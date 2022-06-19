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Kanada GP'de günün pilotu Leclerc oldu
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Kanada Grand Prix'sinde gösterdiği performansla günün pilotu seçildi.
Ekleyen: Bernardo Maldonado
Çeviren: Kemal Şengül , Şef Editör
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Monakolu pilot, 19. sıradan başladığı yarışta uzun bir ilk bölüm geçirdi ve sonrasında iyi ataklar yaparak ilk ona girdi.
Güvenlik aracının da yardımıyla son bölümde Alpine sürücülerini sıkıştıran ve her ikisini de geride bırakan Leclerc, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.
Gösterdiği performansın ardından da bu yıl dördüncü kez günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Charles Leclerc
|Suudi Arabistan
|Charles Leclerc
|Avustralya
|Charles Leclerc
|Emilia Romagna
|Max Verstappen
|Miami
|Max Verstappen
|İspanya
|Lewis Hamilton
|Monako
|Sergio Pérez
|Azerbaycan
|Lewis Hamilton
|Kanada
|Charles Leclerc
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|34
|Sebastian Vettel
|20
|Lewis Hamilton
|12
|Charles Leclerc
|11
|Daniel Ricciardo
|9
|Sergio Pérez
|9
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|4
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Carlos Sainz
|1
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