"Kanatların esnekliğine yönelik testler, 2022'den önce sıkılaştırılmayacak"

Tüm sezon şampiyonluk için birbirleriyle kıyasıya bir rekabet içerisine giren Mercedes ve Red Bull Racing, zaman zaman birbirlerini çeşitli konularla ilgili suçladılar. Bunun büyük bir kısmı, esnek kanat konusu üzerineydi.

Takımlar, düzlüklerde kanadı esneterek, hava direncini azaltıyor ve daha yüksek süratlere ulaşabiliyorlar. Ancak takımların bunu yapmasına izin verilmiyor.

Mercedes başlangıçta Red Bull'un arka kanadının çok esnediğine inanıyordu ve FIA ile görüşmelerin ardından kanat esnekliğiyle ilgili kurallar sıkılaştırıldı.

Son haftalarda ise gözler Mercedes'in arka kanadına çevrildi. İddiaya göre Mercedes'in arka kanadının alt plakası esniyor ve üstteki parçayla aradaki boşluk açılarak, küçük bir DRS etkisi yaratıyor. Bu da düzlüklerde daha yüksek hızlara çıkılmasını sağlıyor. Red Bull bu konuda FIA'ya bir rapor sundu ve açıklama talep etti. FIA bunun üzerine Katar'da hemen harekete geçti ve yeni bir test yöntemi kullandı. İlgili parçaya iki ayrı yerden 35 kg'lık bir ağırlık asıldı. Bu, yeni bir kuraldan ziyade bir tür deneydi.

Mercedes de dahil olmak üzere tüm takımla bu deneyi geçti ve Red Bull'un iddia ettiği gibi herhangi bir ihlal bulunamadı.

Auto Motor und Sport'a göre bu sezon FIA'nın test yöntemlerinde başka herhangi bir değişiklik olmayacak. Red Bull daha katı testlerin bu yıl yapılmasını istese de zaman kısıtlaması nedeniyle bunun gerçekleştirilmesi mümkün değil. Habere göre bazı takımlar, herhangi bir ihlal olması durumunda, bitime iki yarış kaldığı için, kanat değişikliği yapmak adına yeterli süre olmadığını düşünüyorlar.

Bu sebeple FIA, bu yıl olmasa bile 2022'de esnek kanat testlerini sıkılaştırmayı planlıyor ve bunun bir nedeni var. Yeni teknik düzenlemeler o kadar katı bir şekilde formüle edildi ki takım mühendisleri büyük olasılıkla, belirli parçaları esnek tasarlamak gibi çözümler kullanarak, bazı kuralları aşmanın yollarını bulmaya çalışacaklar.

Bu sebeple FIA, hiçbir kuralın ihlal edilmediğinden emin olmak için "3D tarayıcılar ve modeller" kullanacak. Bu nedenle takımların, FIA'ya araçların çeşitli alanlarının 3D modellerini sağlaması gerekecek. Yarışlarda FIA hakemleri, bu modellere uygunluğu anlamak adına, lazer tarayıcılar kullanacak.