Kanada GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

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Yağmurun etkilediği turlarında dereceler geçen seans gelişti ve son bölümde en büyük adımı 3.294 saniye daha iyi bir tur çıkaran Kevin Magnussen attı.

En az gelişimi ise son turu için kuru zemin lastiğine geçen George Russell kaydetti.

Atılan turlar:

Poz. No. Sürücü Takım Q1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2) 1 1 Max Verstappen Red Bull 1:32.219 1:23.746 (-8.473) 1:21.299 (-2.447) 2 14 Fernando Alonso Alpine 1:32.277 1:24.848 (-7.429) 1:21.944 (-2.904) 3 55 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1:32.781 1:25.197 (-7.584) 1:22.096 (-3.101) 4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.841 1:25.543 (-8.298) 1:22.891 (-2.652) 5 20 Kevin Magnussen Haas 1:32.957 1:26.254 (-6.703) 1:22.960 (-3.294) 6 47 Mick Schumacher Haas 1:33.707 1:25.684 (-8.023) 1:23.356 (-2.328) 7 31 Esteban Ocon Alpine 1:33.012 1:26.135 (-6.877) 1:23.529 (-2.606) 8 63 George Russell Mercedes 1:33.160 1:24.950 (-8.210) 1:23.557 (-1.393) 9 3 Daniel Ricciardo McLaren 1:33.636 1:26.375 (-7.261) 1:23.749 (-2.626) 10 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1:33.692 1:26.116 (-7.576) 1:24.030 (-2.086) 11 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.689 1:26.788 (-6.901) 12 23 Alexander Albon Williams 1:34.047 1:26.858 (-7.189) 13 11 Sergio Perez Red Bull 1:33.929 1:33.127 (-0.802) 14 4 Lando Norris McLaren 1:34.066 15 16 Charles Leclerc Ferrari 1:33.008 16 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.492 17 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:34.512 18 18 Lance Stroll Aston Martin 1:35.532 19 6 Nicholas Latifi Williams 1:35.660 20 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.575

Montreal'de, birinci sektörde Carlos Sainz 23.149 yaptı ve en hızlı isim oldu. Fakat Max Verstappen ikinci sektörde 25.951, üçüncü sektörde ise 32.138'le zirvede yer aldı.

Sektör zamanları:

Sürücü 1. Sektör 2. Sektör 3. Sektör Max Verstappen 23.220 (2) 25.951 (1) 32.128 (1) Fernando Alonso 23.464 (3) 26.288 (3) 32.192 (2) Carlos Sainz Jnr 23.149 (1) 26.092 (2) 32.573 (4) Lewis Hamilton 23.547 (5) 26.303 (4) 32.936 (7) Kevin Magnussen 23.812 (8) 26.518 (6) 32.563 (3) Mick Schumacher 23.913 (10) 26.500 (5) 32.708 (5) Esteban Ocon 23.855 (9) 26.627 (7) 33.007 (8) George Russell 23.696 (7) 26.628 (8) 32.854 (6) Daniel Ricciardo 23.609 (6) 26.735 (9) 33.306 (10) Zhou Guanyu 23.535 (4) 27.067 (10) 33.170 (9) Valtteri Bottas 25.138 (11) 27.654 (11) 33.692 (12) Alexander Albon 25.193 (12) 28.015 (12) 33.394 (11) Sergio Perez 27.049 (15) 29.570 (14) 35.723 (14) Lando Norris 26.156 (13) 28.962 (13) 35.496 (13) Pierre Gasly 27.408 (16) 30.633 (17) 36.339 (16) Sebastian Vettel 27.469 (17) 30.436 (16) 36.607 (18) Lance Stroll 27.833 (18) 30.753 (18) 36.722 (19) Nicholas Latifi 28.092 (20) 31.003 (19) 36.565 (17) Charles Leclerc 26.783 (14) 30.309 (15) 35.846 (15) Yuki Tsunoda 28.055 (19) 31.193 (20) 37.098 (20)

Hız ölçüm noktasında en yüksek sürate 309.7 km/s ile Williams pilotu Alex Albon ulaşırken, Nicholas Latifi 2.9 km/s geride ikinci sırada yer aldı.

Hız ölçüm noktası:

Poz. Sürücü Takım Motor Hız (kph/mph) Fark 1 Alexander Albon Williams Mercedes 309.7 (192.4) 2 Nicholas Latifi Williams Mercedes 306.8 (190.6) -2.9 3 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 306.2 (190.3) -3.5 4 Max Verstappen Red Bull Red Bull 306.0 (190.1) -3.7 5 Carlos Sainz Jnr Ferrari Ferrari 305.8 (190.0) -3.9 6 Kevin Magnussen Haas Ferrari 303.9 (188.8) -5.8 7 Esteban Ocon Alpine Renault 303.3 (188.5) -6.4 8 Fernando Alonso Alpine Renault 303.2 (188.4) -6.5 9 Mick Schumacher Haas Ferrari 302.9 (188.2) -6.8 10 Sergio Perez Red Bull Red Bull 302.7 (188.1) -7.0 11 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 299.1 (185.9) -10.6 12 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 299.1 (185.9) -10.6 13 Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 298.9 (185.7) -10.8 14 Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 297.7 (185.0) -12.0 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 297.3 (184.7) -12.4 16 Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 297.1 (184.6) -12.6 17 George Russell Mercedes Mercedes 297.0 (184.5) -12.7 18 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 296.7 (184.4) -13.0 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 295.5 (183.6) -14.2 20 Lando Norris McLaren Mercedes 295.4 (183.6) -14.3

İlk bölümün en hızlı ismi 251.5 km/s ile Carlos Sainz olurken, ikinci bölümde Alex Albon 279 km/s, üçüncü bölümde ise Verstappen 279.8 km/s ile en yüksek sürate ulaştı.

En yüksek süratler:

1. Bölüm 2. Bölüm Start/Finiş Poz. Sürücü KM/S Sürücü KM/S Sürücü KM/S 1 C. Sainz 251.5 A. Albon 279.0 M. Verstappen 279.8 2 M. Verstappen 250.9 M. Verstappen 277.2 A. Albon 278.9 3 E. Ocon 249.4 C. Sainz 276.4 C. Sainz 277.7 4 F. Alonso 248.0 L. Hamilton 276.2 L. Hamilton 277.6 5 L. Hamilton 247.5 F. Alonso 275.7 K. Magnussen 277.2 6 G. Zhou 246.7 M. Schumacher 274.7 E. Ocon 276.1 7 K. Magnussen 245.3 E. Ocon 274.4 F. Alonso 275.9 8 D. Ricciardo 245.2 K. Magnussen 273.6 M. Schumacher 275.7 9 G. Russell 245.0 D. Ricciardo 273.4 G. Zhou 274.1 10 M. Schumacher 241.7 G. Russell 271.0 D. Ricciardo 273.1 11 V. Bottas 225.4 G. Zhou 270.9 G. Russell 272.9 12 A. Albon 225.3 S. Perez 270.2 V. Bottas 272.7 13 S. Perez 214.2 N. Latifi 270.0 S. Vettel 270.1 14 C. Leclerc 211.8 V. Bottas 269.8 C. Leclerc 269.1 15 L. Norris 211.5 C. Leclerc 269.4 L. Norris 269.1 16 S. Vettel 207.2 L. Norris 268.3 S. Perez 268.8 17 P. Gasly 203.2 L. Stroll 268.1 N. Latifi 268.1 18 Y. Tsunoda 199.5 S. Vettel 267.6 L. Stroll 267.7 19 L. Stroll 196.0 Y. Tsunoda 267.3 P. Gasly 266.9 20 N. Latifi 185.3 P. Gasly 265.5 Y. Tsunoda 266.3