Katar GP, F1 pilotları için neden "cehennem" ve "işkence" gibiydi?

Sürücüler son derece formda ve güçlü sporculardır. Ancak Katar GP'nin ardından bazılarının kapı parktan doğruca yürüyerek medyayla buluştuklarındaki halleri ne durumda olduklarını anlatıyordu.

Diğerleri ise sessizce takım konaklama tesislerine geri dönerek nefes almayı, sırılsıklam tulumlarını değiştirmeyi ve duş almayı tercih ettiler. Daha sonra kendilerini biraz daha yenilenmiş hissederek medya görevlerini üstlenmek üzere geri döndüler.

İki kişi bunu başaramadı. Logan Sargeant yarıştan çekilmek zorunda kalırken, takım arkadaşı Alex Albon da aracından çıktıktan sonra tedavi için sağlık merkezine gitmek zorunda kaldı. Her ikisine de daha sonra havaalanına gitmeleri ve eve uçmaları için onay verildi.

Son zamanların fiziksel olarak en zorlayıcı yarışında acı çeken sadece onlar değildi.

Ocon, "Şimdiye kadar uğruna savaşmak zorunda kaldığım en zor puan mücadelesiydi. Kendimi hasta hissediyordum, 15-16. turda kokpitin içinde iki tur boyunca kusuyordum ve sonra 'Kahretsin, bu uzun bir yarış olacak' dedim."

"Sakinleşmeye çalıştım, sporda zihinsel tarafın vücudunuzun en güçlü kısmı olduğunu hatırlamaya çalıştım ve bunu kontrol altına alıp yarışı bitirmeyi başardım."

"Ama dürüst olmak gerekirse yarışın bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Normalde Singapur'da bile iki yarış mesafesi koşabilirim. Fiziksel olarak kas ve kardiyo açısından her zaman iyiyimdir."

"Hava o kadar sıcaktı ki, düzlükte vizörü açmak istedim çünkü hiç havam yoktu ve ayrıca elimle kaskın içine biraz hava yönlendirmeye çalışıyordum."

"Her şeyi alçaltmaya çalışmak için ne kadar çok nefes alırsam, kaskın içine o kadar çok ısı geliyordu. Dürüst olmak gerekirse, içerisi cehennem gibiydi." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Saunada oturmaktan hoşlanmayan Valtteri Bottas, bunun zorlu bir test olduğunu kabul etti.

Finli pilot "Singapur'dan daha zor olduğunu söyleyebilirim. Kokpitteki sıcaklık neredeyse çok fazlaydı, sanki birileri sıcak çarpması geçirecek kadar sınırdaydı."

"Arabanın içinde işkence gibi bir his var. Bundan daha sıcak bir sıcaklık artık güvenli olmaz." dedi.

Peki bu yarış neden Singapur'dan ve hatta Bahreyn, Abu Dabi ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki diğer yarışlardan daha zorlayıcıydı?

Basit ve bariz ana cevap genel sıcaklık ve nem seviyesiydi. 2024 Dünya Kupası'nın 20 Kasım'dan itibaren düzenlenmesi kararının arkasında iyi nedenler var.

Aynı şekilde 2021 Katar GP'sinin 21 Kasım'da yapıldığını ve 2024'ün de 1 Aralık'ta yapılmasının planlandığını hatırlatmakta fayda var. Ancak bu yılki yarış Ekim ayı başındaki yoğun programa sıkıştırıldı. Bu zamanlamaya belki de daha fazla dikkat edilmeliydi.

Pazar günü koşullar hafta sonu boyunca hiç olmadığı kadar aşırı görünüyordu ve rüzgar yok denecek kadar azdı. Ayrıca, diğer Orta Doğu F1 pistlerinde genellikle karşılaştığımız kuru sıcağa kıyasla daha nemli bir hava vardı.

Bir akşam yarışı olmasına rağmen, araçların kendileri sıcağı emdi ve kokpitte oturan sürücüler üzerinde fırın gibi çalıştı.

Fernando Alonso koltuğunun sağ tarafından gelen bir yanma hissinden şikayet etti. Bu genellikle elektronik bir kutuya veya hidrolik hatlara yakın olduğunun bir göstergesidir.

Daha önce de bunun altını çizmişti ama bu yarışta o kadar sıcaktı ki pit stop sırasında takımın üzerine su döküp dökemeyeceğini sordu ama bu işe yaramayacaktı çünkü bu araca yasadışı bir şekilde ağırlık eklemek olacaktı.

Ocon, "Bu yarışta kokpitin içi 80 derece gibiydi. Isıyı arkada tutmak yerine sürücünün kullandığı kokpitin içinde dağıtma konusunda muhtemelen en iyi işi yaptığımızı düşünmüyorum. Sanırım bugün kendimizi bu kadar kötü hissetmemizin nedeni de buydu." dedi.

Sorun sadece ısı değildi. G kuvveti, pilotların yaşadığı sorunların başında yer alır. Losail'in yüksek hızlı doğası, özellikle de mevcut yüksek yere basma gücüne sahip araçlarla zaten zorlu bir testtir.

Bu sefer 18 turluk stint sınırı ve üç pit stop yapma zorunluluğu da eklendi.

Bu tek yarış için F1, Michael Schumacher dönemine geri dönmüş oldu; Yani, lastikleri yönetmeye çok az ya da hiç gerek kalmadan, dümdüz koşulan çok sayıda 'sıralama' turu koşuldu.

Lewis Hamilton'ın 1. virajdaki hatası nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından güvenlik aracı müdahalelerinin olmaması da eklenince, alışılmadık derecede cezalandırıcı bir yarış oldu.

Charles Leclerc, "Bence en önemli kısım üç kez pite gelmek zorunda kalmamızdı. Bu da yüksek hızda lastik yönetimi olmaması anlamına geliyordu, bu da art arda sıralama turları attığımız anlamına geliyordu."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dehidrasyon (sıvı kaybı) öyle bir seviyede ki görüşünüz çok daha kötü oluyor, kalp atış hızınız yıldızlara gidiyor ve tüm bunları kontrol etmek çok zorlaşıyor. Bu yüzden gerçekten çok zordu." dedi.

Leclerc'in dehidrasyona dikkat çekmesi önemliydi. Pazar günü telsiz mesajlarında sürücülere bir şeyler içmeleri hatırlatıldı, ancak geçmişte pek çok kişinin söylediği gibi, su şişelerinin içeriği hızla ısınıyor ve işe yaramaz hale geliyor.

Dehidrasyonun sürücülerin aldığı cezanın önemli bir unsuru olduğu ve konsantrasyon ve odaklanmayı etkileyebileceği açık. Bu durum, pist limitlerinin ve her turda beyaz çizgiye tam isabet etmenin büyük bir sorun olduğu bir yerde hayatı özellikle zorlaştırdı.

Sonuçta, biri hariç hepsinin bayrağa ulaşmayı başarması sürücülerin fiziksel ve zihinsel gücü hakkında çok şey söylüyor.

Ocon, "Yarışı bırakmak bir seçenek değil, bunu asla yapmayacaktım. Yarıştan bu şekilde ayrılmam için beni öldürmeniz gerekir." diyerek yaşadıklarını özetledi.