Kanada GP öncesi: Pilotların sahip olduğu lastikler
Pirelli, Kanada Grand Prix'si öncesi sürücülerin sahip olduğu lastik hamurları sayısını açıkladı.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 hamurları getirme kararı almıştı.
Cuma ve cumartesi günkü seansların ardından sürücülerin elindeki lastik hamurları belli olmuş durumda.
Max Verstappen ve Mercedes pilotlarının elinde iki set sert ve bir set orta hamur bulurken, McLaren pilotlarının elinde sadece bir set orta hamur mevcut.
Ferrari pilotları ise bir set yumuşak, bir set orta ve iki set sert lastiğe sahip.
Diğer isimlerin lastik sayısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Pilotların elindeki yeni/eski lastik hamurları:
|Sürücü
|Takım
|Sert (С3)
|Orta (C4)
|Yumuşak (C5)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|11. S. Perez
|Red Bull
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|63. G. Russell
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|81. O. Piastri
|McLaren
|-
|2
|1
|-
|-
|3
|4. L. Norris
|McLaren
|-
|2
|1
|-
|-
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|-
|1
|-
|2
|-
|3
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|1
|-
|-
|2
|-
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|2
|2
|10. P. Gasly
|Alpine
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|24. A. Albon
|Williams
|2
|-
|1
|-
|-
|3
|2. L. Sargent
|Williams
|2
|-
|1
|-
|1
|3
|3. D. Ricciardo
|RB
|-
|1
|1
|1
|-
|3
|22. Y. Tsunoda
|RB
|-
|1
|1
|1
|-
|3
|77. V. Bottas
|Sauber
|1
|-
|2
|-
|2
|2
|23. G. Zhou
|Sauber
|1
|-
|2
|-
|2
|2
|20. K. Magnussen
|Haas
|1
|-
|2
|-
|1
|3
|27. N. Hulkenberg
|Haas
|1
|-
|2
|-
|2
|2
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