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Kanada GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, Kanada yarışı öncesinde pilotların sahip olduğu lastik hamurlarını açıkladı.

Ekleyen:
Worn tyres

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından sürücülerin ellerinde lastik hamurları belli olmuş durumda.

Red Bull ve Haas pilotlarının elinde ikişer set yumuşak, orta ve sert hamur bulunuyor.

Ferrari ve Mercedes pilotlarının elinde bir set sert, iki set orta ve üç set yumuşak hamur var. Fernando Alonso ise iki set sert, bir set orta ve üç set yumuşak lastiğe sahip.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli'nin açıkladığı verilere bakıldığında, yarış için en ideal strateji çift pit stop olacak. 

Buna göre yarışa orta hamurla başlayıp 15 ila 22. turlar arasında sert lastiğe geçmek ve 40 ila 48. turlar arasında başka bir sert hamur takıp finiş görmek gerekiyor.

Ayrıca sürücüler, sert hamurla başlayıp 43 ila 50. turlar arasında orta lastiğe geçerek finiş görebilirler.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (С3) Orta (C4) Yumuşak (C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
1. M. Verstappen Red Bull  2 - 2 - 2 -
11. S. Perez Red Bull 2 - 2 - 2 1
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - 3 1
55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - 3 -
63. G. Russell Mercedes 1 - 2 - 3 -
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - 3 -
31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - 3 -
10. P. Gasly Alpine 2 - 1 - 4 -
4. L. Norris McLaren 1 1 1 - 3 -
81. O. Piastri McLaren 2 - 1 - 3 -
77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 - 3 1
24. G. Zhou Alfa Romeo 2 - 1 - 4 -
18. L. Stroll Aston Martin 2 - 1 - 3 1
14. F. Alonso Aston Martin 2 - 1 - 3 -
20. K. Magnussen Haas 2 - 2 - 2 1
27. N. Hülkenberg Haas 2 - 2 - 2 -
21. N. de Vries AlphaTauri 2 - 1 - 4 -
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 - 4 -
2. L. Sargent Williams 2 - 2 - 3 -
23. A. Albon Williams 2 - 1 1 2 -
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