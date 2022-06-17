Kanada GP hafta sonundan en son teknik güncellemeler

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Alpine A522 rear detail Photo by: Giorgio Piola

Alpine A522'nin arka tarafına ve özellikle Bakü'de tanıtılan yeni kiriş kanat düzenine bir bakış. Red Bull'da olduğu gibi Alpine, kişir kanat parçalarını üst üste dizdi. Diğer bir küçük ama ilginç detay ise arka kanat kenar plakasının en alt kısımda parlıyor olması. Ayrıca, önceki dönemde birçok takımın kullandığı gibi, difüzörün merkezinin geçiş noktasında hâlâ küçük girdap oluşturucuları kullanılıyor.

Alpine A522 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Alpine A522'nin arka kanat tasarımı – Bu açıdan en üst kiriş kanat elemanındaki kamberi daha iyi görüyorsunuz. DRS aktüatör mekanizmasındaki küçük bir gözyaşı damlası şekli ilginç ve güzel bir detay.

Red Bull Racing RB18 detail bottom

Red Bull RB18'in şasisinin altında, uca doğru incelen kanadı ve taban altında yer alan kanalları görüyorsunuz.

Red Bull Racing R18 front detail

Red Bull RB18'in tabanından bir başka görüntü. Açıya bakıldığında tabanda yer alan dikey kanatların ve gövde geometrisinin hava akışı üzerinde nasıl bir etkisi olacağını görebiliyoruz.

Red Bull Racing R18 front brake

Red Bull RB18'in kampana takılı ve bol miktarda Alüminyum (Kanada'daysak kesinlikle Alüminyum olmalı) bant uygulanmış ön fren kanalının yakından görünümü.

Red Bull Racing R18 front brake

RB18'in fren kanalına diğer taraftan bir bakış. Her ikisi de artık kanalın iç tarafında olması gereken giriş ve çıkışı bize gösteriyor.

Red Bull Racing RB18 airbox

Red Bull, RB18'in hava kutusuna eklediği bu üfleyici ile motoru garajda soğuk tutuyor. Gerekirse, ana egzoz boru tesisatının yanlarındaki iki bölmeye kuru buz eklenebilir.

Red Bull Racing RB18 rear wing

Kaşık şeklindeki arka kanadın takılı olduğu RB18. Üst planyada yer alan Gurney kanatçığına dikkat. İhtiyaca göre bu kanatçık, aracın dengesini sağlamaya yardımcı olmak için kaldırılabilir.

Mercedes W13 rear wing

Miami ve Azerbaycan'daki gibi düşük yere basma kuvveti üreten arka kanadı takılmış Mercedes W13.

Mercedes W13 front wing detail

W13'ün ön kanadının yakından görünümü. Genellikle metal destekler kullanılırken bu ön kanatta karbon destek parçaları var.

Ferrari F1-75 floor Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F1-75'in tabanının arka kısmının yakından görünümü, tünel bölümünün bir yan duvar oluşturmak için nasıl yükseldiğini ve tabanın dış kenarını daha alçak bir noktada bıraktığını gösteriyor. F1-75'in tabanında ayrıca dil benzeri kenar kanadını ortaya çıkaran bir oyuk bulunuyor.

Ferrari F1-75 front brake Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin kampana takılmadan önce çekilen bu fotoğrafı, ön fren tesisatında hava akışının girişten fren bileşenlerine nasıl yönlendirildiği gibi bazı dahili ayrıntıları gösteriyor.

Ferrari F1-75 rear Photo by: Giorgio Piola

Ferrari F1-75'e arkadan bir bakış. Fren kanalı kanatçıklarının alt arka kenarında basamak benzeri oyuklar, difüzörde çok dar bir merkezi geçiş bulunuyor. Ayrıca difüzörün üst köşelerde içe doğru eğrilik bulunuyor.

Aston Martin AMR22 nose cone Photo by: Francois Trembley / Motorsport Images

Aston Martin AMR22'nin burnunun, ön kanat üst planyalarının hareketli bölümü henüz takılmamışken çekilen fotoğrafı.

Mercedes W13 garage Photo by: Francois Trembley / Motorsport Images

Mercedes W13'ün kampana takılı olmayan ön fren tertibatı, soğuk havayı saat 6 ile 9 arasına monte edilen kalipere taşımak için kullanılan boru aksamını gösteriyor.

Mercedes W13 garage Photo by: Francois Trembley / Motorsport Images

Hava kanalı içerisinde yer alan bu çitler, içeriye parça ya da bir şey kaçmasını engelliyor.

AlphaTauri AT03 front brake

AlphaTauri AT03'ün ön fren kanalı tertibatı - Kanalların bazılarında teller ile korunuyor. Şnorkel benzeri kısım, içerden üretilen ısının tahliye edildiği düzeneğin arkasına kadar devam ediyor.

AlphaTauri AT03 front brake

AlphaTauri AT03'ün ön fren kanalı tertibatını başka açıdan görüyorsunuz. Bu fotoğraf, fren bileşenlerine soğuk hava besleyen dahili boru tesisatını gösteriyor.

AlphaTauri AT03 rear brake

Arka tarafa doğru ilerlediğimizde, AT03'ün kampanasız arka fren tertibatının benzer bir görüntüye sahip olduğunu görüyoruz.

AlphaTauri AT03 rear wing

Daha da arkada, Montreal pistinin yere basma gücü seviyesine göre hazırlanmış arka kanat bulunuyor.

Haas VF-22 rear wing

AlphaTauri arka kanadını Haas VF-22'ye monte edilmiş kaşık şeklindeki arka kanatla karşılaştırabilirsiniz.

Alfa Romeo C42 front brake

Alfa Romeo C42'nin kampana takılı olmadan çekilen bu fotoğrafında ön fren tertibatının iç yapısını görüyorsunuz. Alfa, diğer takımlar gibi bu sezon, fren diskleri için dahili bir muhafaza seçti.