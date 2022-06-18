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Formula 1 / Kanada GP Sıralama turları raporu

Kanada GP: Verstappen rahat şekilde pole pozisyonunda, Alonso ikinci!

2022 Formula 1 sezonunun 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Kanada GP: Verstappen rahat şekilde pole pozisyonunda, Alonso ikinci!
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Yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarında gözler Max Verstappen'in üzerindeydi ve Hollandalı sürücü tüm seansları lider tamamlayıp, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Fernando Alonso sekiz yıl sonra ilk kez ikinci olurken, Carlos Sainz pazar günkü yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Pazar günkü yarış TSi 21:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'21.299  
2 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'21.944 0.645
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'22.096 0.797
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'22.891 1.592
5 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'22.960 1.661
6 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'23.356 2.057
7 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'23.529 2.230
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'23.557 2.258
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'23.749 2.450
10 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'24.030 2.731
11 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'26.788 5.489
12 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'26.858 5.559
13 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'33.127 11.828
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes    
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'34.492 13.193
16 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'34.512 13.213
17 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'35.532 14.233
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'35.660 14.361
19 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari    
20 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'36.575 15.276
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3:  Verstappen pole pozisyonunda, Alonso ikinci!

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Haas ve Alpine pilotlarının yanı sıra Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu ve Carlos Sainz piste çıktı.

Yağmurun durmasından ötürü pistte kuru bir hat oluşmaya başlarken, sürücüler ilk başta yeşil logolu geçiş lastiğiyle piste çıktılar.

İlk turların ardından Max Verstappen 1:22.701'le liderdi. Son bölümde sürücüler son bir deneme daha yapmak için pite girdiler ve yeni set geçiş lastikleriyle piste çıktılar.

George Russell ise sürpriz bir deneme yaparak kuru zemin lastiğine geçti fakat daha henüz ikinci virajda spin attı ve bariyerlere çarptı. Sonrasında seansa devam edebildi.

Verstappen pit stopun ardından 1:21.620'lik bir tur zamanı yakaladı ve en iyi dereceyi daha da geliştirdi.

Hollandalı pilot son turunda 1:21.299'luk bir tur zamanı çıkardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu, Verstappen'in bu yılki ikinci pole pozisyonu olurken, Red Bull da bu yılki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

Heyecan dolu seansın yıldızlarından birisi de Fernando Alonso'ydu ve ıslak zeminde çok iyi turlar çıkardı. İspanyol sürücü son zaman turunda 1:21.944 yaptı ve 1:22'nin altına inebilen iki isimden birisi olarak seansı ikinci bitirdi.

Bu, Alonso'nun 2014 Macaristan'dan bu yana ilk kez ilk çizgiden başlayacağı anlamına geliyor.

Carlos Sainz son zaman turunda en iyi ilk sektörü yapsa da 0.7 saniye geride kaldı ve üçüncü sıranın sahibi oldu.

Lewis Hamilton son bölümde iyi turlar çıkardı fakat 1.5 saniye geride kaldı dördüncü sırada yer aldı.

Haas son yıllardaki en iyi sıralama turlarından birisini geçirirken, Kevin Magnussen beşinci en iyi zamanı yaptı. Mick Schumacher ise altıncı olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Esteban Ocon, ıslak zeminde takım arkadaşı ile aynı tempoyu tutturamadı ve yedinci sırada yer aldı. George Russell, Mercedes'in kuru zemin lastiği kumarının sonuç vermemesiyle sekizinci olurken, ilk onu Daniel Ricciardo ve Zhou Guanyu tamamladı.

Üçüncü bölüm:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 9 1'21.299  
2 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 8 1'21.944 0.645
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 9 1'22.096 0.797
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 9 1'22.891 1.592
5 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 8 1'22.960 1.661
6 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 9 1'23.356 2.057
7 France Esteban Ocon Alpine Renault 8 1'23.529 2.230
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 8 1'23.557 2.258
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 9 1'23.749 2.450
10 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 9 1'24.030 2.731
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Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

İkinci bölüm - Q2: Verstappen lider, Perez kaza yaptı

İkinci bölüme başlarken bazı sürücüler yağmur lastiklerini, bazı sürücüler ise yeşil logolu geçiş lastiklerini tercih ettiler.

Pistin yüzeyindeki su nedeniyle geçiş lastiğindeki isimler suda kızaklama yaşamaya başladılar ve önce Alex Albon, sonra da Sergio Perez kendisini bariyerlerde buldu.

Albon aracını geri çıkarmayı başardı fakat Perez'in aracı bariyerlere saplanmıştı ve bundan ötürü seansa devam edemedi. Bu, günün ilk kırmızı bayrağıydı.

Kırmızı bayrak sallandığında Alonso 1:30.910'luk turuyla zirvedeydi.

Seans tekrar başladığında pist şartları çok daha iyiydi ve tüm sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğine geçiş yaptılar.

Bitime üç dakika kala Verstappen 1:26.720 yaparken, saniyeler sonra 1:25.201'le en iyi dereceyi daha da geliştirdi. 

Bitime saniyeler kala Fernando Alonso 1:24.848 yaparak liderliği eline geçirse de Verstappen 1:23.746 yaparak seansı lider tamamladı.

Alonso 1.1 saniye geride ikinci olurken, George Russell 1.2 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Aracından pek memnun görünmeyen Valtteri Bottas 11. olup elenirken, Alexander Albon 12. ve kaza yapan Perez 13. oldu.

Lando Norris güç ünitesi sorunuyla zaman turu kaydedemedi ve yarışa 14. başlayacak. Grid cezası olan Leclerc, bu bölümde zaman turu kaydetmedi.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 10 1'23.746  
2 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 10 1'24.848 1.102
3 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 11 1'24.950 1.204
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 10 1'25.197 1.451
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 11 1'25.543 1.797
6 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 11 1'25.684 1.938
7 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 11 1'26.116 2.370
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 11 1'26.135 2.389
9 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 11 1'26.254 2.508
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 10 1'26.375 2.629
11 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 10 1'26.788 3.042
12 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 10 1'26.858 3.112
13 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 3 1'33.127 9.381
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 4    
15 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 0    
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Verstappen lider, Vettel ilk bölümde elendi

Seans öncesinde yağmur şiddetini artırdı ve sıralama turlarının ilk bölümünde pist yüzeyinde çok fazla su vardı.

Bundan ötürü de sürücüler mavi logolu yağmur lastikleriyle piste çıktılar ve pist atılan her turun ardından daha da hızlandı.

Son beş dakikaya girilirken dereceler 1:33'ün altına inerken, sürücüler görüşten epey şikayetçiydi.

Max Verstappen son bölümde en hızlı dereceyi 1:32.219'a çekip en hızlı isim olurken, Fernando Alonso 0.058 saniye geride ikinci oldu.

Bu bölümde en hızlı turunda hata yapan Pierre Gasly 16. olup elenirken, aracın sabaha kıyasla çok farklı hissettirdiğini söyleyen Sebastian Vettel 17. oldu.

Yağmurda hızlı olmasıyla bilinen Lance Stroll 18., Nicholas Latifi 19. ve pazar günkü yarış için zaten grid cezası olan Yuki Tsunoda 20. oldu.

Öte yandan zorlu pist şartlarına rağmen seans içerisinde herhangi bir kaza ya da olay yaşanmadı. Tek olay Carlos Sainz'ın pist dışına çıkması ancak bir yere çarpmadan yola devam ettiği andı.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 11 1'32.219  
2 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 11 1'32.277 0.058
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 10 1'32.781 0.562
4 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 12 1'32.957 0.738
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 10 1'33.008 0.789
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 11 1'33.012 0.793
7 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 11 1'33.160 0.941
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 11 1'33.636 1.417
9 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 11 1'33.689 1.470
10 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 11 1'33.692 1.473
11 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 11 1'33.707 1.488
12 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 11 1'33.841 1.622
13 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 11 1'33.929 1.710
14 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 11 1'34.047 1.828
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 11 1'34.066 1.847
16 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 11 1'34.492 2.273
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 12 1'34.512 2.293
18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 11 1'35.532 3.313
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 1'35.660 3.441
20 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 4 1'36.575 4.356
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