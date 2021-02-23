Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

Takımlar temelde geçen yılki araçları kullandıkları için, bu yılki araçlarda çok büyük değişiklikler yaşanması beklenmiyordu.

Red Bull yeni aracını tanıttığında, ilk bakışta araçtaki teknik değişiklikler göze çarpmadı. Takımlar genellikle lansman fotoğraflarında detay vermemeye özen gösteriyorlar.

Biz de sizler için RB16 ve RB16B araçlarıyla ilgili küçük bir kıyas hazırladık.

Önden kıyas:

Takım şimdilik sadece iki fotoğraf yayınladı. Aracın arka kısmıyla ilgili herhangi bir fotoğraf bulunmuyor.

Yandan kıyas: