Kanada GP: Verstappen rahat şekilde pole pozisyonunda, Alonso ikinci!

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Yağmur altında gerçekleştirilen sıralama turlarında gözler Max Verstappen'in üzerindeydi ve Hollandalı sürücü tüm seansları lider tamamlayıp, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Fernando Alonso sekiz yıl sonra ilk kez ikinci olurken, Carlos Sainz pazar günkü yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Pazar günkü yarış TSi 21:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üçüncü bölüm - Q3: Verstappen pole pozisyonunda, Alonso ikinci!

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Haas ve Alpine pilotlarının yanı sıra Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu ve Carlos Sainz piste çıktı.

Yağmurun durmasından ötürü pistte kuru bir hat oluşmaya başlarken, sürücüler ilk başta yeşil logolu geçiş lastiğiyle piste çıktılar.

İlk turların ardından Max Verstappen 1:22.701'le liderdi. Son bölümde sürücüler son bir deneme daha yapmak için pite girdiler ve yeni set geçiş lastikleriyle piste çıktılar.

George Russell ise sürpriz bir deneme yaparak kuru zemin lastiğine geçti fakat daha henüz ikinci virajda spin attı ve bariyerlere çarptı. Sonrasında seansa devam edebildi.

Verstappen pit stopun ardından 1:21.620'lik bir tur zamanı yakaladı ve en iyi dereceyi daha da geliştirdi.

Hollandalı pilot son turunda 1:21.299'luk bir tur zamanı çıkardı ve pole pozisyonunun sahibi oldu.

Bu, Verstappen'in bu yılki ikinci pole pozisyonu olurken, Red Bull da bu yılki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

Heyecan dolu seansın yıldızlarından birisi de Fernando Alonso'ydu ve ıslak zeminde çok iyi turlar çıkardı. İspanyol sürücü son zaman turunda 1:21.944 yaptı ve 1:22'nin altına inebilen iki isimden birisi olarak seansı ikinci bitirdi.

Bu, Alonso'nun 2014 Macaristan'dan bu yana ilk kez ilk çizgiden başlayacağı anlamına geliyor.

Carlos Sainz son zaman turunda en iyi ilk sektörü yapsa da 0.7 saniye geride kaldı ve üçüncü sıranın sahibi oldu.

Lewis Hamilton son bölümde iyi turlar çıkardı fakat 1.5 saniye geride kaldı dördüncü sırada yer aldı.

Haas son yıllardaki en iyi sıralama turlarından birisini geçirirken, Kevin Magnussen beşinci en iyi zamanı yaptı. Mick Schumacher ise altıncı olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Esteban Ocon, ıslak zeminde takım arkadaşı ile aynı tempoyu tutturamadı ve yedinci sırada yer aldı. George Russell, Mercedes'in kuru zemin lastiği kumarının sonuç vermemesiyle sekizinci olurken, ilk onu Daniel Ricciardo ve Zhou Guanyu tamamladı.

Üçüncü bölüm:

Fernando Alonso, Alpine A522

İkinci bölüm - Q2: Verstappen lider, Perez kaza yaptı

İkinci bölüme başlarken bazı sürücüler yağmur lastiklerini, bazı sürücüler ise yeşil logolu geçiş lastiklerini tercih ettiler.

Pistin yüzeyindeki su nedeniyle geçiş lastiğindeki isimler suda kızaklama yaşamaya başladılar ve önce Alex Albon, sonra da Sergio Perez kendisini bariyerlerde buldu.

Albon aracını geri çıkarmayı başardı fakat Perez'in aracı bariyerlere saplanmıştı ve bundan ötürü seansa devam edemedi. Bu, günün ilk kırmızı bayrağıydı.

Kırmızı bayrak sallandığında Alonso 1:30.910'luk turuyla zirvedeydi.

Seans tekrar başladığında pist şartları çok daha iyiydi ve tüm sürücüler yeşil logolu geçiş lastiğine geçiş yaptılar.

Bitime üç dakika kala Verstappen 1:26.720 yaparken, saniyeler sonra 1:25.201'le en iyi dereceyi daha da geliştirdi.

Bitime saniyeler kala Fernando Alonso 1:24.848 yaparak liderliği eline geçirse de Verstappen 1:23.746 yaparak seansı lider tamamladı.

Alonso 1.1 saniye geride ikinci olurken, George Russell 1.2 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Aracından pek memnun görünmeyen Valtteri Bottas 11. olup elenirken, Alexander Albon 12. ve kaza yapan Perez 13. oldu.

Lando Norris güç ünitesi sorunuyla zaman turu kaydedemedi ve yarışa 14. başlayacak. Grid cezası olan Leclerc, bu bölümde zaman turu kaydetmedi.

İkinci bölüm sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Verstappen lider, Vettel ilk bölümde elendi

Seans öncesinde yağmur şiddetini artırdı ve sıralama turlarının ilk bölümünde pist yüzeyinde çok fazla su vardı.

Bundan ötürü de sürücüler mavi logolu yağmur lastikleriyle piste çıktılar ve pist atılan her turun ardından daha da hızlandı.

Son beş dakikaya girilirken dereceler 1:33'ün altına inerken, sürücüler görüşten epey şikayetçiydi.

Max Verstappen son bölümde en hızlı dereceyi 1:32.219'a çekip en hızlı isim olurken, Fernando Alonso 0.058 saniye geride ikinci oldu.

Bu bölümde en hızlı turunda hata yapan Pierre Gasly 16. olup elenirken, aracın sabaha kıyasla çok farklı hissettirdiğini söyleyen Sebastian Vettel 17. oldu.

Yağmurda hızlı olmasıyla bilinen Lance Stroll 18., Nicholas Latifi 19. ve pazar günkü yarış için zaten grid cezası olan Yuki Tsunoda 20. oldu.

Öte yandan zorlu pist şartlarına rağmen seans içerisinde herhangi bir kaza ya da olay yaşanmadı. Tek olay Carlos Sainz'ın pist dışına çıkması ancak bir yere çarpmadan yola devam ettiği andı.

Q1 sonucu: