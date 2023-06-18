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Formula 1 / Kanada GP Sonuçlar

Kanada GP öncesi: Yarış gridi

Max Verstappen, 2023 Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Fernando Alonso olacak.

Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Fernando Alonso
 (Aston Martin)

3

  Lewis Hamilton
 (Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
 (Mercedes)

5

  Nico Hülkenberg (P) +3
 (Haas)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

7

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

9

  Alexander Albon
(Williams)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

11

  Carlos Sainz (P) +3
 (Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

13

  Kevin Magnussen
 (Haas)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
 (Alfa Romeo)

15

  Pierre Gasly
 (Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Lance Stroll (P) +3
 (Aston Martin)

17

  Nyck de Vries
 (AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Logan Sargeant
 (Williams)

19

  Yuki Tsunoda (P) +3
 (AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

 

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