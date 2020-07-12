Kapalı park kurallarını ihlal eden Haas, inceleme altında
Haas Formula 1 ekibi, FIA tarafından Romain Grosjean’ın aracında kapalı park kurallarını ihlal ettiği için inceleme altına alındı.
Fransız pilot, sıralama turlarında pist dışına taştı ve ardından garaja geldi. Sonrasında aracın arka tarafındaki çalışmadan ötürü zaman turu kaydedemedi ve 20. oldu. Ancak piste çıktığı için sıralama turlarına katılmış sayıldı.
Ancak bir şeylerin yanlış şekilde yorumlanmasından ötürü Haas, akşam saatlerinde araçla ilgili kapalı park kurallarını ihlal etti ve araçta çalışmaya devam etti.
FIA'dan yapılan açıklamada Grosjean'ın sıralama turlarında piste çıktığı için Kapalı Park kurallarına tabi olduğu ve buna rağmen Haas'ın sıralama turları bittikten üç buçuk saat sonra araç üzerinde çalışmaya devam ettiğini doğruladı. Bu da FIA kurallarına uygun değildi.
Şimdi konu, Haas temsilcileriyle görüşülüyor.
Önceki haber
Giovinazzi grid cezası aldı
Sonraki haber
Mercedes: "Kerblerdeki 'düzenli katliam' daha çok baş ağrısına yok açabilir"
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Steiermark GP
|Pilotlar
|Romain Grosjean Şimdi al
|Takımlar
|Haas F1 Team
|Editör
|Adam Cooper