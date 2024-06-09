Kanada'da günü pilotu Lando Norris!
Kanada Grand Prix'sinde günün pilotu Lando Norris oldu.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
McLaren pilotu Lando Norris, pazar günkü yarışa üçüncü sıradan başladı ve ilk bölümün ardından lidelriği eline geçirdi.
Fakat güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle liderliği kaybeden İngiliz pilot, damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.
Gösterdiği bu güçlü performans sonrası Norris, son beş yarışta dördüncü kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
|Avustralya
|Carlos Sainz
|Japonya
|
Charles Leclerc
|Çin
|Lando Norris
|Miami
|Lando Norris
|İmola
|Lando Norris
|Monako
|Charles Leclerc
|Kanada
|Lando Norris
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|PİLOT
|Günü pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastián Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Perez
|14
|Charles Leclerc
|14
|Lando Norris
|14
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|
Carlos Sainz
|6
|Kimi Raikkonen
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hulkenberg
|2
|
Oscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
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