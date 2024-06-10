Kanada Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
2024 Kanada Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sıralama turları
- George Russell ve Max Verstappen pole için çekişirken aynı zamanı yaptılar. Son olarak 1997 yılında Jerez'de yapılan Avrupa Grand Prix'sinde üç pilot aynı zamanı yapmıştı: Jacques Villeneuve, Michael Schumacher ve Heinz-Harald Frentzen.
- Tarihte 16. kez ilk iki isim aynı zamanı yaptı. Kural gereği en hızlı turu ilk kaydeden isim yarışa önde başladı.
- George Russell, 2022 Sao Paulo'dan sonra kariyerinde ikinci kez pole pozisyonunu kazandı. 2017'den beri ilk kez bi Mercedes sürücüsü pole pozisyonunu aldı.
- Mercedes arka arkaya 13. yılında bir sezon içerisinde en az bir pole pozisyonu kazanmış oldu.
- Norris'in üçüncülüğü McLaren'in 2012'den bu yana Kanada'daki en iyi başlangıcı oldu.
- Oscar Piastri son dört sıralama turlarında da ilk dörde girmeyi başardı.
- Daniel Ricciardo'nun beşinciliği bu yılki en iyi sonucu oldu.
- Altıncı olan Fernando Alonso, dört yarış sonra ilk kez Lance Stroll'ü geride bıraktı
- Lewis Hamilton yedinci olarak Kanada'daki en kötü sonucunu elde etti.
- Sekizinci sırayı alan Yuki Tsunoda Kanada'da ilk kez son bölüme kaldı.
- Stroll, Avustralya'da dokuzuncu olarak bu yılki en iyi sonucunu tekrarladı.
- Alex Albon üst üste ikinci kez son bölüme kaldı.
- Belçika 2021'den bu yana ilk kez her iki Ferrari pilotu da son bölüme kalamadı. Charles Leclerc üst üste beşinci yarışında takım arkadaşını geride bıraktı.
- 13. olan Logan Sargent bu yılki en iyi sıralama pozisyonunu aldı.
- Kevin Magnussen takım arkadaşını bu yıl üçüncü kez geçebildi.
- Pierre Gasly bu yıl üçüncü kez Esteban Ocon'un önünde yer aldı.
- Sergio Perez 16. olarak üst üste ikinci kez ilk bölümde elendi.
- 17. sıra Valtteri Bottas'ın Montreal'deki en kötü sonucu oldu.
- Guanyu Zhou son sekiz yarışta beşinci kez sıralama turlarını son sırada tamamladı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış
- Kanada'daki zafer Max Verstappen'in bu pistte arka arkaya üçüncü, kariyerinin 60. galibiyeti oldu.
- Red Bull, aldığı 25 puanla Ferrari ile arasındaki farkı 49 puana çıkardı.
- Lando Norris ikinci oldu ve bu yıl tüm yarışlarda puan alan tek pilot olmayı sürdürdü. McLaren ise 12 yıl sonra ilk kez Montreal'de podyuma çıktı.
- George Russell üçüncü olarak Mercedes ve kendisi için bu yılki ilk podyumunu kazandı.
- Dördüncü olan Hamilton bu yıl ilk kez ilk beşte yer aldı.
- Altıncı olan Fernando Alonso, son üç yarışta ilk kez puan aldı.
- Sekizinci olan Daniel Ricciardo bu sezon ilk kez pazar günü puan aldı. Daha önce Miami'deki sprint yarışında dördüncü olmuştu.
- Pierre Gasly'nin dokuzunculuğu Alpine'in bu yılki en iyi sonucu oldu.
- Valtteri Bottas 13. olarak bu yılki en iyi sonucunu aldı.
- Ferrari, geçen yılki Avustralya GP'den bu yana ilk kez bir yarışta puan alamadı.
- Sergio Perez üst üste ikinci kez yarış dışı kaldı.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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