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Formula 1 Kanada GP

Kanada'da günü pilotu Lando Norris!

Kanada Grand Prix'sinde günün pilotu Lando Norris oldu.

Ezel Tan
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren pilotu Lando Norris, pazar günkü yarışa üçüncü sıradan başladı ve ilk bölümün ardından lidelriği eline geçirdi.

Fakat güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle liderliği kaybeden İngiliz pilot, damalı bayrağı ikinci sırada görerek bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Gösterdiği bu güçlü performans sonrası Norris, son beş yarışta dördüncü kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand PRİX GÜNÜN PİLOTU
Bahreyn Bahreyn   Carlos Sainz
Suudi Arabistan Suudi Arabistan     Oliver Bearman
Avustralya Avustralya   Carlos Sainz
Japonya Japonya

 Monako Charles Leclerc
Çin Çin  Lando Norris 
Amerika Birleşik Devletleri Miami  Lando Norris
İtalya İmola  Lando Norris
Monako Monako  Monako Charles Leclerc
Kanada Kanada  Lando Norris

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

PİLOT Günü pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastián Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Perez 14
 Charles Leclerc 14
 Lando Norris 14
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6

ispanya Carlos Sainz

 6
 Kimi Raikkonen 5

Tayland 

Alexander Albon

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hulkenberg 2

Avustralya  Oscar Piastri

 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
Fransa Esteban Ocon 1
Japonya Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1

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