Kanada GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Haberi dinle

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 lastikleri getirmişti.

İlk iki günün ardından pilotların ellerinde -cumartesi yağan yağmurdan ötürü- çok sayıda yeni lastik bulunuyor. Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton ve George Russell gibi isimlerde 3 set yeni yumuşak, 1 set yeni orta ve 2 set yeni sert lastik var.

Sergio Perez'de 4 set yeni yumuşak, 1 set orta ve 2 set sert lastik bulunurken, Charles Leclerc'te 3 set yeni yumuşak 2 set yeni orta ve 2 set yeni sert lastik var.

Diğer isimlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz..

Pirelli ayrıca yarış için en hızlı stratejinin tek pit stop olacağını da açıkladı.

Buna göre en hızlı strateji yarışa orta hamurla başlamak ve 22 ila 28. turlar arası pite gelip sert lastikle finiş görmek olacak.

Alternatif strateji yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 17 ila 22. turlar arasında sert lastik için pite girmek olacak.

Çift pit stop ise "yavaş" strateji olarak açıklandı. Bu stratejiyi tercih eden isimler yarışa orta hamurla başlayıp 15 ila 20. turlar arasında sert lastiğe geçmeli ve 50 ila 58. turlar arasında yumuşak lastiğe geçerek o lastikle finiş görmeli.

Pilotların ellerindeki lastikler:

Pilot Takım Sert (C3) Orta (C4) Yumuşak (C5) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 - 3 - 63. G. Russell Mercedes 2 - 1 - 3 - 1. M. Verstappen Red Bull 2 - 1 - 3 - 11. S. Perez Red Bull 2 - 1 - 4 - 16. C. Leclerc Ferrari 2 - 2 - 3 - 55. C. Sainz Ferrari 2 - 1 - 3 - 3. D. Ricciardo McLaren 2 - 1 - 3 - 4. L. Norris McLaren 2 - 1 - 4 - 14. F. Alonso Alpine 1 - 2 - 3 - 31. E. Ocon Alpine 1 - 2 - 3 - 10. P. Gasly AlphaTauri 2 - 1 - 4 - 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 2 - 1 - 4 - 18. L. Stroll Aston Martin 2 - - 1 4 - 5. S. Vettel Aston Martin 2 - - 1 4 - 23. A. Albon Williams 2 - 1 - 4 - 6. N. Latifi Williams 2 - 1 - 4 - 77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 - 4 - 24. Z. Guanyu Alfa Romeo 2 - 1 - 3 - 20. K. Magnussen Haas 1 - 2 - 3 - 47. M. Schumacher Haas 1 - 2 - 3 -