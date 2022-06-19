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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Kanada GP'de günün pilotu Leclerc oldu

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Kanada Grand Prix'sinde gösterdiği performansla günün pilotu seçildi.

Bernardo Maldonado
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Kanada GP'de günün pilotu Leclerc oldu
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Monakolu pilot, 19. sıradan başladığı yarışta uzun bir ilk bölüm geçirdi ve sonrasında iyi ataklar yaparak ilk ona girdi.

Güvenlik aracının da yardımıyla son bölümde Alpine sürücülerini sıkıştıran ve her ikisini de geride bırakan Leclerc, damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Gösterdiği performansın ardından da bu yıl dördüncü kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Monaco Charles Leclerc
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Monaco Charles Leclerc
Australia Avustralya  Monaco Charles Leclerc
Italy Emilia Romagna   Max Verstappen
United States Miami   Max Verstappen
Spain İspanya   Lewis Hamilton
Monaco Monako  Sergio Pérez
Azerbaijan Azerbaycan  Lewis Hamilton
Canada Kanada  Monaco Charles Leclerc

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 34
 Sebastian Vettel 20
 Lewis Hamilton 12
 Charles Leclerc 11
 Daniel Ricciardo 9
 Sergio Pérez 9
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 4
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Spain Carlos Sainz 1
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