Kanada, sonbaharda F1'e ev sahipliği yapmayı umuyor

2020 Kanada Grand Prix'si, koronavirüs pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe kadar ertelenmiş fakat iptal edilmemişti.

Şimdiye kadar yarışla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı ve yarışın F1'in planlarında da yer almadığı düşünülüyor.

Ancak takvimden düşen son yarışların ardından artık tüm seçeneklere bakan F1 yönetiminin, sonbaharda Kanada GP'yi yapma ihtimali var.

Yarış organizatörü Francois Dumontier, Kanada Grand Prix'si için F1'le yapılan görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

Dumontier, "Formula 1, şehir yetkilileri ve hükümet de dahil olmak üzere sonbaharda yarış yapabilmek adına çeşitli paydaşlarla görüşmeye devam ediyoruz." dedi.

Kanada Grand Prix'sinin umutları, büyük ölçüde 31 Ağustos'a kadar Quebec'te geçerli olan etkinlik yasağının uzatılıp uzatılmayacağına bağlı olacak.

Ancak yarışın en geç Ekim ayında yapılması gerekiyor çünkü sonrasında iklimsel şartlar sebebiyle yarışın gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak.