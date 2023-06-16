Kanada GP'si 2. antrenman seansı yarım saat erken başlayacak!
İlk antrenman seansında yaşanan güvenlik kamerası sorunlarının seansı sekteye uğratması nedeniyle FIA, 2. antrenman seansının başlangıcını yarım saat erkene çekti.
Pistin kapalı devre televizyon sisteminde -yani güvenlik kameralarında- yaşanan bir arıza, Pierre Gasly'nin sebep olduğu kırmızı bayrak periyodunun uzadıkça uzamasına yol açtı.
Henüz beşinci dakikada başlayan arızanın bitmemesi nedeniyle seans bitime sadece 10 dakika kala iptal edildi.
Bu durum pilotları ciddi anlamda etkiledi, nitekim sadece beş dakika tur atma fırsatı olmuştu ve sadece 12 pilot pek de anlamı olmayan zaman turları kaydedebilmişti.
Bunun üzerine hızlı bir karar alan FIA, F1 yönetimi ve takımlar, 2. antrenman seansının yarım saat erken başlamasına ve seansın 90 dakika sürmesine karar verdiler.
Seans, Türkiye saati ile 23.30'da başlayacak.
Pistteki sıkıntılarsa halen devam etmekte, sorun tam anlamıyla çözülebilmiş gibi durmuyor.
Son Haberler
Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"
Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"
Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici" Alonso: "1. antrenmandaki teknik sorun, F1 için utanç verici"
Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"
Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek" Russell: "Turlarımızı daha sonra attık, derecelere fazla bakmamak gerek"
Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum" Hamilton: "Güncellemelerin etkisini kesinlikle hissediyorum"
Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor" Verstappen: "Pistin tümsekli yapısı aracımıza kesinlikle uymuyor"
2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2! 2023 Kanada GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi
Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi Dokuz takım Montreal'e güncellemeyle geldi
Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı
Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Kanada GP 2. antrenman seansı
Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"
Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek" Sargeant: "Asıl hedefim aracı tek parça halinde garaja getirmek"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.