Kanada GP öncesi: Yarış gridi
Max Verstappen, 2023 Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Fernando Alonso olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
Fernando Alonso
|
3
|
Lewis Hamilton
|
4
|
George Russell
|
5
|
Nico Hülkenberg (P) +3
|
6
|
Esteban Ocon
|
7
|
Lando Norris
|
8
|
Oscar Piastri
|
9
|
Alexander Albon
|
10
|
Charles Leclerc
|
11
|
Carlos Sainz (P) +3
|
12
|
Sergio Pérez
|
13
|
Kevin Magnussen
|
14
|
Valtteri Bottas
|
15
|
Pierre Gasly
|
16
|
Lance Stroll (P) +3
|
17
|
Nyck de Vries
|
18
|
Logan Sargeant
|
19
|
Yuki Tsunoda (P) +3
|
20
|
Zhou Guanyu
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