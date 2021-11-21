Katar GP: Hamilton kazandı, Alonso 7 yıl sonra podyuma çıktı!

Katar, bu hafta sonu Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yaptı ve aynı zamanda, 2021'in son üçlü yarışının da son ayağıydı.

Yarış, güneşin batmasından sonra gerçekleştirildiği için, hava sıcaklığı 26 dereceyi bulsa da pist 31 dereceydi.

Yarışa Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlarken, Max Verstappen ve Valtteri Bottas sarı bayrak kurallarını ihlal ettikleri için yarışa olması gerekenden daha geriden başladılar. Cezaların ardından yarışın startında Hamilton'ın yanında Pierre Gasly vardı.

Yarışa Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Bottas, Verstappen, Sergio Perez, Lance Stroll, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo ve Nikita Mazepin orta lastikle başladı. Diğer isimlerde ise yumuşak lastik vardı.

Hamilton, startla birlikte yerini korumayı başarırken, Alonso ilk turda Gasly'i geride bıraktı ve ikinciliği eline geçirdi. Max Verstappen ise yedinci sıradan çok iyi bir start alıp, dördüncülüğe çıktı.

Hollandalı pilot, önce Gasly'i sonra da Alonso'yu pist üstünde geçti ve daha henüz ilk turlarda ikinci sıraya kadar yükselmiş oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field away at the start Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fakat Hamilton, tempo olarak açıkça daha hızlıydı ve peş peşe hızlı turlar atıp, farkı 10 saniyeye yaklaştırdı.

Verstappen, ön lastiklerde sorun yaşamaya başlarken, temposu her geçen tur düşmeye başladı. Hal böyle olunca pite girmek istedi.

Yarışın 18. turunda ön lastiklerin artık yol tutmadığını söyleyen Verstappen pite girdi ve yeni set sert hamur taktı. Ertesi tur Mercedes de risk almamayı ve çok iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen Hamilton'ı pite almayı seçti.

Pit stoplardan sonra Verstappen, trafiğin de yardımıyla aradaki farkı 6.5 saniyenin biraz altına indirse de, aradaki farkı daha fazla kapatmakta zorlandı.

Yarışta orta lastikle başlayan Valtteri Bottas, oldukça uzun bir ilk bölüm geçirmeye ve bu sayede de yarışı tek pit stopla bitirmeye çalıştı. Ancak yarışın 34. turuna gelindiğinde, Fin pilotun sol ön lastiği patladı. Aracını bir yere çarpmadan pistte tutmayı başaran Bottas, pite dönmeyi başarsa da 14. sıraya kadar gerilemiş oldu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Böylelikle pit stopların ardından sıralama Hamilton, Verstappen, Perez, Alonso, Lando Norris, Esteban Ocon, Stroll, Sainz ve Leclerc şeklinde oldu. Aslında Gasly de yarışı ilk onda götürüyordu fakat çift pit stop stratejisi seçince, 37. tur itibariyle 11. sıraya geriledi.

Verstappen, Hamilton'la farkın 9 saniyeyi bulduğu 42. turda, lastiklerinin durumunun giderek kötüleşmeye başladığını söyledi ve pite girdi. Sorunsuz pit stopun ardından da orta lastiklere geçiş yaptı.

Mercedes ertesi tur Hamilton'ı pite aldı ve İngiliz pilot yarışa, Verstappen'in yaklaşık 9 saniye önünde döndü.

Aynı turda Red Bull, yarışı üçüncü sırada götüren ve lastik aşınması yaşamaya başlayan Perez'i pite aldı.

Bitime yedi tur kala bu kez Williams pilotu George Russell'ın sol ön lastiği patladı ve İngiliz pilot da yavaş da olsa pite dönmeyi başardı. Aynı saniyelerde Mercedes, ilk 10'a girme şansı kalmayan Valtteri Bottas'ı yarıştan çekti.

Saniyeler sonra bu kez Williams'ın diğer pilotu Nicholas Latifi lastik patlattı. Onun da aynı şekilde sol ön lastiği patladı. Kanadalı pilot aracını kenara çekmek zorunda kaldı ve yarışa veda etti.

George Russell, Williams FW43B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu olayın ardından, Latifi'nin aracının pistten kaldırılabilmesi için sanal güvenlik aracı devreye girdi. Max Verstappen bundan faydalanarak pit stop yaptı ve en hızlı turu atmaya çalıştı.

Hamilton yarışın son anlarında hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu.

İngiliz pilot, bu zaferle beraber arayı 7 puan kapatsa da, Verstappen'in son anlarda en hızlı turu atmasının ardından puan farkı 8 oldu.

Bu, Hamilton'un kariyerinin 102. zaferi olurken, bu yılki altıncı zaferini aldı.

Verstappen, yarışa yedinci sıradan başlayıp, ikinciliğe çıkmayı başarsa da, galibiyet için Hamilton'la çekişmeyi başaramadı. Son anlarda fazladan bir pit stop yapan Verstappen, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve en azından en hızlı tur puanını kazanmış oldu.

Yarışın yıldızlarından birisi ise hiç şüphesiz Alonso'ydu. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Alonso, ilk turda Gasly'i geçti ve çok iyi bir tempo yakaladı. Orta bölümde Perez'e geçilse de, Red Bull'un Meksikalı pilotu pite alması ve Alonso'nun tek pit stopla beraber lastiklerine çok iyi bakması, İspanyol pilot için podyumun kapısını açtı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son bölümde Perez arayı hızla kapatsa da, Alonso yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek 7 yıl sonra podyuma çıktı. İspanyol pilotun podyuma çıktığı son yarış, ikinci olduğu 2014 Macaristan Grand Prix'siydi.

Perez, 11. sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans ortaya koysa da, son bölümde ikinci bir pit stop yapması ve sanal güvenlik aracı periyoduyla, Alonso'yu geçme fırsatı bulamadı. Sonuç olarak yarışı dördüncü bitirdi ve Red Bull'a değerli puanlar getirdi.

Alpine için harika geçen hafta sonunda Esteban Ocon, arkasındaki Lance Stroll'ün baskısına rağmen yerini korudu ve damalı bayrağı beşinci sırada görerek Alpine'e şampiyona beşinciliği yolunda oldukça değerli bir 10 puan getirdi.

Aston Martin pilotu Lance Stroll de yarışın sessiz sedasız yıldızlarından birisiydi. Sıralama turlarına ilk ona giremese de, tek pit stop stratejisiyle güçlü bir yarış çıkaran Stroll, damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Ferrari pilotları, yarıştan yedinci ve sekizinci olarak ayrıldılar. Carlos Sainz, yarışa orta lastikle başlamasına rağmen ancak yedinci olurken, 13. sıradan başlayan Charles Leclerc ise sekizinci oldu.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris, gayet iyi bir performans göstermesine rağmen, son 10 tura girerken dördüncü sıradayken lastik patlattı ve bu yüzden fazladan bir pit stop yapıp, dokuzuncu sırada finiş gördü. Böylelikle üçüncülük savaşı veren McLaren ve Ferrari'nin arası daha da açıldı.

İlk onu Aston Martin pilotu Sebastian Vettel tamamladı. Bu, Aston Martin'in Fransa GP'den sonra ilk kez iki araçla birden puan aldığı anlamına geldi.

AlphaTauri için oldukça kötü bir yarış oldu. Gasly, ilk bölümde Alonso'ya geçildi ve erken bir pit stop yaptı. Çift pit stop stratejisi, son bölümde sanal güvenlik aracıyla birleşince, Gasly ancak 11. olabildi ve hafta sonunu puansız kapattı.

Daniel Ricciardo 12. olup hafta sonuna puan alamadan veda ederken, Yuki Tsunoda 13., Kimi Raikkonen 14. ve Antonio Giovinazzi 15. oldu.

Finiş gören son isimler Mick Schumacher, George Russell ve Nikita Mazepin oldu.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Latifi ve Bottas yarış dışı kalan sürücüler oldular. Bottas, kötü bir startın ardından geriye düştü ve daha sonra podyum mücadelesine katılsa da, lastik patlattı.

Son anlarda puan mücadelesinden de uzak kalan Bottas, yarışa erken veda etti.

Bu sonuçların ardından Verstappen puanını 351.5 yaparken, Hamilton 343.5 puana yükseldi. Bu da bitime iki yarış kala sadece sekiz puanlık bir puan farkı kaldığı anlamına geliyor.

Takımlar şampiyonasında ise Mercedes 546.5, Red Bull ise 541.5 puana yükseldi. İki takım arasında sadece 5 puan var.

Sezonun bir sonraki yarışı 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: