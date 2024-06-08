Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!
2024 Kanada Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu George Russell'ın oldu.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Kanada'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes harika bir performans sergiledi ve George Russell en hızlı zamanı yaparak pol pozisyonunu kazandı.
Max Verstappen aynı dereceyi yapmasının ardından ikinci olurken, ilk üçü Lando Norris tamamladı.
Kanada Grand Prix'si pazar günü 21:00'de gerçekleştirilecek.
Yarış gridi:
Geliyor...
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Q3 - Üçüncü bölüm: Russell ve Verstappen aynı zamanı yaptı!
Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, McLaren, Aston Martin ve RB pilotlarına ek olarak Alex Albon ve Max Verstappen piste çıktı.
Yine kuru zeminde geçen son bölümdeki ilk denemelerin ardından George Russell 1:12:000 ile en hızlı zamana imza attı.
Son bölümde Verstappen, F1 tarihinde görülmemiş şekilde Russell ile aynı zamanı yaptı fakat pol pozisyonu Russell'a gitti.
Verstappen seansı aynı dereceyle ikinci tamamlarken, Lando Norris 0.021 saniye geride üçüncü oldu.
Oscar Piastri dördüncü, Daniel Ricciardo beşinci, Fernando Alonso altıncı ve Hamilton 0.280 saniye geride yedinci oldu.
İlk onu Yuki Tsunoda, Lance Stroll ve Alex Albon tamamladı.
Üçüncü bölüm sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|26
|
1'12.000
|218.050
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.000
1'12.000
|0.000
|218.050
|3
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|25
|
+0.021
1'12.021
|0.021
|217.986
|4
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.103
1'12.103
|0.082
|217.738
|5
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|25
|
+0.178
1'12.178
|0.075
|217.512
|6
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|
+0.228
1'12.228
|0.050
|217.361
|7
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|26
|
+0.280
1'12.280
|0.052
|217.205
|8
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|24
|
+0.414
1'12.414
|0.134
|216.803
|9
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|
+0.701
1'12.701
|0.287
|215.947
|10
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|26
|
+0.796
1'12.796
|0.095
|215.665
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George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Q2 - İkinci bölüm: Russell zirvede, Ferrari pilotları elendi!
Sıralama turlarının ikinci bölümü epey heyecanlı geçti ve son anlara kadar kimlerin eleneceği belli değildi.
Mercedes pilotlarının çok hızlı göründüğü seansta George Russell 1:11.742 ile zirvede yer alırken, Lewis Hamilton 0.237 saniye geride ikinci oldu.
Lando Norris üçüncü sırada yer alırken, ilk beşi Yuki Tsunoda ve Oscar Piastri tamamladı.
Max Verstappen elenmekten son anda kurtulduğu seansta yedinci olurken, Ferrari pilotları ikinci bölümde elenerek büyük hayla kırıklığı yaşadı.
Charles Leclerc, tempo yakalamakta zorlanırken, 0.032 saniye geride 11., Carlos Sainz 0.069 saniye geride 12. oldu.
Elenen diğer isimler Logan Sargeant 13., Kevin Magnussen 14. ve Pierre Gasly 15. oldu.
İkinci bölüm sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'11.742
|218.834
|2
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
+0.237
1'11.979
|0.237
|218.113
|3
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+0.459
1'12.201
|0.222
|217.442
|4
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|7
|
+0.561
1'12.303
|0.102
|217.136
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.720
1'12.462
|0.159
|216.659
|6
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|8
|
+0.743
1'12.485
|0.023
|216.591
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|9
|
+0.807
1'12.549
|0.064
|216.399
|8
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|8
|
+0.830
1'12.572
|0.023
|216.331
|9
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|7
|
+0.893
1'12.635
|0.063
|216.143
|10
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|
+0.917
1'12.659
|0.024
|216.072
|11
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.949
1'12.691
|0.032
|215.977
|12
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.986
1'12.728
|0.037
|215.867
|13
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|10
|
+0.994
1'12.736
|0.008
|215.843
|14
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|7
|
+1.174
1'12.916
|0.180
|215.310
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|8
|
+1.198
1'12.940
|0.024
|215.239
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George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Perez ilk bölümde elendi!
Sıralama turlarının ilk bölümü yağmur tehdidi altında başladı ve sürücüler oldukça kirli olan pist yüzeyinde arka arkaya turlar attılar.
Dereceler neredeyse her dakika gelişirken, George Russell 1:13.242'lik derecesiyle uzun süre lider gitti.
Max Verstappen, son bölümde en hızlı dereceyi 1:12.360'a çekmesinin ardından en hızlı zamanın sahibi olmayı başardı.
Yuki Tsunoda 0.3 saniye geride ikinci olurken, Lewis Hamilton 0.4 saniye geride üçüncü ve Alex Albon 0.5 saniye geride dördüncü oldu.
Sergio Perez, iyi bir tur zamanı kaydetmekte zorlandığı seansta Pierre Gasly'nin 0.037 saniye geride 16. oldu ve ilk bölümde elenerek büyük hayla kırıklığı yaşadı.
Valtteri Bottas 17. olurken, Esteban Ocon 18., Nico Hulkenberg ise 1. oldu. Son sırada ise bu hafta sonu iki kez kaza yapan Zhou Guanyu yer aldı.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
1'12.360
|216.965
|2
|Y. Tsunoda RB F1 Team
|22
|RB
|Red Bull
|10
|
+0.388
1'12.748
|0.388
|215.807
|3
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.491
1'12.851
|0.103
|215.502
|4
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|11
|
+0.536
1'12.896
|0.045
|215.369
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.547
1'12.907
|0.011
|215.337
|6
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.599
1'12.959
|0.052
|215.183
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.653
1'13.013
|0.054
|215.024
|8
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|11
|
+0.678
1'13.038
|0.025
|214.951
|9
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|12
|
+0.703
1'13.063
|0.025
|214.877
|10
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|11
|
+0.728
1'13.088
|0.025
|214.804
|11
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|12
|
+0.747
1'13.107
|0.019
|214.748
|12
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|10
|
+0.757
1'13.117
|0.010
|214.718
|13
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|9
|
+0.857
1'13.217
|0.100
|214.425
|14
|D. Ricciardo RB F1 Team
|3
|RB
|Red Bull
|10
|
+0.880
1'13.240
|0.023
|214.358
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|10
|
+0.929
1'13.289
|0.049
|214.214
|16
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+0.966
1'13.326
|0.037
|214.106
|17
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|10
|
+1.006
1'13.366
|0.040
|213.990
|18
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|11
|
+1.075
1'13.435
|0.069
|213.789
|19
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|10
|
+1.618
1'13.978
|0.543
|212.219
|20
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|11
|
+1.932
1'14.292
|0.314
|211.322
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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