Katalonya pisti, takım garajlarını yeniledi

2020 takviminde olmayacağı konuşulan Barcelona, en az bir yıl daha F1 takviminde kalmış ve altı günlük sezon öncesi testlerine ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.

Barcelona, kış aylarında takım garajlarını daha modern hale getirmek için çalışmalar yürüttü ve bu çalışmalar geçtiğimiz günlerde noktalandı.

Tüm garajlar tamamen yeni bir görünüme sahip ve eski kapıların yerini yeni motorlu kapılar aldı.

Aydınlatma sistemleri de dahil olmak üzere garaj imkanları daha iyi hale getirilirken, sadece görsel olarak hoş olmayacak, aynı zamanda rahatlık anlamında da takımlara yardımcı olacak.

Otomatik kapılar sensörlü olacak ve dış kısmında, içeriye ışık girmesini sağlayacak cam pencereler yer alacak.

Garajlar düşük güç tüketimi sağlayan ancak daha fazla ışık veren led ışıklarla donatıldı. Tüm bu değişiklikler, sezonun ilk testinde takımlara yardımcı olacak.

Çeviri: İnci Beğen