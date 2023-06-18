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Kanada GP hakemleri, Norris'e neden ceza verdiklerini açıkladılar

Kanada GP hakemleri, McLaren pilotu Lando Norris'in yarışta neden 5 sn zaman cezası aldığını daha sonradan açıkladı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Güçlü bir yarış çıkaran Norris, damalı bayrağı normalde oldukça yakın mücadele içerisine girdiği Alpine pilotu Esteban Ocon'un arkasında 9. sırada görmüştü.

Ancak Norris'in yarış içerisinde "sportmence olmayan sürüş" nedeniyle aldığı 5 saniyelik zaman cezası vardı. Norris bu cezayı yarış içerisinde çekemediği için, ceza yarıştan sonra sonuca eklendi ve Norris 13. sıraya gerilemekten kurtulamadı.

McLaren pilotu, Güvenlik Aracı periyodunda "ciddi bir şekilde" yavaş sürüş yaptığı için suçlu bulundu. George Russell'ın yaptığı kazanın ardından pilotların çoğu pite geldi. Norris, o bölümde takım arkadaşı Oscar Piastri'nin arkasındaydı ve pit yolunda onun arkasında beklememek için pite girmeden önce yavaşlayarak arkasındaki pilotların zaman kaybetmesini sağladı. Bu sayede Piastri de Norris gelmeden pitini tamamlamış oldu.

Ancak hakemler, Uluslararası Spor Kuralları'na göre bunun hatalı bir hareket olduğunu, McLaren pilotunun bu yüzden ceza aldığını belirttiler.

 

Hakemlerin açıklamasında, "Güvenlik Aracı periyodu sırasında sürücü, 81 numaralı araçtaki takım arkadaşı [Piastri] ile kendisi arasında bir boşluk oluşmasına izin vermek için yavaşladı. Bunu yaparken diğer araçları arkasında tuttu."

"Dördüncü sıradaki araç [Norris] ile 81 numaralı araç arasında 10 ve 13. virajlar arasında önemli bir hız farkı vardı (yaklaşık 50 km/s)."

"ISC'nin 12.2.1.l maddesi, 'yarışmada adalet ilkelerinin herhangi bir ihlali, sportmenlik dışı davranış veya spor etiğine aykırı bir şekilde bir müsabakanın sonuçlarını etkilemeye teşebbüs' anlamına gelir." sözlerine yer verildi.

Bu kararla birlikte Norris'e 5 sn zaman cezası verildi. Norris'in gerilemesiyle Lance Stroll 9. sıraya yükselirken, Valtteri Bottas 10. sıraya yükselerek son puanın sahibi oldu.

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