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Formula 1 Kanada GP

Kanada GP öncesi: Pilotların sahip olduğu lastikler

Pirelli, Kanada Grand Prix'si öncesi sürücülerin sahip olduğu lastik hamurları sayısını açıkladı.

Ezel Tan
Güncel:
Cars lined up on the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C3, C4 ve C5 hamurları getirme kararı almıştı.

Cuma ve cumartesi günkü seansların ardından sürücülerin elindeki lastik hamurları belli olmuş durumda.

Max Verstappen ve Mercedes pilotlarının elinde iki set sert ve bir set orta hamur bulurken, McLaren pilotlarının elinde sadece bir set orta hamur mevcut.

Ferrari pilotları ise bir set yumuşak, bir set orta ve iki set sert lastiğe sahip.

Diğer isimlerin lastik sayısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pilotların elindeki yeni/eski lastik hamurları:

Sürücü Takım Sert (С3) Orta (C4) Yumuşak (C5)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
1.  M. Verstappen Red Bull  2 - 1 - - 3
11.  S. Perez Red Bull 2 - 1 - 2 2
63. G. Russell Mercedes 2 - 1 - - 3
44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 - - 3
16.  C. Leclerc Ferrari 2 - 1 - 1 3
55. C. Sainz Ferrari 2 - 1 - 1 3
81. O. Piastri McLaren - 2 1 - - 3
4. L. Norris McLaren - 2 1 - - 3
18.  L. Stroll Aston Martin - 1 - 2 - 3
14. F. Alonso Aston Martin 1 - - 2 - 3
31. E. Ocon Alpine 2 - 1 - 2 2
10.  P.  Gasly Alpine 2 - 1 - 1 3
24. A. Albon Williams 2 - 1 - - 3
2. L. Sargent Williams 2 - 1 - 1 3
3.  D. Ricciardo RB - 1 1 1 - 3
22. Y. Tsunoda RB - 1 1 1 - 3
77.  V. Bottas Sauber 1 - 2 - 2 2
23. G. Zhou Sauber 1 - 2 - 2 2
20. K. Magnussen Haas 1 - 2 - 1 3
27. N. Hulkenberg Haas 1 - 2 - 2 2

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