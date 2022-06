Kanada GP: Sainz zorladı, Verstappen son altı yarışta 5. zaferini aldı!

Pandemi nedeniyle 2019 yılından bu yana gerçekleştirilemeyen Kanada Grand Prix'si, bu yıl takvime geri dönerken, yine kendine has sürprizlerle doluydu.

Yağmur altında geçen sıralama turlarının ardından pazar günü sürücüleri güneşli hava karşılarken, yarış öncesinde şartlar gayet idealdi.

Cumartesi günü kuru zeminde sürüş yapılmadığı için yarışla ilgili büyük belirsizlik vardı ve sürücülerin büyük bir kısmı yarışa orta hamurla başlamayı seçti. Sadece Valtteri Bottas, Sergio Perez, Lando Norris, Lance Stroll ve Charles Leclerc sert hamurla başladı.

Temiz startın ardından Max Verstappen ilk virajı sorunsuz şekilde lider dönerken, ilk beş sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images