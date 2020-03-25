Kanada GP patronu yarış konusunda "iyimser ama realist" bir tavır içinde

Bu hafta yapılan açıklamada ertelendiği belirtilen Azerbaycan GP sonrasında Formula 1'in 2020 sezonunun açılış yarışı Kanada olarak belirlenmiş durumda.

Tamamen kurulu bir pist olmasa da Montreal, Bakü ile karşılaştırıldığında yarış hakkında son kararı almak için biraz daha fazla vakite sahip. Bakü pistinin tamamının şehir merkezinde bulunması ile beraber organizatörlerin pisti hazırlamak için en az 3 aylık zamana ihtiyacı var.

Motorsport.com'a konuşan Dumontier şunları söyledi: "Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bir veya iki günde bir Formula 1 yönetimi ile bir sözlü diyalog içerisindeyim. Aynı zamanda buradaki otoriteler ile de diyalog içerisindeyim. Konu hakkında şehir ve ülke hükûmeti ile görüşmelerimiz devam ediyor."

"Yarış hâlâ belirlenen tarihte yapılacak, 14 Haziran'da. Çok iyimseriz ama aynı zamanda realist bir tavıra da sahibiz. Pisti hazırlamak için ve tribünleri yerleştirmek için hâlâ birkaç haftaya sahibiz - sanırım önümüzde daha iki veya üç hafta var."

"Eğer organizasyonu ertelemek gibi bir karar alacaksak bu karar F1 ile benim ortak kararım olacak ve olursa da Paskalya hafta sonundan sonra olacaktır."

Dumontier an itibariyle alınan önlemler sebebiyle pist alanında herhangi bir çalışmanın yapılamayacağını söyledi:

"Dün Quebec'teki başbakanımız, 13 Nisan'a kadar tüm gerekli olmayan iş alanlarının kapatılmasını istedi."

"Bu yüzden an itibariyle pistte herhangi bir çalışma yapamıyoruz. Yarışı organize eden grubum, geçtiğimiz haftadan itibaren evden çalışmaya başladı."

"Bu yüzden kararı almadan önce önümüzde hâlâ iki veya üç haftamız var. Umarım bu kararı zamanında verebiliriz ve sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapabiliriz. Ancak aynı zamanda organizasyonu erteleme üzerine başka senaryolarda da çalışmaktayım."

F1 yönetimi, yarışın ilerleyen tarihlerde yapılması ile ilgili esnekliğe sahip - ancak Kanada kışının sert geçmesi ile birlikte yarışın, 25 Ekim'de yapılacak olan Amerika GP'si öncesinde yapılması gerekecek.

Montreal'de 1978'de yapılan ilk yarış, 8 Ekim tarihinde gerçekleştirilmişti ve bir sonraki üç sene boyunca yarış, Eylül'ün son pazar günlerinde yapıldı. Daha sonrasında ise yarış Haziran ayında yapılmaya başlandı.

"An itibariyle herhangi bir tarih belirlemedik - sanırım F1 bu planlamayı yapacak. Bizim için Ekim ortası sonrasında yarışı yapmak imkansıza yakın."

Her ne kadar Montreal yarışı devletten büyük bir maddi destek alıyor olsa da Dumontier, devletin yarışın yapılmasında sağladığı yardımınının, alınan karar ile bir bağlantı yaratmadığı konusunda emin konuştu:

"Biz yarışı düzenleyen özel bir şirketiz. Özel fonlamadan dolayı bir desteğe sahibiz ancak bu organizasyona dahil değil. Onlar ile görüşmelerimiz sürüyor ve bir karar verdiğimizde, onlar bize uyacaklar."

Yarışın tamamen iptal edilmesi konusunda ise Dumontier şunları söyledi: "Yarışın yapılmaması çok büyük bir şanssızlık olurdu. F1'in tüm dünyadaki duruma bakıyor olmasını anlamaktayım, ancak eğer oraya gidersek, 2021 için çalışmamız gerekiyor olurdu."

"Dediğim gibi durum hakkında iyimseriz ama yanı zamanda realist bir tavıra da sahibiz. Neredeyse durumu saat başına değerlendirmeye başlayacağız. Hâlâ önümüzde iki veya üç hafta var."

"Eğer bu yarışı ertelememiz gerekirse bunu yapacağız. Çünkü yarışı yapmamız gerekiyorsa bunu sürücüler, izleyiciler ve çalışanlar için güvenli bir ortamda yapmamız gerekecek."