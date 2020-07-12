Kapalı park kurallarını ihlal eden Haas, inceleme altında

Fransız pilot, sıralama turlarında pist dışına taştı ve ardından garaja geldi. Sonrasında aracın arka tarafındaki çalışmadan ötürü zaman turu kaydedemedi ve 20. oldu. Ancak piste çıktığı için sıralama turlarına katılmış sayıldı.

Ancak bir şeylerin yanlış şekilde yorumlanmasından ötürü Haas, akşam saatlerinde araçla ilgili kapalı park kurallarını ihlal etti ve araçta çalışmaya devam etti.

FIA'dan yapılan açıklamada Grosjean'ın sıralama turlarında piste çıktığı için Kapalı Park kurallarına tabi olduğu ve buna rağmen Haas'ın sıralama turları bittikten üç buçuk saat sonra araç üzerinde çalışmaya devam ettiğini doğruladı. Bu da FIA kurallarına uygun değildi.

Şimdi konu, Haas temsilcileriyle görüşülüyor.