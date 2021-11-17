Katar GP basın toplantısı programı belli oldu

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı Katar'da yapılacak ve Losail pistinde gerçekleştirilecek yarış, Türkiye ile aynı saat diliminde oldukları için, önceki yarışlara kıyasla daha normal saatlerde yapılacak.

Bu kapsamda perşembe günkü basın toplantısı, TSi 14:30'da başlayacak. Basın toplantısında Sebastian Vettel, Lando Norris ile katılırken, Fernando Alonso ile de Nicholas Latifi eşleşti.

Lewis Hamilton, gelecek yılki takım arkadaşı George Russell ile, Max Verstappen ise sezon sonunda F1'den ayrılacağını açıklayan Antonio Giovinazzi ile eşleşti.

Kimi Raikkonen'in yanında ise Sergio Perez olacak.

18 Kasım Perşembe, TSi 14:30

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Lance Stroll (Aston Martin)



Fernando Alonso (Alpine)

Nicholas Latifi (Williams)



Esteban Ocon (Alpine)

Daniel Ricciardo (McLaren)



Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Mick Schumacher (Haas)



Sebastian Vettel (Aston Martin)

Lando Norris (McLaren)



Nikita Mazepin (Haas)

Charles Leclerc (Ferrari)



Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Max Verstappen (Red Bull)



Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Sergio Pérez (Red Bull)



Valtteri Bottas (Mercedes)

Carlos Sainz (Ferrari)



Lewis Hamilton (Mercedes)

George Russell (Williams)

Takım patronları basın toplantısı ise ateşli geçeceğe benziyor. Christian Horner ve Toto Wolff, cuma günü basın karşısına birlikte çıkacaklar.

Sonrasında ise Frederic Vasseur ve Franz Tost soruları yanıtlayacak.

19 Kasım Cuma, TSi 15:30

Toto Wolff (Mercedes)

Christian Horner (Red Bull)



Frederic Vasseur (Alfa Romeo)

Franz Tost (AlphaTauri)