Kanada, kerblerde sorun yaşayan Red Bull için "önemli bir test" olacak
Max Verstappen, Monako GP'de yaşananlar göz önüne alındığında sıradaki Kanada Grand Prix'sinin kendileri adına en iyi hafta sonu olmasını beklemiyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Monte Carlo pistinin tümsekli yapısı Red Bull'un kerblerden gçemek gibi bazı zayıflıklarını ortaya çıkardı ve Verstappen yarışı ancak altıncı bitirirken, Sergio Perez gerilerden başladığı yarışa ilk turda veda etti.
Bu durum, Red Bull'un Montreal pistinde de bu konulardan muzdarip olabileceği yorumlarına yol açtı.
Verstappen, “Kanada'da nasıl bir performans sergileyeceğimizi bekleyip görmemiz gerekiyor, sanırım yeni asfalt da bize bazı sürprizler yaşatabilir."
“En güçlü hafta sonumuz olmayacak fakat muhtemelen Monako'dan biraz daha iyi olacak."
"Engebeli ya da tümsekli pistlerde yani cadde pistlerinde muhtemelen biraz zorlanacağız. Yine de umarım o zamana kadar neler olup bittiğini biraz olsun anlamış oluruz.” dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Verstappen'in iddialarına rağmen Christian Horner, Red Bull'un Montreal'de her zaman iyi bir performans sergilediğini söylüyor.
“Burası daha önce iyi performans gösterdiğimiz bir pist. Tüm pisti yeniden asfaltladılar. Bakalım, göreceğiz."
“Fakat Ferrari ve McLaren çok hızlı. Her zaman aradaki farkın kapanacağını biliyorduk."
"Monako bizim için zor bir hafta sonu oldu ama hâlâ her iki şampiyonada da lideriz."
“Bu hafta sonundan dersler çıkarmaya ve bir sonrakine uygulamaya çalışacağız."
"Montreal'de çekiş gücü çok yüksek. Yeni asfaltta dengenin nasıl değişeceğini göreceğiz.”
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Photo by: Red Bull Content Pool
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Red Bull'un tümsekli pistlerde yaşadığı sorunun, simülatörde iyi çalışan kerb ayarlarının, gerçek dünyaya yansımaması olduğunu söyledi.
Marko, “Temel sorun pistler değil, simülatör ile pist arasındaki korelasyonun çalışmaması. Simülatörde kerblerin üzerinden sorunsuzca geçebiliyoruz."
“Verstappen'in tabiriyle kanguru gibi zıplıyor. Miami'deki ve kısmen Imola'da görülen sorun da bu."
“Bakmamız gereken yer burası ama örneğin Barselona gibi gerçek pistlere gittiğimizde, eski formumuza geri döneceğimize inanıyoruz.” dedi.
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