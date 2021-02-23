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Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Red Bull, 2021 Formula 1 aracının ilk fotoğraflarını bugün yayınladı ve yeni RB16B'yi tanıtmış oldu. Biz de sizler için geçen yılki RB16 aracıyla küçük bir kıyas hazırladık.
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Takımlar temelde geçen yılki araçları kullandıkları için, bu yılki araçlarda çok büyük değişiklikler yaşanması beklenmiyordu.
Red Bull yeni aracını tanıttığında, ilk bakışta araçtaki teknik değişiklikler göze çarpmadı. Takımlar genellikle lansman fotoğraflarında detay vermemeye özen gösteriyorlar.
Biz de sizler için RB16 ve RB16B araçlarıyla ilgili küçük bir kıyas hazırladık.
Önden kıyas:
Takım şimdilik sadece iki fotoğraf yayınladı. Aracın arka kısmıyla ilgili herhangi bir fotoğraf bulunmuyor.
Yandan kıyas:
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Red Bull, yeni aracını ilk kez çarşamba günü piste çıkaracak!
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B
paylaşım
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