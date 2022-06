Kanada GP'sinin ardından polis, Red Bull garajında kontrol gerçekleştirmiş!

Red Bull, Montreal'de sezonun yedinci, arka arkaya altıncı ve Max Verstappen'in beşinci zaferini elde ederek oldukça tatmin edici bir sonuç elde etti. Verstappen, son turlarda Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın baskısına karşı yerini koruyarak iyi bir iş ortaya koydu.

Kutlamaların ardından toplanmak için padoğa dönen Red Bull çalışanları, polis tarafından yapılan rutin bir kontrol nedeniyle garaja bir süre giremediler. Bir narkotik köpek ile garajda arama yapan polisler neyse ki herhangi bir sorunla karşılaşmadılar.

Ted's Notebook programında olup bitenleri aktaran Kravitz, "Podyumdan sonra takımın garaja girmesine izin verilmedi çünkü orada bir narkotik köpek ve polisler vardı!"

"Daha sonra durum hakkında bir güncelleme almak için garajın dışında duran bir grup Red Bull çalışanına gidip polislerin halen burada olup olmadığını ve polisleri görüp görmediklerini sordum, gittiklerini söyledi."

"Çalışanlar garaja dönemiyorlardı, garipti." dedi.

Red Bull Racing, dünyaca ünlü enerji içeceği firması Red Bull'a ait ve pilotlar gerek basın toplantılarında, gerek özel etkinliklerde sık sık markaya ait ürünleri kullanırken görülüyorlar.

Bu nedenle olaya esprili yaklaşmak isteyen Kravitz, "Narkotik köpekler birkaç şişe Red Bull mu arıyordu? Bulabildiler mi?"

"Kanadalı narkotik köpekler patlayıcı, uyuşturucu ve bol bol şeker ve kafein içeren tatlı içecekleri bulmakta usta! Oldukça yetenekliler." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, celebrates on his way to Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images