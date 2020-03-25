Kanada GP organizatörü, yarışın ertelenebileceğini doğruladı

22 yarışlık Formula 1 2020 sezonunun ilk sekiz yarışı olan Avustralya, Bahreyn, Çin, Vietnam, Hollanda, İspanya, Monako ve Azerbaycan GP'leri, Coronavirüs nedeniyle zamanında yapılmayacak.

Sezonun artık 14 Haziran'daki Kanada GP ile başlaması planlanıyor ancak Montreal'deki yarışın geleceği de belirsiz. Çünkü Montreal'de Coronavirüs'le ilgili çeşitli kısıtlamalar var.

Yarışın organizatörü Francois Dumontier, daha önce hazırlıklara başlayacaklarını söylese de, şimdi yarışın ertelenme ihtimali olduğunu belirtti.

Dumontier, Kanada GP'nin ne olursa olsun iptal olmayacağını da ekledi.

“Bu noktada hepimiz yarışın 14 Haziran'da devam edebilmesini umuyoruz."

“Ama aynı zamanda gerçekçi olmalıyız ve durumu günlük olarak değerlendirmeliyiz. Planlandığı gibi gitmiyorsa, o zaman erteleyebiliriz. Şu anda durum saatten saate değişiyor."

“Avantajımız, pistimizin montajının bir aydan biraz daha uzun sürüyor olması. Bu da önümüzde karar verebilmek için daha fazla vaktimiz olduğu anlamına geliyor."

"Ancak şu noktada bazı tedarikçilerimiz kapalı ve faaliyetlerine Nisan ayı sonunda devam edip edemeyeceklerini görmek zorundayız."

“Pistimizin montajı -Bakü'ye kıyasla- daha az zaman gerektiriyor, bu nedenle manevra için daha fazla alanımız var."

“Yine de hem Quebec'teki hem de dünyadaki pek çok faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sınırlamalar ve bir ülkeden diğerine seyahat etme kuralları gibi şeyler kesinlikle belirleyici olacak."

“Ama erteleme olsa bile, tüm sezon iptal edilmediği sürece yarışı iptal etmeyeceğiz."

Dumontier, yılın sonunda kendilerine bir yer bulabilmek için her türlü seçeneğe açık olduklarını ima etti.

Dumontier, “Herkes taviz vermek zorunda kalacak. Ancak Montreal'in F1 için bir öncelik olduğunu garanti edebilirim. Geçmişte, en popüler yarışlar arasında yer aldığımızı kanıtladık. ”

“Olağanüstü bir durumun içerisinde olduğumuzu anlıyorum. İki günlük hafta sonu formatı, düşünülmekte olan diğer şeyler arasındaki çözümlerden birisi. Elbette bunu istemiyorum, ama adapte olmalıyız." dedi.