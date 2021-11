Katar GP: Hamilton kazandı, Alonso 7 yıl sonra podyuma çıktı!

Katar, bu hafta sonu Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yaptı ve aynı zamanda, 2021'in son üçlü yarışının da son ayağıydı.

Yarış, güneşin batmasından sonra gerçekleştirildiği için, hava sıcaklığı 26 dereceyi bulsa da pist 31 dereceydi.

Yarışa Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlarken, Max Verstappen ve Valtteri Bottas sarı bayrak kurallarını ihlal ettikleri için yarışa olması gerekenden daha geriden başladılar. Cezaların ardından yarışın startında Hamilton'ın yanında Pierre Gasly vardı.

Yarışa Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Bottas, Verstappen, Sergio Perez, Lance Stroll, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo ve Nikita Mazepin orta lastikle başladı. Diğer isimlerde ise yumuşak lastik vardı.

Hamilton, startla birlikte yerini korumayı başarırken, Alonso ilk turda Gasly'i geride bıraktı ve ikinciliği eline geçirdi. Max Verstappen ise yedinci sıradan çok iyi bir start alıp, dördüncülüğe çıktı.

Hollandalı pilot, önce Gasly'i sonra da Alonso'yu pist üstünde geçti ve daha henüz ilk turlarda ikinci sıraya kadar yükselmiş oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field away at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images