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Sıralama turları raporu
Formula 1 Kanada GP

Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

2024 Kanada Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu George Russell'ın oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Pole man George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, with Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kanada'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Mercedes harika bir performans sergiledi ve George Russell en hızlı zamanı yaparak pol pozisyonunu kazandı.

Max Verstappen aynı dereceyi yapmasının ardından ikinci olurken, ilk üçü Lando Norris tamamladı.

Kanada Grand Prix'si pazar günü 21:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Geliyor...

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Russell ve Verstappen aynı zamanı yaptı!

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, McLaren, Aston Martin ve RB pilotlarına ek olarak Alex Albon ve Max Verstappen piste çıktı.

Yine kuru zeminde geçen son bölümdeki ilk denemelerin ardından George Russell 1:12:000 ile en hızlı zamana imza attı.

Son bölümde Verstappen, F1 tarihinde görülmemiş şekilde Russell ile aynı zamanı yaptı fakat pol pozisyonu Russell'a gitti.

Verstappen seansı aynı dereceyle ikinci tamamlarken, Lando Norris 0.021 saniye geride üçüncü oldu.

Oscar Piastri dördüncü, Daniel Ricciardo beşinci, Fernando Alonso altıncı ve Hamilton 0.280 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Yuki Tsunoda, Lance Stroll ve Alex Albon tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

1'12.000

   218.050
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 27

+0.000

1'12.000

 0.000 218.050
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 25

+0.021

1'12.021

 0.021 217.986
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

+0.103

1'12.103

 0.082 217.738
5 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 25

+0.178

1'12.178

 0.075 217.512
6 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 23

+0.228

1'12.228

 0.050 217.361
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 26

+0.280

1'12.280

 0.052 217.205
8 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 24

+0.414

1'12.414

 0.134 216.803
9 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 25

+0.701

1'12.701

 0.287 215.947
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 26

+0.796

1'12.796

 0.095 215.665
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George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Russell zirvede, Ferrari pilotları elendi!

Sıralama turlarının ikinci bölümü epey heyecanlı geçti ve son anlara kadar kimlerin eleneceği belli değildi.

Mercedes pilotlarının çok hızlı göründüğü seansta George Russell 1:11.742 ile zirvede yer alırken, Lewis Hamilton 0.237 saniye geride ikinci oldu.

Lando Norris üçüncü sırada yer alırken, ilk beşi Yuki Tsunoda ve Oscar Piastri  tamamladı.

Max Verstappen elenmekten son anda kurtulduğu seansta yedinci olurken, Ferrari pilotları ikinci bölümde elenerek büyük hayla kırıklığı yaşadı.

Charles Leclerc, tempo yakalamakta zorlanırken, 0.032 saniye geride 11., Carlos Sainz 0.069 saniye geride 12. oldu.

Elenen diğer isimler Logan Sargeant 13., Kevin Magnussen 14. ve Pierre Gasly 15. oldu.

İkinci bölüm sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

1'11.742

   218.834
2 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 11

+0.237

1'11.979

 0.237 218.113
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

+0.459

1'12.201

 0.222 217.442
4 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 7

+0.561

1'12.303

 0.102 217.136
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.720

1'12.462

 0.159 216.659
6 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 8

+0.743

1'12.485

 0.023 216.591
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9

+0.807

1'12.549

 0.064 216.399
8 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 8

+0.830

1'12.572

 0.023 216.331
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 7

+0.893

1'12.635

 0.063 216.143
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 8

+0.917

1'12.659

 0.024 216.072
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.949

1'12.691

 0.032 215.977
12 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 11

+0.986

1'12.728

 0.037 215.867
13 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 10

+0.994

1'12.736

 0.008 215.843
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 7

+1.174

1'12.916

 0.180 215.310
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+1.198

1'12.940

 0.024 215.239
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George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Perez ilk bölümde elendi!

Sıralama turlarının ilk bölümü yağmur tehdidi altında başladı ve sürücüler oldukça kirli olan pist yüzeyinde arka arkaya turlar attılar.

Dereceler neredeyse her dakika gelişirken, George Russell 1:13.242'lik derecesiyle uzun süre lider gitti.

Max Verstappen, son bölümde en hızlı dereceyi 1:12.360'a çekmesinin ardından en hızlı zamanın sahibi olmayı başardı.

Yuki Tsunoda 0.3 saniye geride ikinci olurken, Lewis Hamilton 0.4 saniye geride üçüncü ve Alex Albon 0.5 saniye geride dördüncü oldu.

Sergio Perez, iyi bir tur zamanı kaydetmekte zorlandığı seansta Pierre Gasly'nin 0.037 saniye geride 16. oldu ve ilk bölümde elenerek büyük hayla kırıklığı yaşadı.

Valtteri Bottas 17. olurken, Esteban Ocon 18., Nico Hulkenberg ise 1. oldu. Son sırada ise bu hafta sonu iki kez kaza yapan Zhou Guanyu yer aldı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 11

1'12.360

   216.965
2 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 10

+0.388

1'12.748

 0.388 215.807
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.491

1'12.851

 0.103 215.502
4 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 11

+0.536

1'12.896

 0.045 215.369
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.547

1'12.907

 0.011 215.337
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 9

+0.599

1'12.959

 0.052 215.183
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.653

1'13.013

 0.054 215.024
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 11

+0.678

1'13.038

 0.025 214.951
9 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 12

+0.703

1'13.063

 0.025 214.877
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 11

+0.728

1'13.088

 0.025 214.804
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.747

1'13.107

 0.019 214.748
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 10

+0.757

1'13.117

 0.010 214.718
13 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+0.857

1'13.217

 0.100 214.425
14 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 10

+0.880

1'13.240

 0.023 214.358
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 10

+0.929

1'13.289

 0.049 214.214
16 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 11

+0.966

1'13.326

 0.037 214.106
17 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 10

+1.006

1'13.366

 0.040 213.990
18 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 11

+1.075

1'13.435

 0.069 213.789
19 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10

+1.618

1'13.978

 0.543 212.219
20 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 11

+1.932

1'14.292

 0.314 211.322
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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