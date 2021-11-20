Katar GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Katar'da gerçekleştirilen üçüncü ve son antrenman seansı, öğle saatlerinde yapıldığı için pek de temsili değildi. Çünkü sıralama turları ve yarış, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Hava sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu seansta pist sıcaklığı 35 dereceyi aştı.

Seans içerisinde, cuma günkü antrenmanlara kıyasla daha fazla olay vardı. Dün, şasi hasarı nedeniyle 2. antrenman seansına katılamayan Nikita Mazepin, tam piste çıkarken motor sorunu yaşadı ve takımın çağrısıyla pit yolunun çıkışında durdu. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seans tekrar başladıktan sonra Pierre Gasly, AlphaTauri'si ile spin attı. Seansın sonlarına doğru ise Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yanı sıra Haas pilotu Mick Schumacher spin attı.

Sergio Perez ve Lando Norris gibi isimler, seans içerisinde pist dışına çıktılar. Ancak bunlar dışında ciddi bir olay yoktu.

Mechanics push Nikita Mazepin, Haas F1, back along the pitlane after he stopped at the end of the pitlane Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Zaman tablosuna bakıldığında Mercedes'in açık şekilde üstünlüğü vardı.

İlk yarım saat geride kalırken Max Verstappen 1:23.121 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi. Ancak Lewis Hamilton 1:22.655 yaparak, bu hafta sonu ilk kez 1:23'ün altına indi.

Saniyeler sonra bu turu 1:22.573 yapan Bottas geçti. Son anlarda dereceler biraz daha gelişti ve Bottas, 1:22.310'la seansın en hızlı ismi oldu.

İki Mercedes de seans boyunca çok güçlüydü ve Hamilton, takım arkadaşının sadece 0.078 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Böylelikle Mercedes, sıralama turları öncesinde 1-2 olurken, pole pozisyonunun en büyük adayı konumunda yer alıyorlar.

Red Bull pilotları için ilginç bir seans oldu. Seansın başlamasından hemen önce her iki aracın da arka kanadında çalışmalar vardı. Red Bull, görüntü alınmasını engellemek için tüm takım çalışanlarını aracın önüne dizdi. Seans boyunca bu durum devam etti.

Sadece 10 tur atan Verstappen, bitime kısa bir süre kala 1:22.651 yaptı ve seansı Bottas'ın 0.341 saniye gerisinde üçüncü bitirdi.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, güçlü formunu sürdürdü ve bir noktada seansın en hızlı üçüncü ismiydi. Sonunda 1:22.835 yapan Fransız sürücü, seansı dördüncü sırada tamamlayarak iki Red Bull'un arasına girmiş oldu.

Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ise doğru dengeyi bulamadı ve önden kayma sorunlarıyla boğuştu. Sonuç olarak seansı, Gasly'nin 0.011 saniye gerisinde beşinci sırada bitirdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotları, dünkü ikinci seansta ilk onun dışında görünseler de, bugün ilk ona geri döndüler. Carlos Sainz 0.738 saniye geride altıncı en iyi zamanı yaparken, aracından pek memnun görünmeyen Charles Leclerc 0.966 saniye geride dokuzuncu oldu.

İki Ferrari sürücüsünün arasına Fernando Alonso ve Esteban Ocon girdi. Alonso, Sainz'ın turundan 0.138 saniye yavaş kalırken, Ocon da kendisini 0.023 saniye geriden takip etti.

İlk onu, en hızlı turunu orta lastikle kaydeden Yuki Tsunoda tamamladı. Japon sürücünün turu 1:23.567 oldu.

McLaren pilotları, daha sıcak şartlarda ilk ona giremedi. Daniel Ricciardo ve Lando Norris, sırasıyla 11. ve 13. sıralarda yer aldılar. Bu ikiliyi Sebastian Vettel ayırdı.

George Russell, en hızlı turunda hata yapan Lance Stroll'ün önünde 15. olurken, Kimi Raikkonen 16., Antonio Giovinazzi 17. ve Nicholas Latifi 18. oldu.

Son iki sırada ise Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Mazepin aracındaki sorun nedeniyle tur atamadı.

Latifi ve Tsunoda hariç tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydetti.

Sıralama turları TSi 17:00'de başlayacak.

Seans sonucu: