olan bir mücadeleye dönüşebilir. Katar GP hafta sonunun büyük ölçüde sıralama turlarında belirlendiği, yarışın ise daha az pozisyon değişikliğine sahne olduğu bir senaryo öne çıkıyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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