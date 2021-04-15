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Formula 1 / Son dakika

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!

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2021 Kanada Grand Prix'sin sağlık sebeplerinden ötürü iptal edileceği iddiaları artarken, Motorsport.com Montreal'in yeri için ana adayın Türkiye olduğunu öğrendi.

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!

Haftalardır Kanada Grand Prix'sinin geleceğiyle ilgili tartışmalar bulunuyor ve yarışın iptal edileceğine yönelik iddialar, son günlerde hız kazandı.

Aslında bugün, yarışın yapılma ihtimalinin arttığına yönelik bilgiler vardı, fakat akşam saatlerinde Montreal'den "iptal" iddiaları gelmeye başladı.

Şu anda çok sayıda yerel kaynak, "sağlık sebeplerinden ötürü" Kanada GP'nin iptal edileceğini bildiriyor.

İddiaya göre Montreal sağlık yetkilileri, seyircisiz şekilde gerçekleşse bile COVID-19'un yayılma riskinin çok yüksek olduğuna karar verdi.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde yarış iptal edilecek ve 13 Haziran tarihi boşalacak.

F1 sözcüsü konuyla ilgili Motorsport.com'a "Kanada'daki organizatörle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda daha fazla açıklamada bulunmayacağız.” açıklamasında bulundu.

Motorsport.com, günler öncesinde F1'in Intercity İstanbul Park ile iletişime geçtiğini öğrenmişti ve Türkiye şu anda 13 Haziran tarihi için ana aday olarak belirmiş durumda.

F1, olası bir iptal halinde 6 Haziran'daki Bakü yarışından sonra, yol üzerindeki Türkiye'ye gitmek istiyor. Henüz nihai bir bilgi olmasa da, Montreal yarışının iptal edilmesi halinde Türkiye yeniden F1 takvimine girebilir.

Detaylar geldikçe haber güncellenecek.

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Russell, Hamilton ile konuşmadığı iddialarını yalanladı

Önceki haber

Russell, Hamilton ile konuşmadığı iddialarını yalanladı
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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