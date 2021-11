Katar GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2!

Katar'da gerçekleştirilen üçüncü ve son antrenman seansı, öğle saatlerinde yapıldığı için pek de temsili değildi. Çünkü sıralama turları ve yarış, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Hava sıcaklığının 27 dereceyi bulduğu seansta pist sıcaklığı 35 dereceyi aştı.

Seans içerisinde, cuma günkü antrenmanlara kıyasla daha fazla olay vardı. Dün, şasi hasarı nedeniyle 2. antrenman seansına katılamayan Nikita Mazepin, tam piste çıkarken motor sorunu yaşadı ve takımın çağrısıyla pit yolunun çıkışında durdu. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seans tekrar başladıktan sonra Pierre Gasly, AlphaTauri'si ile spin attı. Seansın sonlarına doğru ise Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yanı sıra Haas pilotu Mick Schumacher spin attı.

Sergio Perez ve Lando Norris gibi isimler, seans içerisinde pist dışına çıktılar. Ancak bunlar dışında ciddi bir olay yoktu.

Mechanics push Nikita Mazepin, Haas F1, back along the pitlane after he stopped at the end of the pitlane

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images