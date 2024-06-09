Kanada GP öncesi: Pilotların sahip olduğu lastikler

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 hamurları getirme kararı almıştı.

Cuma ve cumartesi günkü seansların ardından sürücülerin elindeki lastik hamurları belli olmuş durumda.

Max Verstappen ve Mercedes pilotlarının elinde iki set sert ve bir set orta hamur bulurken, McLaren pilotlarının elinde sadece bir set orta hamur mevcut.

Ferrari pilotları ise bir set yumuşak, bir set orta ve iki set sert lastiğe sahip.

Diğer isimlerin lastik sayısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pilotların elindeki yeni/eski lastik hamurları: