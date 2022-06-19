Kanada GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler
FIA, Kanada GP'si öncesinde en iyi sektör zamanları ve en yüksek süratleri açıkladı.
Yağmurun etkilediği turlarında dereceler geçen seans gelişti ve son bölümde en büyük adımı 3.294 saniye daha iyi bir tur çıkaran Kevin Magnussen attı.
En az gelişimi ise son turu için kuru zemin lastiğine geçen George Russell kaydetti.
Atılan turlar:
|Poz.
|No.
|Sürücü
|Takım
|Q1
|Q2 (vs Q1)
|Q3 (vs Q2)
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:32.219
|1:23.746 (-8.473)
|1:21.299 (-2.447)
|2
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|1:32.277
|1:24.848 (-7.429)
|1:21.944 (-2.904)
|3
|55
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|1:32.781
|1:25.197 (-7.584)
|1:22.096 (-3.101)
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:33.841
|1:25.543 (-8.298)
|1:22.891 (-2.652)
|5
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:32.957
|1:26.254 (-6.703)
|1:22.960 (-3.294)
|6
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|1:33.707
|1:25.684 (-8.023)
|1:23.356 (-2.328)
|7
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:33.012
|1:26.135 (-6.877)
|1:23.529 (-2.606)
|8
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:33.160
|1:24.950 (-8.210)
|1:23.557 (-1.393)
|9
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:33.636
|1:26.375 (-7.261)
|1:23.749 (-2.626)
|10
|24
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|1:33.692
|1:26.116 (-7.576)
|1:24.030 (-2.086)
|11
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:33.689
|1:26.788 (-6.901)
|12
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1:34.047
|1:26.858 (-7.189)
|13
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|1:33.929
|1:33.127 (-0.802)
|14
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:34.066
|15
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:33.008
|16
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:34.492
|17
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1:34.512
|18
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:35.532
|19
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:35.660
|20
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:36.575
Montreal'de, birinci sektörde Carlos Sainz 23.149 yaptı ve en hızlı isim oldu. Fakat Max Verstappen ikinci sektörde 25.951, üçüncü sektörde ise 32.138'le zirvede yer aldı.
Sektör zamanları:
|Sürücü
|1. Sektör
|2. Sektör
|3. Sektör
|Max Verstappen
|23.220 (2)
|25.951 (1)
|32.128 (1)
|Fernando Alonso
|23.464 (3)
|26.288 (3)
|32.192 (2)
|Carlos Sainz Jnr
|23.149 (1)
|26.092 (2)
|32.573 (4)
|Lewis Hamilton
|23.547 (5)
|26.303 (4)
|32.936 (7)
|Kevin Magnussen
|23.812 (8)
|26.518 (6)
|32.563 (3)
|Mick Schumacher
|23.913 (10)
|26.500 (5)
|32.708 (5)
|Esteban Ocon
|23.855 (9)
|26.627 (7)
|33.007 (8)
|George Russell
|23.696 (7)
|26.628 (8)
|32.854 (6)
|Daniel Ricciardo
|23.609 (6)
|26.735 (9)
|33.306 (10)
|Zhou Guanyu
|23.535 (4)
|27.067 (10)
|33.170 (9)
|Valtteri Bottas
|25.138 (11)
|27.654 (11)
|33.692 (12)
|Alexander Albon
|25.193 (12)
|28.015 (12)
|33.394 (11)
|Sergio Perez
|27.049 (15)
|29.570 (14)
|35.723 (14)
|Lando Norris
|26.156 (13)
|28.962 (13)
|35.496 (13)
|Pierre Gasly
|27.408 (16)
|30.633 (17)
|36.339 (16)
|Sebastian Vettel
|27.469 (17)
|30.436 (16)
|36.607 (18)
|Lance Stroll
|27.833 (18)
|30.753 (18)
|36.722 (19)
|Nicholas Latifi
|28.092 (20)
|31.003 (19)
|36.565 (17)
|Charles Leclerc
|26.783 (14)
|30.309 (15)
|35.846 (15)
|Yuki Tsunoda
|28.055 (19)
|31.193 (20)
|37.098 (20)
Hız ölçüm noktasında en yüksek sürate 309.7 km/s ile Williams pilotu Alex Albon ulaşırken, Nicholas Latifi 2.9 km/s geride ikinci sırada yer aldı.
Hız ölçüm noktası:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Motor
|Hız (kph/mph)
|Fark
|1
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|309.7 (192.4)
|2
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|306.8 (190.6)
|-2.9
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|306.2 (190.3)
|-3.5
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|306.0 (190.1)
|-3.7
|5
|Carlos Sainz Jnr
|Ferrari
|Ferrari
|305.8 (190.0)
|-3.9
|6
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|303.9 (188.8)
|-5.8
|7
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|303.3 (188.5)
|-6.4
|8
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|303.2 (188.4)
|-6.5
|9
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|302.9 (188.2)
|-6.8
|10
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|302.7 (188.1)
|-7.0
|11
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|299.1 (185.9)
|-10.6
|12
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|299.1 (185.9)
|-10.6
|13
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|298.9 (185.7)
|-10.8
|14
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|297.7 (185.0)
|-12.0
|15
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|297.3 (184.7)
|-12.4
|16
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|297.1 (184.6)
|-12.6
|17
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|297.0 (184.5)
|-12.7
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|296.7 (184.4)
|-13.0
|19
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|295.5 (183.6)
|-14.2
|20
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|295.4 (183.6)
|-14.3
İlk bölümün en hızlı ismi 251.5 km/s ile Carlos Sainz olurken, ikinci bölümde Alex Albon 279 km/s, üçüncü bölümde ise Verstappen 279.8 km/s ile en yüksek sürate ulaştı.
En yüksek süratler:
|1. Bölüm
|2. Bölüm
|Start/Finiş
|Poz.
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|Sürücü
|KM/S
|1
|C. Sainz
|251.5
|A. Albon
|279.0
|M. Verstappen
|279.8
|2
|M. Verstappen
|250.9
|M. Verstappen
|277.2
|A. Albon
|278.9
|3
|E. Ocon
|249.4
|C. Sainz
|276.4
|C. Sainz
|277.7
|4
|F. Alonso
|248.0
|L. Hamilton
|276.2
|L. Hamilton
|277.6
|5
|L. Hamilton
|247.5
|F. Alonso
|275.7
|K. Magnussen
|277.2
|6
|G. Zhou
|246.7
|M. Schumacher
|274.7
|E. Ocon
|276.1
|7
|K. Magnussen
|245.3
|E. Ocon
|274.4
|F. Alonso
|275.9
|8
|D. Ricciardo
|245.2
|K. Magnussen
|273.6
|M. Schumacher
|275.7
|9
|G. Russell
|245.0
|D. Ricciardo
|273.4
|G. Zhou
|274.1
|10
|M. Schumacher
|241.7
|G. Russell
|271.0
|D. Ricciardo
|273.1
|11
|V. Bottas
|225.4
|G. Zhou
|270.9
|G. Russell
|272.9
|12
|A. Albon
|225.3
|S. Perez
|270.2
|V. Bottas
|272.7
|13
|S. Perez
|214.2
|N. Latifi
|270.0
|S. Vettel
|270.1
|14
|C. Leclerc
|211.8
|V. Bottas
|269.8
|C. Leclerc
|269.1
|15
|L. Norris
|211.5
|C. Leclerc
|269.4
|L. Norris
|269.1
|16
|S. Vettel
|207.2
|L. Norris
|268.3
|S. Perez
|268.8
|17
|P. Gasly
|203.2
|L. Stroll
|268.1
|N. Latifi
|268.1
|18
|Y. Tsunoda
|199.5
|S. Vettel
|267.6
|L. Stroll
|267.7
|19
|L. Stroll
|196.0
|Y. Tsunoda
|267.3
|P. Gasly
|266.9
|20
|N. Latifi
|185.3
|P. Gasly
|265.5
|Y. Tsunoda
|266.3
F1 takımları, FIA'nın dalgalanmayla ilgili teknik direktfinin zamanlamasını eleştirdi
Ferrari, Leclerc'in beşinci sıraya kadar yükselmesini bekliyor