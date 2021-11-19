Katar GP 1. antrenman: Verstappen hızlı başladı, Gasly ikinci

Katar, COVID-19 nedeniyle değişime uğrayan 2021 Formula 1 takviminde kendisine yer buldu ve Losail pisti, ilk kez F1'e ev sahipliği yaptı.

Heyecan, cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansıyla başladı ve bir saatlik seansta, pistin yüzeyinde çok fazla toz vardı. Bu da sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Losail pistindeki virajların çoğu hızlı olduğu için, pilotların pist limitlerini aşmasını engellemek adına, viraj çıkışlarına kerbler yerleştirildi. Ancak bu kerbler, seans boyunca sürücülerin başını ağrıttı. Kerbler nedeniyle çoğu sürücünün taban kısmından küçük parçalar koptu.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmazken, Mick Schumacher çakıl havuzuna çıkan tek isim oldu ve aracını bir yer çarpmadan seansa devam edebildi.

Zaman tablosunda dereceler oldukça karmaşıktı. Red Bull pilotu Max Verstappen, seansın ilk dakikaları geride kalırken 1:24.988 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Daha sonra bu dereceyi 1:24.855'e çekti.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda 1:24.648 yapıp ilk sırayı alsa da, bitime yarım saat kala yumuşak lastikle geçen Valtteri Bottas 1:24.194 yaptı ve ilk sıraya oturdu.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ancak Verstappen'in yanıtı gecikmedi ve yeni set yumuşak lastikle 1:23.723 yaparak Mercedes pilotunu geride bıraktı.

Seansın kalan kısmında Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı pilot seansı, 1:23.723'lük turuyla ilk sırada tamamladı. Verstappen aynı zamanda 1:24'ün altına inebilen tek isim oldu.

Son yarışlarda tek turda çok iyi performans gösteren Pierre Gasly, ilk antrenman seansının sonlarına doğru attığı 1:24.160'lık turuyla sürpriz şekilde ikinci oldu. Yine de Gasly'nin turu, lider Verstappen'den 0.437 saniye yavaştı.

Mercedes pilotları ilk seansta Red Bull pilotlarının gerisinde kaldılar. Valtteri Bottas, 1:24.194'lük turuyla Verstappen'in 0.471 saniye gerisinde üçüncü olurken, seansın sonlarına doğru aracındaki bir problem nedeniyle pite dönen Lewis Hamilton 1:24.509'la dördüncü oldu. İngiliz pilotun turu, Verstappen'den 0.786 saniye yavaştı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, bir ara start düzlüğünde tehlikeli bir an yaşasa da, seansı 1:24.648'lik turuyla beşinci sırada tamamladı ve hafta sonuna güçlü şekilde başlamış oldu. Böylelikle ilk beşte üç Honda motoru kullanan sürücü yer aldı.

Ferrari'de Carlos Sainz, trafiğe takılmasına rağmen Verstappen'in 0.990 saniye gerisinde altıncı oldu. Onu takım arkadaşı Charles Leclerc takip etti. Monakolu pilotun turu, Sainz'dan 0.167 saniye daha yavaştı.

Sergio Perez, ilk antrenman seansında Verstappen'in temposunda değildi ve Hollandalı pilotun derecesinden 1.192 saniye yavaş kalarak sekizinci oldu.

1:25'in altına inen son isim olan Esteban Ocon, 1:24.972'lik turuyla 1.249 saniye geride dokuzuncu oldu. Lando Norris ise 1.492 saniye geride ilk onu tamamladı. Hem Norris hem de Ocon, en hızlı turunu orta lastikle attı.

Daniel Ricciardo, Norris'in 0.076 saniye gerisinde kaldığı seansı 11. bitirirken, Aston Martin'den Sebastian Vettel 12. oldu. Alman pilotun turu, Ricciardo'dan sadece 0.037 saniye yavaştı.

Williams pilotu Nicholas Latifi'nin 13. olduğu seansta Antonio Giovinazzi 14., bir ara pist dışına çıkarak tehlikeli bir an yaşayan Kimi Raikkonen 15. ve George Russell 16. oldu.

Fernando Alonso, 1:25.905'lik turuyla 17. sırada yer aldı. Fakat bu turu sert lastikle kaydetti.

Son üç sırada Mick Schumacher, hidrolik sorunu yaşayan Lance Stroll ve Nikita Mazepin yer aldı. Stroll de tıpkı Alonso gibi en hızlı turunu sert lastikle attı.

Fernando Alonso ve Lance Stroll, en hızlı turlarını sert, Esteban Ocon ve Lando Norris ise orta lastikle attı. Diğer sürücüler ise en iyi derecelerini yumuşak lastikle kaydetti.

Seans içerisinde en çok tur atan isim, 28 turla Pierre Gasly oldu.

İkinci antrenman seansı TSi 17:00'de başlayacak.

Seans sonucu: