Kanada GP'si 2. antrenman seansı yarım saat erken başlayacak!

Pistin kapalı devre televizyon sisteminde -yani güvenlik kameralarında- yaşanan bir arıza, Pierre Gasly'nin sebep olduğu kırmızı bayrak periyodunun uzadıkça uzamasına yol açtı.

Henüz beşinci dakikada başlayan arızanın bitmemesi nedeniyle seans bitime sadece 10 dakika kala iptal edildi.

Bu durum pilotları ciddi anlamda etkiledi, nitekim sadece beş dakika tur atma fırsatı olmuştu ve sadece 12 pilot pek de anlamı olmayan zaman turları kaydedebilmişti.

Bunun üzerine hızlı bir karar alan FIA, F1 yönetimi ve takımlar, 2. antrenman seansının yarım saat erken başlamasına ve seansın 90 dakika sürmesine karar verdiler.

Seans, Türkiye saati ile 23.30'da başlayacak.

Pistteki sıkıntılarsa halen devam etmekte, sorun tam anlamıyla çözülebilmiş gibi durmuyor.