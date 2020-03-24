Karantinadaki McLaren personel, Melbourne'den döndü
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Melbourne'de karantina altında tutulan 15 McLaren personeli, Melbourne'den bugün itibariyle döndüler.
Avustralya GP için Melbourne'e giden ve burada Coronavirüs belirtileri gösteren bir McLaren çalışanının virüs testi pozitif çıkmıştı.
Sonrasında bu kişiyle temasa geçen takım personeli karantina alındı ve kendilerini tamamen tecrit ettiler.
Geçen hafta diğer çalışanlarda Coronavirüs tespit edilmediği doğrulandı. Tüm bu süre zarfında bir otelde kaldılar.
Şimdi 15 McLaren personelinin tamamı Melbourne'den ayrıldılar ve nihayet evlerine döndüler.
Bu süre zarfında takım patronu Andreas Seidl ve sportif direktör Andrea Stella, Melbourne'de kalarak bu çalışanlara destek verdiler.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Karantinadaki McLaren personel, Melbourne'den döndü
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