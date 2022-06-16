Kanada Grand Prix'si saat kaçta ve hangi kanalda?

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2022 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Kanada, iki yıl aradan sonra F1'e ev sahipliği yapacak ve yarış, TSi akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kanada'daki ilk antrenman seansı, cuma günü TSi 21:00'de gerçekleştirilecek ve bir saat sürecek. İkinci antrenman seansı ise gece 00:00'da yapılacak.

Her iki antrenman seansı da S Sport Plus'tan Türkçe şekilde seyredilebilecek.

Cumartesi günü 20:00'de bir saatlik üçüncü antrenman seansı yapılacak. Sıralama turları ise aynı gün 23:00'te gerçekleştirilecek.

Bu iki seans S Sport 2 ve S Sport Plus tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Pazar günkü yarış ise TSi 21:00'de yapılacak ve yarış S Sport 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.

Kanada GP hafta sonu programı:

Cuma

1. Antrenman: 21:00 - F1 TV / S Sport Plus

2. Antrenman: 00:00 - F1 TV / S Sport Plus

Cumartesi

3. Antrenman 20:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus

Sıralama turları: 23:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus

Pazar

Yarış: 21:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus

Start action, Jack Miller, Ducati Team leads Fotoğraf: Marc Fleury

MotoGP Almanya

Bu hafta sonu aynı zamanda MotoGP ve Moto3 yarışları da var. MotoGP'de sıralama turları ve yarış S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

MotoGP Almanya hafta sonu programı:

Cuma

1. Antrenman: 10:55

2. Antrenman: 15:10

Cumartesi

3. Antrenman 10:55

4. Antrenman 14:30

Sıralama turları: 15:10 - S Sport

Pazar

Yarış: 15:00 - S Sport

Moto3 Almanya

Temsilcimiz Deniz Öncü'nün mücadele ettiği Moto3 yarışı ise pazar günü TSi 12:00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Sıralama turları ise cumartesi günü 13:35'te yayınlanacak fakat seans canlı yayınlanmayacak.

Tam hafta sonu programına buradan ulaşabilirsiniz.