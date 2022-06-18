Kanada'da ilk günün ardından Verstappen mutlu, Perez mutsuz

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Şampiyonada lider durumda bulunan Verstappen, hafta sonuna mümkün olan en iyi şekilde başladı. Verstappen, hem ilk hem de ikinci antrenman seansında en hızlı isimken; Perez 1. antrenmanda takım arkadaşının 0.4 sn serisinde, ikinci seansta ise 1 sn'den daha fazla gerisinde kaldı.

Perez, "Ayarlarda bir sorun yaşadık ancak şanslıyız ki sorunu bulmayı başardık. Uzun sürüşler biraz daha fazla temsiliydi ancak yine de sorun yaşadık. Umarım sorunları çözmeyi başarırız. Ne yazık ki bugünkü seansta pek bir şey yapamadık."

"Bugün biraz arka planda kaldık ancak bu gece doğru değişiklikleri yapmamızı umuyorum. Max kesinlikle güçlü görünüyor, bu yüzden umarım rekabetçi olabiliriz." dedi.

Verstappen, bu sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği ancak son yarışlarda çok fazla puan kaybeden Leclerc'i 0.081 sn farkla da olsa geçmeyi başardı.

Verstappen, "Oldukça pozitif bir gündü. Araç piste çıkar çıkmaz oldukça iyi çalıştı. Tabii ki her zaman aracın dengesini geliştirmek için baktığınız şeyler olur ancak genel olarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptım."

"Uzun sürüşler iyi. Pist hâlâ lastikler ve frenler üzerinde zorlayıcı. Bu açıdan geliştirmemiz gereken şeyler var ancak geliştirmek istediğim şeylere rağmen yine de iyi bir gündü. Pazar günü için iyi, rekabetçi bir araca sahip olduğumuzu görmek güzel. Yarın (sıralamalarda) neler olacağını göreceğiz." dedi.