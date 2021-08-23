Katar, 2021 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor

Katar, Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Losail pistinin 2021 takvimine gireceğine yönelik haberler henüz resmileşmedi ancak birkaç kaynak, Motorsport.com'a bunun olacağını doğruladılar.

Yarış normalde Avustralya Grand Prix'si için ayrılan 21 Kasım tarihinde yapılacak.

Losail'in Pisti 5,380 metre uzunluğunda ve toplam 16 virajdan oluşuyor. Ayrıca pist, gece yarış yapılmasına izin verecek aydınlatma sistemine de sahip.

Pist geçmişte GP2 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı ancak MotoGP'ye düzenli olarak ev sahipliği yapsalar da, Formula 1'le hiç görüşmediler. Fakat Liberty Media minimum 21 yarış yapmak istiyor ve 23 yarış hedefini koruyor. Bu hedefe ulaşmak pek kolay değil çünkü Avrupa ve Orta Doğu dışındaki bölgelerde pandemi şartları işleri zorlaştırıyor. Bu yüzden temelde bu iki bölgeye odaklanılıyor.

Katar'a ek olarak, Japonya Grand Prix'sinin iptal edildiği göz önüne alındığında, Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenlenme ihtimali de çok yüksek.

Takvimin o bölgesinde, 26 Eylül'de Rusya GP, 3 Ekim'de Türkiye GP ve 10 Ekim'de Japonya GP planlanmıştı.

Suzuka'daki yarışın iptali, Liberty'i baskı altına alıyor. Bunun sebebi İstanbul'daki yarışın ardından bir yarış düzenlenmesi gerekti. Çünkü Türkiye, İngiltere'nin kırmızı listesinde ve personel, Türkiye'den sonra direkt olarak bu ülkeye giderse, 10 gün boyunca karantinada kalacak.

Bu nedenle, Japon GP'yi başka bir pistle değiştirmek için görüşmeler var ve Bahreyn en öne çıkan alternatif.