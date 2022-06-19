Kanada GP'de günün pilotu Leclerc oldu

Haberi dinle

Monakolu pilot, 19. sıradan başladığı yarışta uzun bir ilk bölüm geçirdi ve sonrasında iyi ataklar yaparak ilk ona girdi.

Güvenlik aracının da yardımıyla son bölümde Alpine sürücülerini sıkıştıran ve her ikisini de geride bırakan Leclerc, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Gösterdiği performansın ardından da bu yıl dördüncü kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu Bahreyn Charles Leclerc Suudi Arabistan Charles Leclerc Avustralya Charles Leclerc Emilia Romagna Max Verstappen Miami Max Verstappen İspanya Lewis Hamilton Monako Sergio Pérez Azerbaycan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu Max Verstappen 34 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 12 Charles Leclerc 11 Daniel Ricciardo 9 Sergio Pérez 9 Valtteri Bottas 6 Lando Norris 5 Fernando Alonso 4 Kimi Räikkönen 5 Pierre Gasly 3 Alexander Albon 3 Romain Grosjean 3 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1 Carlos Sainz 1