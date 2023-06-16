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Kanada GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Kanada GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

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Ferrari SF-23 rear detail

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

Güç ünitesi ve egzoz sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
01. M. Verstappen Red Bull RBPT 2 2 2 2 1 1 2
11. S. Perez Red Bull RBPT 2 2 2 2 3 3 2
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 2 2 2 2 3 4 2
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 2 2 2 2 2 2 3
63. G. Russell Mercedes Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
31. E. Ocon Alpine Renault 2 2 2 2 2 2 4
10. P. Gasly Alpine Renault 3 3 3 3 2 2 4
81. O. Piastri McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2 4
04. L. Norris McLaren Mercedes 3 3 3 3 2 2 5
77. V. Bottas Alfa Romeo Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
24. G. Zhou Alfa Romeo Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
14. F. Alonso Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
20. K. Magnussen Haas Ferrari 2 2 2 2 1 1 3
27. N. Hülkenberg Haas Ferrari 2 2 2 2 1 2 3
21. N. De Vries AlphaTauri RBPT 2 2 2 2 1 2 3
22. Y. Tsunoda AlphaTauri RBPT 2 2 2 2 1 1 2
23. A. Albon Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2 3
02. L. Sargeant Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2 4

 

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