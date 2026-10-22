Formula 1 Amerika GP

Katar yönetimi net: "MotoGP ve F1 yarışlarının hazırlıkları son aşamada"

Katar, Formula 1 ve MotoGP yarışlarının hazırlıklarına devam ettiklerini ve bu konuda son aşamaya geldiklerini belirtti.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 22 Eki 2026 07:45

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Losail International Circuit

Katar’daki Losail Uluslararası Pisti’nin direktörü Abdulaziz Ali Al-Muhannadi, bölgede yaşanan gerginliğe rağmen MotoGP ve Formula 1 yarışları için hazırlıkların planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

Al-Muhannadi, uluslararası motor sporlarının yeniden Losail’e dönmesini heyecanla beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kasım ayında uluslararası yarışların Losail Uluslararası Pisti’ne geri dönmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz."

"Spor takviminin en çok merakla beklenen iki büyük organizasyonu, üç hafta arayla pistimizde gerçekleştirilecek."

"Hazırlıklarımızın son aşamasına geldik. Ekibimiz, pistteki tüm operasyonların taraftarlara her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz bir deneyim yaşatması için çalışmalarını sürdürüyor.”

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- Motorsport.com Ekibi

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