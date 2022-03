Karakteri ile efsaneleşmiş bir pilot Kimi Räikkonen

Neredeyse 20 yıllık bir kariyer, 350 yarış startı, 1 şampiyonluk, 18 pole pozisyonu, 21 zafer ve 103 podyum. Adam gibi bir adam, gerçek bir efsane, Kimi Räikkonen.

Kimi Räikkonen’in F1 öncesi kariyerini anlatmak yerine onun 20 yıllık Formula 1 kariyerini özetlemenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum.

Raikkonen, F1'de Sauber takımı için sözleşme imzaladığında o dönemki FIA başkanı Max Mosley, Formula 3 veya Formula 3000 besleme serilerinde herhangi bir deneyimi olmayan 21 yaşındaki pilota ilk başta karşı çıkmıştı. Formula Renault'dan doğrudan F1'e girmesine sıcak bakmıyordu.

Hatta ilk dört Grand Prix'si için şartlı yarışması gündeme gelmişti. Peter Sauber, ise "Mosley'nin argümanlarını anlıyorum. Ancak Kimi'nin buna bağlı olduğuna inanıyoruz. Şimdiye kadarki deneyimlerimize dayanarak onun iyi performans göstereceğine inanıyoruz." diyerek Kimi'nin sonuna kadar arkasında durdu. Eğer başarılı olamasaydı süper lisansı geri alınacaktı.

Kimi Raikkonen 2001 yılında, yani Formula 1’deki ilk sezonunda, sadece 23 yarışlık bir deneyimi olmasına rağmen, o dönemde çok daha deneyimli olan Alman takım arkadaşı Nick Heidfeld'e rakip olabildi. İlk sezonunda silinmedi. İlk kez yarıştığı pistlerde etki yarattı. Ayrıca Avusturya ve Kanada’daki 4.lükleri onun ne kadar kaliteli bir pilot gösteriyor.

Ek olarak Kimi Räikkonen 2001 yılında takım arkadaşı Nick Heidfeld ile birlikte Sauber takımına Formula 1’deki en yüksek derecesini kazandırdı. Bu bile Kimi Räikkonen’in üst düzey bir pilot olduğunun bir göstergesi. Ayrıca bunu ilk Formula 1 sezonunda yapması da büyük bir başarı bence.

Kimi Räikkonen, 2002 yılında McLaren’in Mika Hakkinen’den boşalan koltuğuna geçti. Bir pilot takım değiştirdiği zaman yeni takımıyla ilk yarışlarda araca alışmaya çalışır ve genelde üst sıralarda olamaz ama Kimi Räikkonen’i kariyerinin ilk yıllarından itibaren her zaman çabuk uyumlu, adapte olabilen yapısıyla gördük, Kimi’nin McLaren’deki ilk yarışında araca uyum sağlaması çok uzun zaman almadı ve ilk yarışında podyuma çıktı.

Kimi bu sezonda da birçok kez yarış dışı kalsa da üç defa üçüncü ve bir defa ikinci oldu. Takım arkadaşı David Coulthard ile birlikte çok değerli puanlar kazandı ve takımına şampiyona üçüncülüğünü getirdi. Aracın dayanıklılık sorunlarına rağmen tecrübeli takım arkadaşından ilk senesinde sadece 1 podyum eksik kaldı.

Kimi Räikkonen 2003 yılında henüz kariyerinin üçüncü yılında olmasına rağmen şampiyonluk savaşında yer aldı ve bu savaşı son yarışa kadar sürdürdü. Ayrıca şampiyonluk için yarıştığı isim bu sporun efsanevi ismi Michael Schumacher’di. Kariyerinin 3. yılında Schumacher gibi bir pilot ile şampiyonluk için yarışmak çok üstün bir yetenek gerektirir. İlk yarışa podyumla başlayan Räikkonen, 16 yarışlık sezonun tamamında 10 kez podyuma çıkmayı başardı. Ek olarak kariyerinin ilk zaferini bu sezonda Malezya’da aldı.

2004 sezonuna şanssızlıklarla başlayan Räikkonen, ilk üç yarışta yarış dışı kaldı. Sonrasında ise kullandığı aracın sorunlarının çözülmesiyle birlikte ilk podyumunu sezonun 11.yarışı olan Silverstone’da aldı.

Bir sonraki yarış olan Almanya’da Raikkonen’in klasik Almanya şanssızlığı tuttu ve lider giderken arka kanadı kopunca büyük bir kaza ile yarış dışı kaldı. Her pilotun şanssız olduğu bir pist vardır. Kimi’nin de şanssız olduğu yerin Almanya olduğunu söyleyebiliriz.

Sezonun ortasında farklı bir araca geçmesinin riskli olmasına rağmen yeni aracına hızlı bir şekilde alıştı ve çok geçmeden kariyerinin ikinci ve en önemli zaferlerinden birini Belçika Spa’da aldı. Räikkonen’in diğer pilotlara kıyasla özellikle değişen şartlara çok daha hızlı bir şekilde uyum sağladığını düşünüyorum. Bu özel yetenek bir pilot için büyük bir avantaj bence.

Sezonun tamamında kendisi ile bağlantılı olmayan sorunlar yüzünden bir önceki sezona göre başarısız bir sezon geçirse de aracı sorunsuz olduğu zaman da muhteşem performanslar gösterdi.

2005 sezonuna geldiğimizde ise bu sezonda Räikkonen hızlı ama dayanıksız McLaren'i ile çoğu zaman harikalar yarattı. Bu sezonun Kimi’nin McLaren’deki en iyi sezonu olduğunu düşünüyorum. Bu sezonda Kimi kariyerinin en hızlı aracına sahip oldu. Räikkonen toplamda 19 yarışın 12’sinde podyuma çıktı ve kariyerinin o zamana kadar olan bölümüne göre en iyi sezonunu geçirse de dayanıklılık sorunları yüzünden şampiyonluğu kaçırdı.

Bu sezonda Fernando Alonso ile muhteşem bir şampiyonluk yarışına giren Kimi Räikkonen toplamda 7 adet yarış kazandı. Ayrıca o sezonun şampiyonu Alonso ile birlikte aynı sayıda yarış kazanmasına rağmen Alonso daha fazla podyuma çıkarak son üç yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ayrıca 2005 yılının benim için ayrı bir önemi var. Bu sezonda Türkiye’mizi ilk kez Formula 1’de izledik. Ve Kimi Räikkonen bu yarışı pole pozisyonundan başlayarak kazandı. Sonrasında ise Belçika ve Japonya galibiyetleriyle sezonu çok güzel bir şekilde tamamladı. Kimi Räikkonen 2005 sezonundaki efsanevi performansıyla yılın sürücüsü seçildi. Ayrıca yedi yarış kazanarak sezonun şampiyonu olamaması ile Alain Prost gibi bu alanda bir rekor kırdı.

2006 sezonuyla birlikte Räikkonen’in McLaren’den ayrılacağı konuşuluyordu. Kimi 2006 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn’de podyuma çıksa da bir sonraki yarış olan Malezya’da ilk turda yaşadığı kaza yüzünden yarış dışı kaldı. Kimi’nin aracında en fazla teknik sorun yaşadığı sezonunun 2006 olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca 2006 yılında Fernando Alonso'nun sezonun başında McLaren Mercedes ile anlaşma imzaladığının açıklanması üzerine, Räikkonen'in 2006 sonunda bitecek sözleşmesini de göz önüne aldığımızda, Kimi’nin hangi takıma gideceği gündemde en fazla konuşulan konu olmaya başladı.

Kimi Malezya’da yarış dışı kalmasından ardından bir sonraki yarış olan Avusturya’da kendi toparlayarak ikinci oldu. Bir pilot yaşadığı olumsuzlukları en kısa sürede geride bırakabilirse büyük başarılara imza atabilir. Kimi Räikkonen de bunu çok iyi yapabilen bir pilot.

2006 sezonunun İtalya GP’sinde Michael Schumacher'in yarışlardan çekileceğini açıklaması sonrasında Ferrari seneye Kimi Räikkonen ile yarışacağını açıkladı. O zamanlar Schumacher’in emekliliğine çok üzülsem de Räikkonen’in Ferrari’ye geçişine sevinmiştim.

Sezonun tamamında 6 kez podyuma çıkan Kimi, bu sezonda hiç galibiyet alamadı. 2004 gibi sorunlarla boğuştuğu bir sezonda bile galibiyet aldığını düşünürsek, Kimi’nin çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyemeyiz. Böyle bir sezondan sonra Ferrari’ye geçmenin Kimi açısından çok iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca Kimi “Buz Adam” lakabını da McLaren-Mercedes yıllarında aldı. Benim Kimi’yi sevmemin en büyük sebeplerinden biri de budur.

2007 sezonunda Ferrari takımında yarışmaya başlayan Kimi Räikkonen, sezonun ilk yarışı olan Avusturya’da pole pozisyonundan başladığı yarışı kazandı. Kariyerinde ilk defa bir sezona galibiyetle başlayan Räikkonen, büyük bir avantajla sezona başlamış oldu.

Sonrasında ise Malezya ve Bahreyn yarışlarında da podyuma çıkan Kimi Räikkonen, bir sonraki yarış olan İspanya’da elektrik sisteminden çıkan bir sorun yüzünden yarış dışı kalmıştı. Sezonun genelinde de birçok kez büyük şanssızlıklar yaşayan Kimi, toplamda iki kez yarış dışı kaldı. İlki İspanya, ikincisi ise hidrolik sorunu yaşadığı Almanya yarışıdır. Yani bir pilot bazı pistlerde şanssız olabilir ama Kimi’nin Almanya şanssızlığı ayrı bir boyutta bence.

McLaren-Ferrari savaşını net şekilde izlediğimiz 2007 sezonunda, her iki takımın pilotları da şampiyonluk için savaştılar. Bu pilotların arasında Räikkonen, toplamda 6 kez galibiyet olmak üzere 12 kez podyumda yer aldı ve sezonun sonunda Alonso-Hamilton ikilisini sadece 1 puanla geçerek şampiyon oldu. Ferrari’de şampiyon olmanın prestijini tarif etmenin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu sezonu özetlemek gerekirse, Kimi 2007'de sezonun ilk yarısında tökezlerken sezonun ikinci yarısında lastiği çözmesiyle şampiyon oldu diyebiliriz. Özellikle sezonun ikinci yarısında çok başka işler yaptı.

2002-2008 arasındaki dönemde her ortama uyum sağlayabilen her koşulda sürebilen, maksimumu alan bir pilot oldu. 2008'den itibaren ise daha istikrarsız ama günündeyse gene durdurulamaz bir pilottu. Ama açıkçası 2008 ve sonrasındaki Raikkonen'in düşüşe geçtiğini düşünüyorum.

2008’e ise 1 numarayla başlayan Kimi Räikkonen, ilk yarış olan Avusturya’da sıralamalarda yaptığı hata ve yarışta da son turlarda yaşadığı motor arızası nedeniyle, 8.olarak bitirdi. Ama şampiyon Kimi, her zamanki pes etmedi ve bir sonraki yarış olan Malezya’yı kazandı. Malezya’da aynı Almanya gibi Kimi için şanssız bir pist olsa da burayı kariyerinde birçok kez kazanma başarısını gösterdi.

Sonrasında ise Bahreyn, İspanya ve Türkiye’de podyumda yer aldı. Bir sonraki yarış olan Monaco’da ise yağışlı hava durumdan dolayı bir kazaya karıştı ve yarışı 9. olarak bitirdi.

O sezonun Kanada yarışına gelecek olursak, burada Hamilton ile Räikkonen arasında yaşanan kazaya değinmek istiyorum. Hamilton pit çıkışında duramadı ve Kimi’ye çarptı, her ikisi de birlikte yarış dışı kaldı. Bu olayın sonucu ise çok şaşırtıcı. Kimi kendisine arkadan çarpan Hamilton’a hiç sinirlenmedi. Buz adam olmak böyle bir şey. Orada başka biri olsa neler olacağını tahmin bile edemiyorum.

Açıkçası ben 2008 sezonunda Räikkonen’in şampiyon olamamasını aracında teknik sorunlara bağlıyorum. Puan kaybettiği yarışlarda sürüşünde hiçbir problem yoktu bence, büyük bir oranda araçta çıkan sorunlar yüzünden puan kaybetti.

Ayrıca şunu belirtmek istiyorum, Ferrari’ye motorunun patlamasıyla şampiyonluğunu kaybetmesine rağmen takımını koruyan bir Schumacher’den sonra Kimi Räikkonen gibi bir şampiyonun çok yakıştığını düşünüyorum. Her ikisi de Ferrari kalitesine yakışır pilotlar bence.

Kimi Raikkonen, Ferrari F60 arrives back on the back of a truck

2009 sezonuna gelirsek, bu sezon Ferrari takımı ve dolayısıyla Räikkonen için pek parlak başlamadı. KERS sistemine adapte olmaya çalışan Ferrari takımı tüm dikkatini ve parasını bu yöne aktardığı için aracı 2009 sezonunun kuralları ve şartlarına hazır hale getiremedi. Räikkonen ilk yarış olan Avustralya’da 15. olarak sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Hani bir işe nasıl başlarsanız o şekilde gider sözü vardır ya, işte Kimi için de aynen öyle oldu. Bu sezonda sadece Belçika Spa’da galibiyete ulaştı. Ayrıca toplamda 5 kez podyumda yer aldı.

Kimi Räikkonen bu sezondan sonra Formula 1’den ayrılacağını açıkladı ve bu durum üzerine Ferrari takımı, resmi olarak yaptığı açıklamada, 2010 sezonunda Fernando Alonso ile yarışacağını duyurdu.

Kimi Räikkonen, Formula 1’de olmadığı yıllarda ( 2010-2011 ) Dünya Ralli Şampiyonasına katıldı. Ralli’nin yanı sıra NASCAR ve Motokros ile de ilgilendi. Kimi Formula 1’den ayrılsa da diğer serilerde yarışırken aklında her zaman Formula 1 vardı.

Kimi Räikkonen 2009 sezonunun sonunda ayrıldığı Formula 1’e 2012’de Lotus takımıyla geri döndü. F1'e geri döndüğünde de bence tekrar başarıyı özlemişti. Özellikle Lotus'ta harika işler yaptı. Ama artık başka konularda da daha fazla olgunlaşmıştı. Artık strateji konusunda çok daha iyiydi. 2013 İspanya'daki gibi basit ama aslında takımın ona nasıl güvendiğini gösteren zaferler önemlidir. Artık Raikkonen daha fazla güvenilen bir pilottu.

F1’e iki sezon ara vermesine rağmen çok istikrarlı bir sezon geçirdi. Kimi 2012 sezonunda hiç yarış dışı kalmadı. Bu onun için bir ilkti. Hatta Çin yarışı hariç her yarışta düzenli olarak puan aldı. Sezonun genelinde ise 7 podyum ve 1 galibiyet aldı. Formula 1’e iki yıl ara verip geri döndükten sonra sezonu 3. olarak bitirmesi Kimi’nin nasıl bir pilot olduğunu özetliyor bence.

2012 sezonuna gelmişken, bu sezonun Abu Dabi yarışında yaşanmış bir Kimi klasiğine değinmek istiyorum. Kimi bu yarışta yarış mühendisine “ BENİ YALNIZ BIRAK, NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM! ” diyerek seslendi. Kimi’nin bu mesajı ikonikleşti ve hiçbir zaman unutulmadı. Hatta dokuz yıl sonra aynı pistte Formula 1'e veda ederken, takımı Alfa Romeo, araç tasarımının üzerine "Artık seni yalnız bırakacağız Kimi" yazılı bir ifade ekledi. Bu hem duygulandırıcı hem de Kimi için mükemmel bir jest oldu. Ayrıca bu jestinden dolayı Alfa Romeo’yu tebrik etmek lazım.

Kimi 2013 sezonuna yani Lotus takımıyla ikinci sezonuna galibiyetle başladı. Sonraki yarışlarda da podyumda yer alan Räikkonen, Belçika’da aracın fren sistemindeki sorun yüzünden yarış dışı kaldı. Kimi’nin Formula 1 tarihindeki en fazla teknik sorun yaşayan pilotlardan olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Kimi bu yarışta sorun yaşamasıyla birlikte eski istikrarını az da olsa kaybetti.

2013 sezonun genelinde pozitif bir tablo çizen Räikkonen, toplamda 8 podyum ve 1 galibiyet aldı. Sezonun sonlarına doğru geldiğimizde ise Kimi 2014 yılından itibaren eski takımı Ferrari ile yarışacağını açıkladı.

2014 Sezonu Formula 1 açısından farklı bir çağa giriş sezonuydu. Bu yeni çağda motor teknolojisi değişti ve turbo hibrit motorlara geçildi. Yeni nesil araçlara ve turbo hibrit motorlara alışamayan Kimi, sezonun genelinde çok iyi bir performans sergileyemedi. Formula 1’den ayrılmadan önce değişen şartlara hızla uyum sağlayan bir Kimi Räikkonen varken Formula 1’e döndüğünde bu özelliğinin az da olsa kaybolduğunu düşünüyorum.

2015 sezonuna ise yeni takım arkadaşı ve eskiden beri tanıdığı dostu Sebastian Vettel ile başlayan Kimi Räikkonen ilk yarışta pit ekibinin hatası ile yarış dışı kalırken Bahreyn’de 2. olarak Ferrari’deki ikinci baharında ilk podyumunu aldı.

Bir önceki sezona göre çok daha iyi bir sezon geçiren Kimi, yine de kendi klasına göre çok iyi bir sezon geçirmedi bana göre. Ben eski Kimi’nin 2009 yılı öncesinde kaldığını düşünüyorum. Formula 1’e ara verip, geri döndükten sonra performans olarak hiçbir zaman eski Kimi Räikkonen olamadı bence. Bunda aracın etkisi büyük olsa da Kimi’nin yaşlanmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum.

Kimi ayrıca bu sezonda 3 kez podyumda yer aldı. Sezonun tamamında yarış dışı kalmadığı yarışların tamamında puan almayı başardı. Kimi Räikkonen’in Formula 1’e iki yıl ara vermesi performans anlamında geriye götürse de kesinlikle onu daha istikrarlı bir pilot yaptı. Räikkonen aslında her zaman istikrarlı bir pilottu ama ben bu yıllarda biraz daha istikrarlı hale geldiğini düşünüyorum.

2016 sezonuna geldiğimizde ise Kimi ilk yarışta yarış dışı kalmasına rağmen toparlanıp bir sonraki yarış olan Bahreyn’de podyuma çıkmayı başardı. Kimi’nin bu yarıştaki başarısı turbo hibrit çağına tam olarak alıştığının bir göstergesi bence.

Sezonun geneline bakacak olursak aracında birçok kez sorun çıksa da istikrarlı bir şekilde puan aldı ve ayrıca 4 kez podyumda yer almayı başardı.

Ek olarak Kimi 2016 yılında yeni nesil araçlardaki sıralama performansını önemli ölçüde geliştirdi. Önceki sezonlarda takım arkadaşlarından bu konuda geride kalırken, bu sezonda takım arkadaşı Vettel’i geçmeyi başardı.

2017 sezonunda büyük atılım yapan Ferrari ile Kimi başlarda ayar sorunları yaşarken Monaco’da Fransa 2008’den 9 sene sonra ilk defa pole pozisyonunu kazandı. Ama sonrasında galibiyetin Kimi’nin elinden alınması taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Ve gelelim 2018’e yani Kimi’nin Ferrari’deki ikinci döneminde en iyi olduğu ve rekorlar kırdığı sezona. Räikkonen bu sezona Avustralya’da podyuma çıkarak başladı. Bir sonraki yarış olan Bahreyn’de de takımın pit stop hatası yüzünden yarış dışı kaldı. Kimi’nin kariyerindeki yarış dışı kalma olaylarını göz önüne aldığımızda büyük bir kısmının teknik sorunlardan kaynaklandığını görebiliriz. Kendi hatasıyla yarış dışı kalması nadirdir.

Kimi Räikkonen sezonun İtalya yarışında rekor kırarak pole pozisyonunu kazandı. Kimi ayrıca Monza’da pistin ortalama hız rekorunu kırarak Formula 1 tarihinin en hızlı turunu attı. Bunu 38 yaşında yaparak ayrıca bir rekor daha kırdı. Bu başarısıyla birlikte yaşlanma ve beraberinde gelen sorunları yendiğini tüm taraftarlara göstermişti.

İtalya’dan üç yarış sonra, Amerika yarışında hem Kimi için hem de Ferrari için muhteşem bir olay yaşandı. ABD Grand Prix'sine ikinci sıradan başlayan Raikkonen, ilk virajda liderliği ele geçirdi ve yarışın sonuna kadar yerini koruyarak Ferrari’deki ikinci döneminde ilk galibiyetini aldı. Bu galibiyet ile birlikte Ferrari takımı turbo hibrit çağındaki ilk galibiyetini almıştı.

Daha önce Kimi pole pozisyonundan başladığı birkaç yarışı kazanamasa da bu yarışı pole pozisyonundan başlamamasına rağmen kazandı. Bu başarısıyla kazanamadığı yarışları az da olsa telafi ettiğini düşünüyorum.

Ayrıca Kimi bu galibiyetini 39 yaşında aldı ve Formula 1'in 1994'ten bu yana Nigel Mansell'da olan en yaşlı yarış galibi rekorunu ele geçirdi. Kimi’nin bu galibiyeti, hem 2.044 gün önceki 2013 Avustralya yarışından bu yana ilk galibiyetiydi hem de Ferrari’nin 3.339 gün ve 140 yarış önceki 2009 Belçika Grand Prix'sinden bu yana ilk galibiyeti oldu.

Bu o kadar anlamlı bir galibiyet oldu ki saymakla bitiremiyoruz. Bu galibiyet tesadüfen, Kimi’nin 2007 F1 Dünya Şampiyonu olduğu tarihle aynı güne denk geldi. Ayrıca bu galibiyet Kimi Räikkonen’i yarış galibiyetleri açısından tüm zamanların en başarılı Fin pilotu yaptı. Sezonun tamamında aldığı puan (256) ise kariyerinin en yüksek puanı oldu.

Bu galibiyet Kimi Räikkonen’in kariyerindeki son galibiyeti oldu. Kimi ayrıca bu konuda da bir rekor kırdı. Räikkonen bu galibiyetle birlikte bir pilotun kariyerindeki ilk ve son yarış galibiyetleri arasındaki en uzun zaman rekoruna imza attı. Tam olarak 5691 gün, yani 15,6 yıl. 2018 sezonunun Kimi Räikkonen için tam anlamıyla rekorlar yılı olduğunu söyleyebiliriz. Ferrari’den de bu başarılarla ayrılması da Kimi için çok iyi oldu bence.

Kimi Räikkonen 2019 yılında Formula 1’deki ilk takımı olan Sauber’e geri döndü. Ayrıca bu sezonda Sauber takımı adını Alfa Romeo Racing olarak değiştirdi. Bu sezonla birlikte de takım arkadaşı genç pilot Antonio Giovinazzi oldu.

Sezonun genelinde performansı düşük olan aracıyla ara sıra puan alan Kimi Räikkonen, en büyük başarısını Brezilya’da gösterdi. Bu yarışta 4. olarak podyuma çıkamasa da Sauber takımının 2013’ten bu yana en yüksek başarısını elde etti.

Kimi 2020 sezonunda Eifel Grand Prix’sinde 323 yarışa çıkarak bu kategoride Barrichello’nun rekorunu kırdı. Artık Formula 1 tarihinin en fazla yarışa başlayan pilotu Kimi Räikkonen’di.

Ayrıca sezonun genelinde Ferrari motorlu araçların arasında yarışlarda en fazla finiş gören pilot olmayı başardı. Altındaki araca rağmen bu kadar istikrarlı bir performans sergilemesi Buz Adamın net şekilde kalitesini gösteriyor.

2021 sezonunda da hem aracının düşük performansından dolayı hem de yaşlanmanın etkilerini gören Kimi Räikkonen, performans anlamında çok iyi bir tablo çizemese de Formula 1’e varlığıyla kalite kattığını düşünüyorum. Bazen söyleriz ya, varlığı bile yeterdi diye işte Kimi Räikkonen öyle bir pilottu bana göre.

Kariyerinin başında profesyonelliğe dikkat etmeyen, biraz keyfine düşkün görüntü veren Räikkonen kariyerinin sonunda son derece profesyonel aile babası izlenimiyle insanları gene kendine hayran bıraktı. Giovinazzi'ye rol model oldu. Gelişiminde önemli bir paya sahip oldu. Ve kariyerinin son dönemlerinde aracı geliştirebildiği ortaya çıktı. Aslında her dönem bunu yapmıştı ama Alfa'da yaptığı feedbacklerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.

Kimi kesinlikle çok özel bir pilot. Her konuda iyiydi. Bazen şanssızlık bazen istikrarsızlık onu sadece 1 şampiyonlukta bıraksa da araç içinde en iyilerden biriydi.

Kimi Räikkonen, sana Formula 1 taraftarları olarak bugüne kadar bize yaşattığın heyecan ve Formula 1’e kattığın kalite için teşekkür ediyoruz. Seni izlemek benim için bir zevkti. Bu spor seni çok özleyecek Buz Adam. Yolun açık olsun.

Not: Yazının hazırlanmasında emeğini esirgemeyen değerli Uğur Aslan ( Tomas Henry ) ‘a katkılarından ve uyarılarından dolayı çok teşekkür ederim.

Enes Korhan Küçükkara

( Lamborghini_2003 #TeamMB )

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, on the grid with his family

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images