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Formula 1 / Son dakika

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Liberty Media, Haziran ayında Kanada Grand Prix'sinin yapılmaması halinde 13 Haziran'da yine aynı tarihte başka bir yarış düzenlemek istiyor. Gelişmeler, Bakü ve Türkiye'nin arka arkaya yapılacağını işaret ediyor.

Kanada GP risk altında, Türkiye iddiaları artıyor!

Resmi 2021 Formula 1 takviminde, 23 yarış yarış bulunuyor ve F1, Çin/Vietnam'ın takvimden çıkarılmasının ardından yerlerine yeni yarışlar atayarak 23 yarışa bağlı kaldığını gösterdi.

Özellikle Avrupa ve Orta Doğu dışındaki yarışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini korurken, F1 23 yarışlık takvime sadık kalmak istiyor.

Dün UOL, Kanada, Brezilya, Meksika, Singapur ve Japonya gibi ülkelerde yarış yapılıp yapılmayacağıyla alakalı şüpheler olduğunu, bu yüzden Liberty Media'nın bir B planı üzerinde çalıştığını öğrenmişti.

Buna göre F1, Haziran ayı için Türkiye'yi "alternatif" olarak tutuyordu.

Motorsport.com İtalya'ya göre, Azerbaycan GP sonrası 13 Haziran'da yapılması planlanan Montreal (Kanada GP) yarışı büyük risk altında.

Eğer yarış gerçekleşmezse, F1 o tarihe başka bir yarışı geçirmek istiyor ve edinilen bilgilere göre, son günlerde Liberty Media ve Intercity İstanbul Park arasında bazı temaslar gerçekleşti.

Eğer Kanada takvimden düşerse Türkiye Grand Prix'si, 6 Haziran'daki Bakü yarışından sonra,  lojistik anlamda mükemmel bir lokasyon olacak.

Türkiye GP onaylanırsa Formula 1, Imola'yla birlikte uzun bir Avrupa turuna başlayacak ve 12 Eylül'deki İtalya GP'ye kadar Avrupa'da kalacak.

Sonrasında ise Asya, Amerika ve yine Orta Doğu yarışları olacak.

Formula 1 şimdilik her şeyin plana göre gittiğini belirtiyor, ancak Kanada'daki mevcut durum göz önüne alındığında, bir B planı üzerinde çalışmaya başlamış durumdalar.

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Binotto: "Motor tarafında hâlâ gerideyiz"

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Seri Formula 1
Editör Roberto Chinchero

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