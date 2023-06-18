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Kanada GP'sinde en hızlı strateji ne olacak?

Yarışa yaklaşık bir saat kala en büyük soru, kuru zeminde en ideal stratejinin ne olacağı yönünde.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, passes Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Kanada GP'si pek çok açıdan ciddi heyecana gebe, bunun en büyük sebebiyse hiç şüphesiz ki Cuma ve Cumartesi günleri yaşananların bilinmeyenleri arttırması!

Cuma günü ilk antrenman seansı güvenlik kameralarının arızalanması sebebiyle yapılamamış, bunun üzerine 90 dakikaya çıkarılan ikinci antrenman seansı ise iki kırmızı bayrak ve son on dakika yağan yağmurla kesintiye uğramıştı.

Cumartesi günü de hiçbir şey değişmedi, üçüncü antrenman seansı yağmur altında yapıldı, sıralama turlarına da yağmur damga vurdu.

Dolayısıyla takımların elindeki veriler yok denecek kadar az ve yarışın kuru zeminde gerçekleşmesi durumunda onlarca farklı strateji görebiliriz.

Önemli noktalardan biri, dün sıralama turlarından sonra da yağmurun devam etmesi ve pistte kauçuk kalmaması, bu da yarışa yumuşak hamurla başlamayı riskli hale getiriyor.

Dolayısıyla en hızlı strateji, yarışa orta hamurla başlamak ve 16-24. turlar arasında sert lastiğe geçerek yarışı tamamlamak gibi duruyor.

İki set sert lastiğe sahip takımlar için çift pit stratejisi de mümkün: 40-48. turlar arasında pite girerek orta hamura geçiş yapmak. Bu, farklı stratejilere yer bırakan ve nispeten kısa Montreal pisti için iyi bir seçenek.

Geçmişe baktığımızda, 2014 Kanada GP'sinde Felipe Massa'nın benzer bir strateji tercih ettiğini ve son 10 tura gelinirken galibiyetin en büyük adayı haline geldiğini görüyoruz.

Mercedes ve Ferrari iki set sert lastiğe sahip değil, dolayısıyla bu strateji onlar için mümkün durmuyor.

Yazının orijinali Chris Medland'a aittir ve F1.com'da yayınlanmıştır

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