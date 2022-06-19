Kanada GP: Sainz zorladı, Verstappen son altı yarışta 5. zaferini aldı!

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Pandemi nedeniyle 2019 yılından bu yana gerçekleştirilemeyen Kanada Grand Prix'si, bu yıl takvime geri dönerken, yine kendine has sürprizlerle doluydu.

Yağmur altında geçen sıralama turlarının ardından pazar günü sürücüleri güneşli hava karşılarken, yarış öncesinde şartlar gayet idealdi.

Cumartesi günü kuru zeminde sürüş yapılmadığı için yarışla ilgili büyük belirsizlik vardı ve sürücülerin büyük bir kısmı yarışa orta hamurla başlamayı seçti. Sadece Valtteri Bottas, Sergio Perez, Lando Norris, Lance Stroll ve Charles Leclerc sert hamurla başladı.

Temiz startın ardından Max Verstappen ilk virajı sorunsuz şekilde lider dönerken, ilk beş sırada herhangi bir değişiklik olmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Mick Schumacher altıncı başladığı yarışta iki sıra geriye düştü ve sekizinci sıraya geriledi. Arkalarda ise Charles Leclerc, ilk turun ardından 17. sıraya çıktı.

Alonso, ilk iki turda Sainz'a karşı yerini korusa da, üçüncü turun sonunda Ferrari pilotuna geçilmekten kurtulamadı ve üçüncü sıraya geriledi. Bu noktada Verstappen, Sainz'a karşı üç saniyelik bir fark açmıştı.

Yarışın sekizinci turunda Red Bull pilotu Sergio Perez yavaşlamaya başladı ve "güç kaybettiğini" söyleyerek aracını kenara çekti. Meksikalı pilot bu yıl ikinci kez yolda kalırken, sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Red Bull bunun üzerine lider Verstappen'i pite alırken, Mercedes de Lewis Hamilton'ı pite aldı. Sorunsuz geçe pit stopların ardından Verstappen yarışa üçüncü sırada dönerken, Hamilton altıncı sırada döndü.

Hamilton sanal güvenlik aracı periyodunun bitmesinin ardından Esteban Ocon'u pist üstünde geçti ve beşinciliğe çıktı.

Verstappen ise 15. turda Alonso'nun ardına geldi ve İspanyol sürücüyü geçerek ikinciliğe yükseldi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın 20. turunda Mick Schumacher güç kaybetmeye başladı ve Perez'le aynı noktada yolda kaldı. Bunun üzerine bir kez daha sanal güvenlik aracı devreye girdi.

Sainz bundan faydalanarak pit stop yatı ve yarışa üçüncü sırada geri döndü. Alpine ise ilginç şekilde Alonso'yu pite almamayı tercih etti. Aynı noktada George Russell, Esteban Ocon ve Zhou Guanyu gibi isimler de pit stop yaptı.

Bu noktada sıralama Verstappen, Alonso, Sainz, Hamilton ve George Russell şeklindeydi.

Alonso, yarışın başından beri kullandığı orta hamur lastikle Sainz veya Hamilton'a karşı koyamadı ve her iki pilota da geçildi.

Sonrasında pistte kalmaya devam eden Alonso, 29. turda pite girdi ve yarışa yedinci sırada geride döndü.

Yarışa 19. sıradan başlayan Leclerc, uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından 42. turda pit stopa girdi ve yavaş pit stopun ardından yarışa 12. sırada geri döndü.

Verstappen, lastiklerinde büyük bir aşınma yaşamasının ardından tempo kaybetmeye başladı ve Red Bull bunun üzerine yarışın 44. turunda Verstappen'i pite alıp, yeni set orta hamura geçirdi.

Verstappen pit çıkışında Hamilton'ın arkasındaydı fakat İngiliz pilotu kısa süre içerisinde geçti ve ikinciliğe yükseldi.

Bir tur sonra Hamilton, sonra da Russell pite girdi ve her ikisi de sorunsuz pit stopların ardından yarışa 3. ve 4. sıralarda döndüler.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın 49. turunda AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ilginç bir kaza yaptı. Pit stopun ardından piste doğru hareketlenen Tsunoda, pit çıkışında aracının kaybetti ve önden kayma yaşayarak bariyerlere çarptı.

Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi ve Ferrari, mevcut durumdan faydalanarak Carlos Sainz'ı pite aldı. Ayrıca Alpine de Esteban Ocon ve Fernando Alonso'yu yeni set orta hamura geçirdi.

Güvenlik aracı arkasındaki yeni sıralama Verstappen, Sainz, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Leclerc, Bottas ve Vettel şeklinde oldu.

Yarış 55. turda tekrar başladı ve Verstappen yerini korurken, arkasındaki isimler de sorunsuz şekilde yerlerini korudular. Bundan ötürü de sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

Sainz, daha yeni lastiklere sahip olmasının da faydasıyla güvenlik aracından sonraki turlarda Verstappen'i sıkıştırdı ve fark sürekli bir saniye içerisindeydi. İspanyol sürücü birkaç kez çok yaklaşmasına rağmen Hollandalı pilotu geçmeyi bir türlü başaramadı.

Sainz'ın baskısına rağmen yerini koruyan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve son altı yarışta beşinci zaferini elde etti.

Bu, Verstappen'in Montreal'deki ilk zaferi olurken, bu yılki galibiyet sayısını altıya yükseltmiş oldu. Ayrıca Red Bull da arka arkaya altıncı galibiyetini elde etti.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, güçlü bir yarış çıkardı ve yarışın son bölümünde Verstappen'e oranla daha hızlıydı. Ancak Red Bull pilotunu düzlükte geçmekte zorlanınca, ikinci sırada kaldı ve kariyerinin ilk galibiyetini kaçırmış oldu. Buna rağmen ikinci sırada finiş gördü ve bu yılki podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Ayrıca en hızlı turu da atarak hafta sonunu 19 puanla kapatmış oldu.

Üçüncülük, yarış boyunca harika bir performans sergileyen ve takım arkadaşı George Russell'dan daha hızlı görünen Lewis Hamilton'a gitti. İngiliz pilot, böylelikle Bahreyn'den bu yana ilk podyumunu aldı.

Russell, yarış boyunca tempo yakalamakta zorlandı ve Hamilton'la aynı tempoda gidemedi. Buna rağmen dördüncü sırada finiş gördü ve bu yılki tüm yarışları ilk beşte bitirmeyi sürdürdü.

Leclerc, 19. sıradan başladığı yarışta, güvenlik aracının da yardımıyla Alpine pilotlarını geride bıraktı ve beşinci sırada finiş gördü. Monakolu pilot, Alpine pilotlarını geçtikten sonra Russell ile arayı kapatamadı ve hafta sonunu 10 puanla tamamlamış oldu.

Alpine'de Esteban Ocon, sessiz sedasız güçlü bir yarış çıkardı ve damalı bayrağı altıncı sırada görerek bu yılki iyi sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

Alonso ise yarışın en şanssız isimlerinden birisiydi. İspanyol pilot, ilk iki sanal güvenlik aracı periyodunda pistte kaldı ve uzun bir ilk bölüm geçirdi. Sonrasında yedinci sıraya kadar geriledi ve son bölümde yaşadığı motor sorunuyla, Ocon'a düzlüklerde hiç yetişemedi. Sonuç olarak yarışı yedinci bitirdi ve arka arkaya puan serisini dört yarışa çıkardı.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alfa Romeo pilotları yarışta iyi performans sergilerken, Valtteri Bottas sekizinci, Zhou Guanyu ise dokuzuncu oldu. Bu, Çinli sürücünün bu yıl ikinci kez puan aldığı anlamına geliyordu.

Hafta sonunun son puanı, Aston Martin ile iyi bir performans sergileyen Lance Stroll'e gitti.

McLaren için kabus gibi geçen yarışta Daniel Ricciardo, pit stopta yaşanan büyük hatanın ardından 11. olurken, takım arkadaşı Lando Norris yine pit stop hatasıyla geriye düştü ve 15. oldu.

Sebastian Vettel, güvenlik aracı periyodunda pite gelmedi ve yarışı 51 turluk lastiklerle 12. sırada tamamladı.

Alex Albon 13. olurken, yarışta pek varlık gösteremeyen Pierre Gasly 14. oldu.

Finiş gören son isimler Nicholas Latifi ve Kevin Magnussen 16. ve 17. oldu. Magnussen, yarışın ilk turunda Hamilton ile yaşadığı temasın ardından ön kanadını kırdı ve pite girmek zorunda kaldı. Bundan ötürü de puan barajının dışına düştü.

Tsunoda, Schumacher ve Perez yarış dışı kalan sürücüler oldular.

Verstappen bu sonuçla puanını 175 yaparken, en yakın rakibi Perez ile arasında artık 46 puan bulunuyor. Leclerc ile Verstappen arasındaki puan farkı ise 49 oldu.

Takımlar şampiyonasında Red Bull 304 puana ulaşırken Ferrari 228, Mercedes ise 188 puanda.

Sezonun bir sonraki yarışı 2-3 Temmuz tarihleri arasında Britanya'da yapılacak.

Yarış sonucu: